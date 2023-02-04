部落客一訪再訪！超佛「迷你版髒髒包」15元搞定下午茶，銅板價老饕愛店必收
又在台南！超便宜下午茶解嘴饞只要15元，簡單就能吃得很滿足，台南這家「搖搖球」CP值超高，也是許多部落客的口袋名單，讓人一訪再訪，多種口味加上超佛心的價格，台南人還不快收進自己的愛店名單中！
這家位於台南永康的「十元甜甜圈專賣店」除了販售甜甜圈外，「搖搖球」也是不少人的最愛品項，一份有6顆，只要15元。外型長得像地瓜球，結合酥脆與軟Q口感，搭配糖粉及可可粉，好吃不膩口。部落客艾瑪斯推薦可可粉跟抹茶粉口味給第一次嘗試的朋友，多種調味粉灑在圓滾滾的甜甜圈球上，就像「迷你版髒髒包」。
此外，不僅有原味、可可粉、抹茶粉，還有花生及海苔等口味可選。除了「搖搖球」，再多帶一個招牌脆皮甜甜圈也不傷荷包。艾瑪斯分享這家銅板甜點後也引來不少網友回應，紛紛表示「超便宜」、「想吃」、「愛店」等。
十元甜甜圈專賣店
地址：台南市永康區中正路57-2號
營業時間：13:30～售完（週日公休）
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