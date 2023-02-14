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全台首場雲梯婚禮！新人快報名 在熠熠星光下刻劃「1314一生一世」

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2023星光下婚禮將於太平雲梯辦理。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
2023星光下婚禮將於太平雲梯辦理。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】阿里山神木下婚禮品牌至今已持續辦理17年，而打造夜間浪漫指數破百的星光下婚禮迄今2023年已邁入第5年，今年度首度於嘉義縣梅山鄉太平雲梯辧理，並透過浪漫婚拍串起週邊遊程，而婚紗取景也遍及瑞里紫藤花婚拍點、圓潭生態園區、水社寮車站等，為星光下婚禮刻下「1314一生一世」的浪漫印記。

▲「花現雲梯．百年好合」浪漫婚禮啟動儀式，眾嘉賓合影。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲「花現雲梯．百年好合」浪漫婚禮啟動儀式，眾嘉賓合影。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）處長洪維新表示今年度婚禮將於3月13日-14日舉行，佈置以「花現雲梯．百年好合」為設計主軸，結合阿里山在地花卉，把現場妝點成如仙境般浪漫且極具儀式感的星光下婚禮，2日的婚拍行程也將串聯「太平藝術之鄉印記」，結合當地手作與植物染體驗，為新人打造阿里山雲霧上的漫旅假期，山林的自然芳香，糅雜人文薈萃的書香，交織出深具層次的極度浪漫，婚拍地點從地景到茶園，感受雲梯茶席的醇厚茶香，手作藝術品的浪漫體驗，層層堆疊，繚繞回憶，積累成新人一生一世的綿延情長。

▲結合當地手作與植物染體驗。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲結合當地手作與植物染體驗。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

▲感受雲梯茶席的醇厚茶香。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲感受雲梯茶席的醇厚茶香。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

▲雲霧之上 X 茶香之中 X 紫藤花下，全台首場浪漫雲梯婚禮開放報名。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲雲霧之上 X 茶香之中 X 紫藤花下，全台首場浪漫雲梯婚禮開放報名。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

目前已於2月1日於阿里山管理處官網開放報名，將錄取國內外新人15對、報名費用僅9,999元整（象徵愛情長長9999）。往年均有近百對新人搶先報名，期待有更多新人在阿里山互許終生。

同時，阿里山管理處為擴大「浪漫阿里山」之品牌深度與廣度，除了婚禮主活動結合轄區內的浪漫型塑特色店家外，更規劃設計一系列的推廣方案，並結合轄內的戶外自然及人文體驗，讓新人在體驗遊程期間也能參與一場完美婚禮，進而帶動周邊觀光發展。

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阿里山 神木 紫藤花

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