台南府城掀起泰式旋風！創意鳳梨蝦球與鮮蝦河粉新奇又美味

位於樹林街上的【泰椰 TAI YA 泰式料理】從2019年營業至今，擄獲大批死忠粉絲，【泰椰】餐點口味走「新泰式料理」風格，保留泰式基本元素，並將泰式融入台式的創新料理美味佳餚，顛覆民眾對於泰式料理的印象，口味更符合台灣人喜好，好味道口耳相傳，在Google評論更是獲得高達4.7分的高評價，成為台南超夯的泰式料理餐廳。

店內裝潢復古工業風結合叢林風情，充滿東南亞國家的熱情；到了晚上9點後，餐廳搖身一變變成餐酒館，提供各式飲品與酒水，一路營業到晚上12點，將經典的泰式炸物當作下酒菜品嚐，別有一番風味。

平常來泰式料裡餐廳都需要呼朋引伴一同點餐分食，到【泰椰】就不需這麼麻煩，店內提供單點、個人餐以及多人合菜，即使是一個人前來也能品嚐泰式料裡的魅力，店家也有與外送平台合作推出外帶餐盒以及特殊易拉罐造型飲料，讓民眾在家也能輕鬆吃美食。

【泰椰 TAI YA 泰式料理】對於料裡絲毫不馬虎，醬料都是店家自行研發製作，就連常見的泰式炸物也是與店家自己手工製作，保證餐點的品質，打造出【泰椰】風格的「新泰菜」。

這款「泰式鮮蝦河粉」是老饕大推的主餐選擇，扎實Q彈河粉搭配炒蛋、九層塔、花生粒、蝦米、豆干，口感層次豐富令人嘖嘖稱奇，再淋上特製東北酸辣醬，迷人酸辣風味清爽又開胃。

經典的泰式料理也能很創意，這道「鳳梨蝦球水果沙拉」可是每桌必點的超人氣菜色，做法跟搭配也與以往的鳳梨蝦球有所不同，蝦肉裹上獨家比例的麵糊，表皮炸到金華酥脆，香甜外皮搭配鮮美蝦肉令人愛不釋手，配菜也不馬虎，新鮮水果用【泰椰】特製梅粉醃入味，酸爽滋味去油解膩開胃，搭配蝦球超完美！

特製「泰式蝦酥捲」外皮薄脆、內餡扎實與泰式酸辣醬真是絕配；厚實飽滿「金錢蝦餅」內餡有著豐富蝦肉，沾點泰式酸甜醬解膩又涮嘴。

▲泰式蝦酥捲

▲金錢蝦餅

講到泰國菜又怎麼少了這道「椒麻雞肉佐泰式醬」，炸到酥脆的雞肉與酸辣泰式醬汁完美結合，鹹而不膩辣度適中，百吃不厭經典搭配。

吃美食怎能沒有沁涼飲品做搭配呢？泰式餐廳必點「泰式鮮奶茶」茶香醇厚奶香濃郁，簡單的組合卻讓人念念不忘；這款「粉紅鮮奶」來頭可不小，使用石榴汁搭配鮮奶，喝起來像是草莓牛奶混木瓜牛奶的風味，新奇又有趣。

喜愛吃泰菜或是喜觀品嘗創意料理的饕客，可不能錯過【泰椰泰式料理】，顛覆饕客對於泰菜的認知，既新鮮又熟悉的創意搭配，令人讚不絕口，好滋味包準讓你一吃成主顧。

【泰椰 TAI YA 泰式料理】

店家地址：台南市中西區南門里樹林街2段201號

店家電話：062146658

營業時間：10:00–00:30

停車資訊：周邊有停車場(台灣聯通停車場-台南樹林場)

粉絲專頁：https://bit.ly/3Vypcxb





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