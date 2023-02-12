銷魂炸子雞、醉仙老滷飯！ 嘉義近故宮南院「仙悅居」人氣餐廳 招牌菜想吃先預訂
仙悅居位在嘉義朴子山通路，於朴子藝術公園正對面，從故宮南院沿著嘉朴公路前來只要10分鐘路程。仙悅居主打中華料理，嚴選當季新鮮食材入菜，餐點融合了台菜、川菜、粵菜等經典特色，不管是人氣熱炒、冷盤、乾燒煲仔、炸物、烤物或是湯品及下酒菜菜單上通通有提供，不僅是小酌好去處，更是聚會、聚餐的好選擇。
銷魂炸子雞為鎮店招牌菜，整隻雞從醃製、製作、起鍋，整個程序需耗費17個小時，因此建議一定要提前一天預訂。銷魂炸子雞在醃料上使用中藥材及獨門配方，香氣獨特，也不同於一般常見的甕窯雞用悶烤的方式，整隻雞採油炸做料理，因此在口感上顯得特別酥脆。
醉仙老滷飯也是仙悅居的招牌餐點，醬汁使用中藥材及梅子調配而成，清爽、不油膩，是別的地方吃不到的菜餚，而且梅子獨特的開胃效果，保證讓你老滷飯扒完一碗還想再來一碗。
仙悅居除了是在地人聚餐口袋名單，更多的是慕名而來的遊客，許多到故宮南院參觀、配天宮參拜的香客，大多會特地在此停留休息，也因此假日人潮相對比較多，餐點都採現點現做，記得要多留一點時間在仙悅居，才能好好的享用老闆精心準備的美食佳餚。
【仙悅居】
店家地址：嘉義縣朴子市安福里山通路1-85號
店家電話：05-3792608
營業時間：周一至周五，17:00~22:00；周六至日，11:00~14:00、17:00~21:00
停車資訊：路邊停車
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