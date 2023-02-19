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熱門地景！台南虎頭埤「全齡式遊憩場」 親子共遊好去處

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圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供
圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供

大地遊戲丘可讓小朋友享受探險的樂趣。　圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供
大地遊戲丘可讓小朋友享受探險的樂趣。　圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】虎頭埤擁有一年四季變化萬千的湖光景緻，周邊旅遊路線串接臺南新化果菜市場、大目降園區、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、新化老街及南168新化山區旅遊帶，是新化重要的觀光景點，全新全齡遊憩場111年11月24日落成啟用後，便成為親子共遊及放電的熱門去處。

市長黃偉哲表示，全齡式遊憩場配置迎賓入口、大地織網木柱區、綠丘滑草道及遊戲場，景觀廣場與親水棧道能一覽湖光景色，打造友善安全親水環境，尤其連假期間孩子奔跑攀爬尖叫歡樂聲不斷，玩的不亦樂乎，在遊戲涵洞裡鑽入穿梭，發現裡頭別有洞天的在地彩繪，另外圓形圈圈座椅與親水棧道，可以休憩、拍照及發呆靜靜一覽湖光景色，也成為親子野餐最佳地點。

▲星月吊椅也是熱門的IG打卡設施。　圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供
▲星月吊椅也是熱門的IG打卡設施。　圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供

觀光旅遊局代理局長林國華表示，新增的地景遊憩場成為最多親子共遊的地方，設施包括有：星月吊椅、綠丘滑草道、大地遊戲丘、圓形圈圈座椅以及不少小朋友喜愛的溜滑梯等，有不少遊客同時也在現場席地野餐，享受親子逍遙時光，園區特別提醒遊客，其中溜滑梯遊憩設施僅限6歲至12歲小朋友使用，請家長確實遵守遊憩場規則。

▲溜滑梯設施限6至12歲小朋友使用。　圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供
▲溜滑梯設施限6至12歲小朋友使用。　圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供

市府觀光旅遊局每月定期邀集廠商進行滾動式檢討營運及設備使用情形，持續優化增強服務設施的妥善性。園區每早也會進行自主管理檢視全齡式遊憩場設施情形，來維護民眾安全。歡迎大小朋友前往享受親子相處時光，並請家長務必陪同與協助指導小朋友遵守遊憩場規則，溜滑梯遊憩設施為6歲至12歲小朋友使用，溜滑梯時切勿頭朝下使用，星月吊椅為休憩拍照區域，請勿大力搖盪扭擺造成甩出危險，希望大家共同來維護遊憩環境品質，留下美好回憶。

虎頭埤風景區官網 https://htp.tainan.gov.tw/

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