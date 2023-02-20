塊根植物愛好者看過來！「彡苗 X 本事」共創「0343 CONSERVATORY」南部旗艦店

塊根植物0343 CONSERVATORY南部旗艦店「0343 CONSERVATORY TAINAN」；圖片提供／彡苗空間實驗

讓塊根植物融入當代生活場景，是0343 CONSERVATORY自成立以來不變的核心。近年以「植」會友的信念持續在雙北、台中、台南各地發酵，從藝廊、餐飲店、選物店到家具展間，都可見0343 CONSERVATORY駐足的軌跡，而其首間由彡苗空間實驗與本事空間製作所共同操刀的南部旗艦店「0343 CONSERVATORY TAINAN」也正式落腳台南市正興街。

「0343 CONSERVATORY TAINAN」外立面生活展示區；圖片提供／彡苗空間實驗

無論潮流漲退，0343 CONSERVATORY看重的始終是與生活的關係，型態出眾的塊根植物、承載工藝的職人盆器，若能相映納入日常選物的範疇，久而久之便可發展品味的根基，讓生活文化長出更不同的樣態。位處人文氛圍濃厚的城市裡，0343 CONSERVATORY TAINAN毫無疑問是延展這番概念的有力據點，店內除了販售嚴選的塊根與盆器，也提供完整的介質配盆服務，更預計透過櫥窗不定期演繹各類主題陳列。整間店由內斂而中性的元素構成，玩家們可來此盡興交流，新手初學者也毋須卻步便能踏入塊根世界。

盆器展示櫃+配盆展示光牆；圖片提供／彡苗空間實驗

配盆展示光牆；圖片提供／彡苗空間實驗

彡苗×本事首次聯手店舖空間規劃由彡苗空間實驗與本事空間製作所共同完成，兩方仔細思量0343 CONSERVATORY TAINAN的定位後，面對正興街老屋的現地條件做出設計回應。店舖最外層有著兩個醒目的櫥窗與弧形牆面，除了將原先偏側的入口調整至中心，也營造出空間由內向外延伸的完整領域感，為入店動線增添儀式性。外區天花以胡桃色實木皮為基調，與這座清朝時期、室內保有木樑柱的建築對話。橫向展開的格柵燈帶，型態採樣自溫室植床常見的網板系統，讓過往乘載幼苗的幾何視覺，如今也為串接玄關與玻璃盒子的照明勾勒出複層紋理。

玄關通道；圖片提供／彡苗空間實驗

店內也販賣各具特色的盆器；圖片提供／彡苗空間實驗

走入店內，可見室內佈局將展示面安排於四周牆側，最大化地留出觀賞動線與企劃活動場域，三向立面則分別經營著Object by 1218盆器陳列、職人配盆組合、多樣塊根植物呈現的主題。面對濕區的牆板，特別選擇防潮性質的水泥板為面材，傳達空間中灰白色與木質調的理性韻律。植物層架系統的並置與服務站點的塊體疊加，試圖在有限空間內創造更多陳列平面，也有效整理了植物燈的掛載與變壓器的收納，靈活地因應所需高度做調整，讓構造兼具機能與美感；金屬層板經過特殊設計，讓陳列上頭的植栽澆透後，可集水至底部回收的機制，使澆灌、整潔維護的步驟更優化，並維持空間與台面的清爽。當顧客們挑選完喜歡的塊根與盆器來到櫃台前，還能近距離體驗換盆服務，完整感受從觀賞、參與、到學習種植知識過程的樂趣。

重柱植物架區細節與植物(小苗)；圖片提供／彡苗空間實驗

「0343 CONSERVATORY TAINAN」外立面全景；圖片提供／彡苗空間實驗

About 0343 CONSERVATORY名稱源自Pantone的草木綠色號「0343」，由擁有服飾品牌背景的Ken與植物專業科系出身的Patrice共同在2020年創辦，兩人對塊根的深度喜愛不只拓展了品牌營運的機會，也搭起和各領域人士的友好交情。0343 CONSERVATORY不只販售塊根，也引進國內外陶藝家的盆器作品，提倡塊根配盆的風氣，營造完整的植栽生活氛圍。現今活躍於社群平台，並在台北與台南設有實體店，同時熱衷遊走各地的風格店家、藝廊展間，期望塊根文化觸及越來越多生活場景，形塑屬於每個人的獨特品味。

【0343 CONSERVATORY TAINAN】

營業時間｜13:00 - 20:00 (週二、三公休)

店址地點｜台南市中西區正興街90號

==========

編輯／蘇琨峰

欣傳媒