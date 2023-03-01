來雲林布袋戲館包場！觀賞藝師操偶、重溫童年廟口追劇回憶

「噹噹噹、哈哈哈」，位於虎尾的雲林布袋戲館，每逢星期六、日下午，二樓「金光大戲院」響起布袋戲演出的口白、操偶與鑼鼓聲，以及觀眾的歡笑聲，除了傳統的神話傳說、忠孝節義故事之外，現在的劇碼也融入時事，加入親子、環保等議題，讓傳統掌中技藝以創新及保有傳統的方式傳承延續，受到許多親子族群、想懷舊的阿公阿嬤、旅行社等機關團體的青睞，透過預約，館舍還提供導覽、布袋戲演出、操偶示範、戲偶DIY等體驗安排。

雲林布袋戲館除了展覽，也提供導覽、布袋戲演出、戲偶DIY等體驗，讓掌中技藝得以傳承，受到親子族群、旅行社等團體青睞；圖片提供／臺灣布袋戲傳習中心

雲林縣是布袋戲的故鄉，台灣布袋戲主流的傳統布袋戲、金光布袋戲、電視布袋戲，都可以在雲林縣找到它傳承與發展的歷史軌跡。雲林布袋戲館的前身是落成於大正11年（1922）的虎尾郡役所，也就是警察局，昭和6年（1931）增建二樓、昭和12年（1937）增建獨棟的郡守辦公室，形成今日所見樣貌，已被列入歷史建築，展示布袋戲的發展史、靜態戲偶陳列，以及舉辦動態的教育體驗活動，博物館同時兼顧有形和無形文化資產，希望以活潑、寓教於樂的方式，保存傳統布袋戲，不讓文物文化流失。

雲林布袋戲館「金光大戲院」每週六、日下午有免費的布袋戲演出；圖片提供／雲林布袋戲館

雲林布袋戲館「金光大戲院」每週六、日下午2：30，有半小時免費的布袋戲演出，設有常設展、特展，館內展示布袋戲的起源、布袋戲的演變與發展，以及大大小小的戲偶及相關周邊產品，種類豐富。並藉由科技與互動方式，讓布袋戲走入生活，設置拍照亭，民眾可選擇想要互動的布袋戲偶角色，可透過手機Wi-Fi傳照片，完成與戲偶的合照，文創精品店展售電視布袋戲偶，輕食休憩區供應餐飲、輕食。

展館保留虎尾郡役所的歷史空間，為歷史建築再活化的案例；圖片提供／雲林布袋戲館

想要了解日據時代的警察局樣貌？展館也保留虎尾郡役所的歷史空間，包括監視台、警閉室及牢房，讓民眾參觀，來館內參觀布袋戲同時還能觀賞到日治時代拘留所設施，為歷史建築再活化的絕佳案例。

雲林布袋戲館展示大大小小的戲偶及相關周邊產品，種類豐富；圖片提供／雲林布袋戲館

雲林縣政府文化觀光處表示，布袋戲曾經紅極一時，進到電視台，現在回到民間，藉由酬神活動維繫，但隨著劇團粥少僧多，逐漸沒落，為了避免藝師缺乏演出經驗、文化技藝傳承中斷，館內每週末固定邀請布袋戲團演出，雲林布袋戲館負擔著文化傳承的使命。由於場館空間限制，因此虎尾正籌建傳習中心，提供培訓、師資班、表演空間，鄰近虎尾高鐵站，預計今年底或明年落成。

小朋友展示自己製作的戲偶；圖片提供／雲林布袋戲館 小朋友展示自己製作的戲偶；圖片提供／雲林布袋戲館

來訪雲林布袋戲館的民眾從老到少，年齡層相當廣，除了一般民眾之外，也有許多機關團體，經常有旅行社申請導覽，布袋戲館提供旅遊套裝行程，包括導覽、觀看演出、DIY戲偶等，歡迎各界申請，展館會提供報價，「金光大戲院」空間約容納100人，在布袋戲館包場的專場演出，除了可觀摩藝師精湛的前場、後場表演技巧，也提供互動交流、合影留念。

雲林布袋戲館提供戲偶DIY體驗安排；圖片提供／雲林布袋戲館

看準樂齡旅遊商機，雄獅旅遊攜手台灣高鐵推出「大人囝仔高鐵行」策展遊程，雲林布袋戲館的專場布袋戲劇團演出，即被安排在遊程內，自3月推出，包括「漫遊雲林兒時回憶布袋戲Live2日」、「台中谷關八仙山溫泉養生2日」、「墾丁藍皮解憂號月琴思想起3日」，透過便捷的高鐵，以「高速慢遊」ESG低碳旅行概念，提供樂齡族不同以往的旅遊體驗，現在報名雲林、台中谷關行程第二人報名折500，墾丁行程第二人折1,000。

雲林西螺曾是早期台灣水陸貨運交流重鎮，繁華一時，圖為老街建築；圖片提供／雄獅旅遊

「漫遊雲林兒時回憶布袋戲Live2日」，除了雲林布袋戲館的專屬布袋戲劇團演出之外，還走訪台灣最大蔬果批發市場-西螺果菜市場，走訪台灣最有名醬油聚落，體驗手作醬油，走訪台灣最大毛巾產業聚落，走讀台灣唯一受現代藝術影響的老街-延平老街，安排住宿三好國際飯店（或劍湖山王子大飯店或嘉義耐斯王子大飯店）。

．「漫遊雲林兒時回憶布袋戲Live2日」行程

．「大人囝仔高鐵行」行程

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