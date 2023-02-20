少女喝不怕！朴子水果茶專賣「熊賀」甘甜鮮美、夢幻繽紛 還有每日限量手作凍料

【熊賀茶莊】創辦人自小耳濡目染家中種植水果的技術與堅持，以及深知飲用阿里山茶對人體的好處，並呼應現代人對人飲食健康與養身的注重，以水果原汁作為基底混合阿里山茶葉，推出一項又一項飲品顛覆傳統手搖的好滋味，讓人一喝就深陷、愛不釋口；而夢幻繽紛的樣貌與低負擔的療癒美味同時也征服大票少女的芳心，成為嘉義地區的超人氣手搖品牌、共設5間分店，其中一間正位於踏青登山的好去處朴子市。

▲【熊賀茶莊】朴子店位於當地繁華鬧區當中，鄰近朴子第二市場、嘉藝點水道頭文創聚落、刺繡文化館等地。

▲店內附設露天座位。

【熊賀茶莊】朴子店為加盟分店，老闆回憶起當初的加盟契機，不單是因為熊賀為自身日常所愛喝的品牌，另一大原因又為當地雖已進駐不少手搖品牌，但論其類型卻少見水果茶飲，故此加盟以水果茶為飲品主軸的【熊賀茶莊】，向當地手搖控帶來新穎感受。

而為了向各位帶來更加鮮美的飲品體驗，【熊賀茶莊】朴子店旗下品項原料，除了阿里山茶葉之外，其餘皆為老闆取自當地並每日現煮現做製成，例如每日限量販售的手做桂花凍、杏仁凍、仙草凍等配料和現剝的葡萄柚粒，美味程度毫不輸給總店。

▲由左至右分別為桂花凍、杏仁凍、仙草凍，每日手作因此數量有限，有意前來品嚐的咀嚼控為避免撲空，煩請先致電詢問預訂。

【熊賀茶莊】琳瑯滿目的飲品選擇，從招牌的天然鮮果茶到鮮果養樂多、復古凍飲、鮮茶、創意奶茶、鮮奶調飲、果醋、梅子汁、檸檬汁、懷舊風味等類型均有供應，而在朴子店又以「橙香綠茶」、「葡萄柚綠」、「珍珠奶茶」、「手沖泰式鮮奶茶」最為人氣。





橙香綠茶

熊賀研發的「橙香綠茶」，為取用較高比例的100％柳橙原汁融合阿里山茶湯，因此尚未入喉即可聞到撲鼻而來的柳橙芬芳，且在吸允時還可喝到酸甜果肉，令人越喝越爽口，即便無糖享用也毫不澀口相當推薦！

葡萄柚綠

以完美比例混合醇香茶湯與葡萄柚原汁的「葡萄柚綠」，一口喝下十分爽口，入喉時可感受到葡萄柚那刺激味蕾的酸，尾韻則漸漸湧現其獨特的苦味，且在吸允的同時還可吃到香甜果粒，口感層次更加乘！可謂熊賀的超人氣招牌之一！

▲每日手剝的葡萄柚粒，新鮮的程度不在話下，使整體風味更加豐富。

珍珠奶茶

「珍珠奶茶」可謂國民飲品，依照鮮乳、茶湯的比例調配各大手搖品牌呈現的滋味各有千秋，而熊賀採用阿里山茶湯為基底調配而成的風味不僅透著淡雅茶香，尾韻也不感絲毫澀感，口感濃郁順滑、層次豐富。

手沖泰式鮮奶茶

為了呈現最符合國人口味的泰式奶茶，熊賀以濃郁鮮乳最為基底，再融合使用泰國嚴選進口茶葉、煉乳調和的泰奶茶湯，呈現甜而不膩且獨具異國香氣的好滋味，深受在地奶茶控所喜愛。

除了琳瑯滿目的飲品選項之外，親臨【熊賀茶莊】朴子店另可享用CP值爆棚的鍋燒意麵、小火鍋、丼飯、台式炒泡麵、粥品等餐點，若無法至實體店面購買的朋友，如外送地址位於朴子市區即可不受金額限制享外送服務，超出朴子市則須滿200元。

結合在地文化、顛覆傳統的【熊賀茶莊】水果茶專賣，旗下以新鮮水果原汁呈現的好滋味，不僅療癒、解渴開胃還得以兼具健康、養身，各位前來嘉義旅遊的吃貨、手搖控都可別錯過！

熊賀茶莊朴子店

店家地址：嘉義縣朴子市山通路186號

店家電話：053661299

營業時間：9:00～21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3WKbYOE

※不定期公休，請參閱粉絲專頁公告。





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