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銷魂炸子雞、醉仙老滷飯！ 嘉義近故宮南院「仙悅居」人氣餐廳 招牌菜想吃先預訂

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

仙悅居位在嘉義朴子山通路，於朴子藝術公園正對面，從故宮南院沿著嘉朴公路前來只要10分鐘路程。仙悅居主打中華料理，嚴選當季新鮮食材入菜，餐點融合了台菜、川菜、粵菜等經典特色，不管是人氣熱炒、冷盤、乾燒煲仔、炸物、烤物或是湯品及下酒菜菜單上通通有提供，不僅是小酌好去處，更是聚會、聚餐的好選擇。

店名「仙悅居」隱藏著美好寓意，就像是神仙的居所，代表歡樂、愉悅，老闆希望來店的顧客能很單純的享受吃飯的快樂。
店名「仙悅居」隱藏著美好寓意，就像是神仙的居所，代表歡樂、愉悅，老闆希望來店的顧客能很單純的享受吃飯的快樂。

▲枸杞養生茶及招待小菜：只要來店消費，店家就會招待一道小菜及枸杞養生茶，小菜會不定期更換菜色。
▲枸杞養生茶及招待小菜：只要來店消費，店家就會招待一道小菜及枸杞養生茶，小菜會不定期更換菜色。

▲銷魂炸子雞
▲銷魂炸子雞

銷魂炸子雞為鎮店招牌菜，整隻雞從醃製、製作、起鍋，整個程序需耗費17個小時，因此建議一定要提前一天預訂。銷魂炸子雞在醃料上使用中藥材及獨門配方，香氣獨特，也不同於一般常見的甕窯雞用悶烤的方式，整隻雞採油炸做料理，因此在口感上顯得特別酥脆。

▲滴精筍仔湯：炸子雞一定會附贈一道筍湯，使用雞隻所留下的滴汁精華所熬煮的湯頭，喝起來鮮甜濃郁，搭配爽脆可口的筍片，入喉洋溢著一種溫暖、幸福的感受。
▲滴精筍仔湯：炸子雞一定會附贈一道筍湯，使用雞隻所留下的滴汁精華所熬煮的湯頭，喝起來鮮甜濃郁，搭配爽脆可口的筍片，入喉洋溢著一種溫暖、幸福的感受。

▲醉仙老滷飯
▲醉仙老滷飯

醉仙老滷飯也是仙悅居的招牌餐點，醬汁使用中藥材及梅子調配而成，清爽、不油膩，是別的地方吃不到的菜餚，而且梅子獨特的開胃效果，保證讓你老滷飯扒完一碗還想再來一碗。

▲梅釀風味豬：添加梅子入菜，整體風味酸甜可口，豬肉選用梅花肉(肩胛肉)，肥瘦各半，油花均勻分布肉質鮮嫩，也是相當高人氣的一道料理。
▲梅釀風味豬：添加梅子入菜，整體風味酸甜可口，豬肉選用梅花肉(肩胛肉)，肥瘦各半，油花均勻分布肉質鮮嫩，也是相當高人氣的一道料理。

▲招待水果：享用完新鮮美味的餐點後，店家還會招待一道水果，真是誠意十足，讓你賓至如歸。
▲招待水果：享用完新鮮美味的餐點後，店家還會招待一道水果，真是誠意十足，讓你賓至如歸。

▲仙悅居整體空間裝潢也極具老闆巧思，桌與桌之間距離不會太擁擠，各席餐桌間使用門簾區隔，讓顧客有較舒適、放鬆的用餐環境。
▲仙悅居整體空間裝潢也極具老闆巧思，桌與桌之間距離不會太擁擠，各席餐桌間使用門簾區隔，讓顧客有較舒適、放鬆的用餐環境。

仙悅居除了是在地人聚餐口袋名單，更多的是慕名而來的遊客，許多到故宮南院參觀、配天宮參拜的香客，大多會特地在此停留休息，也因此假日人潮相對比較多，餐點都採現點現做，記得要多留一點時間在仙悅居，才能好好的享用老闆精心準備的美食佳餚。


【仙悅居】

店家地址：嘉義縣朴子市安福里山通路1-85號

店家電話：05-3792608

營業時間：周一至周五，17:00~22:00；周六至日，11:00~14:00、17:00~21:00

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/3iMEnWo


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