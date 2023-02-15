在地20年好滋味！嘉義朴子「采荷居人文茶館」 饕客激推「醬燒豬腳」

位於嘉義朴子市的【采荷居人文茶館】鄰近嘉藝點水道頭文創聚落周邊，可見店面以深色木製的裝潢呈現中式古典之美，走入一看也可見竹簾、古布所營造出的幽靜氛圍，聽著古調旋律也讓人放鬆了起來。

▲部分座位有竹簾、布幕隔開，讓用餐的空間能自成一區，顧客能舒適地暢聊談天、大啖美食。

▲店內也有多人座的包廂空間。

【采荷居人文茶館】的菜單品項相當豐富，有小火鍋、異國料理、午茶點心等，讓人想起當年盛行的人文茶館風氣，一夥人可以入內享用豐盛的料理，而全天候的供餐讓人想吃鍋、想喝茶、想吃個點心解嘴饞都可獲得滿足。

▲【采荷居人文茶館】菜單

醬燒豬腳雙拼

「米食雙拼」系列是許多饕客的最愛，不僅可吃到店內的特色主食，還可有小火鍋暖暖胃，而這款「醬燒豬腳」可是店內的人氣招牌，滷至入味、軟而不爛的口感相當迷人，就算是牙口不好的人享用也毫不費力。

▲「醬燒豬腳」在份量上也超霸氣給足三大塊，醬燒的香氣讓人口齒留香回味不已，再喝一口附餐搭配的飲品、品嘗甜點布丁，滿足地結束這回合。

▲「米食雙拼」系列的小火鍋一般皆提供牛奶鍋，若想替換也有清湯鍋底可選擇。

廣式牛腩鍋

店家以獨家的中藥滷包呈現牛腩鍋的湯底，而牛腩選擇半筋半肉的口感，入口軟嫩、絲毫不乾柴；一旁搭配的菜盤以當季時蔬做搭配，而原本鍋內也有豐富的蔬菜和配料，讓人一鍋慢慢享用後可以滿足地打個飽嗝，能感受店家提供餐點份量上的大心。

▲半筋半肉的牛腩口感相當迷人。

酸辣鱸魚鍋

喜歡吃辣的朋友點這鍋「酸辣鱸魚」不會讓你失望！加入大量番茄與泰式香料調味，剛好的酸辣風味讓入口的湯頭相對清爽許多，而提供的鱸魚魚片也是沒在客氣的，不只新鮮而且份量超多！高CP值的組合成為許多老顧客來店必點的餐點！

▲點套餐也可搭配店內的人氣水果茶、茶點炸物。

【采荷居人文茶館】飄香20年的經典所傳達的不只是曾經瘋迷一時的茶館文化，更希望在小而美的空間裡拉近人與人之間的距離，重拾溫度，讓大家在用心營造的空間與氣氛中好好享受眼前用心製作的料理，享受好友家人相聚的時光。

下回來到嘉藝點水道頭文創聚落，想找個地方坐下來好好吃飯聊天，來【采荷居人文茶館】不會讓你失望。提醒大家，如果是當月壽星則餐點有8折的優惠，當日壽星則有5折的優惠喔！

采荷居人文茶館

店家地址：嘉義縣朴子市安福里山通路24-13號

店家電話：053661255

營業時間：10:00–21:30(不固定公休，可上粉絲專頁或Google map 查詢店休日)

粉絲專頁：https://bit.ly/3Y5FVK8





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