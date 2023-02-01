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新春台南購物景點+1！台南三井OUTLET下高鐵就到 順遊3大景點推薦

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圖片來源／欣傳媒資料庫
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台南全新購物商城MITSUI OUTLET PARK；圖片來源／總統府

台南除了是美食之都，春節期間若是到了台南，可別忘了在台南高鐵站旁的三井MITSUI OUTLET PARK 購物商場逛逛吧！MITSUI OUTLET PARK 共有約180個購物店鋪，也包含了台南在地傳承八十年的阿霞飯店「A Sha 新型態臺菜料理」、融合多元文化的台灣料理「聚豐樓台灣新知味」、來自東京的「合點壽司 がってん寿司」、正宗泰國佳餚「Nara Thai Cuisine」、台灣燒肉文化代表「乾杯燒肉居酒屋」、遊日必嘗炸牛排「京都勝牛」、擁有人氣必點招牌豬仔流沙包的「點點心」，以及嘉義知名美食「林聰明沙鍋魚頭」等，且台南三井Outlet離台南高鐵站只要走路兩分鐘，也太方便了！

除此之外，MITSUI OUTLET PARK商場也匯集了國際、日系、娛樂、運動戶外、生活家用等品牌，包含「COACH」、「POLO RALPH LAUREN」、「ALL SAINTS」、「Abercrombie & Fitch」、「HOLLISTER」、「Tommy Hilfiger」、「agnes b.」等眾多國際品牌。

【MITSUI OUTLET PARK 台南】
地址：台南市歸仁區沙崙里歸仁大道101號
開幕：2022年2月25日
網站：https://www.mop.com.tw/tainan/tw/index.html

台南三井OUTLET順遊景點推薦

1. 奇美博物館

臺灣館藏最豐富的私人博物館、美術館。以典藏西洋藝術品為主，展出藝術、樂器、兵器與自然史四大領域。其中樂器部分擁有全球數量最多的小提琴收藏，包含世界各大製琴師名作。

奇美博物館；圖片來源／欣傳媒資料庫

【奇美博物館】
地址︰台南市仁德區文華路二段66號※從MITSUI OUTLET PARK 台南出發約15分
電話︰06 266 0808
營業時間︰09:30–17:30（週三休）

2. 水交社文化園區

唯美的日式建築群，方正的宿舍格局，屋內設有玄關及挑高的通氣式地板，2019年底開幕的「水交社文化園區」，不只是寓教於樂的場所，更是台南最新的打卡景點。

水交社文化園區；圖片來源／欣傳媒資料庫

【水交社文化園區】
地址︰台南市南區興中街118號※從MITSUI OUTLET PARK 台南出發約25分
電話︰06 263 3467
營業時間︰09:00–12:00, 13:00–17:00（週一、二休）

3. 孔廟文化園區

「全臺首學」台南孔廟至今已有三百多年歷史，為台南文化古都的核心。串起舊街區並連接大南門、府中街、延平郡王祠等古蹟點，到此可以穿梭巷弄盡情享受古城的氛圍。

台南孔廟；圖片來源／欣傳媒資料庫

【孔廟文化園區】
地址︰臺南市中西區南門路2號※從MITSUI OUTLET PARK 台南出發約30分
電話︰06-2214647
營業時間︰08:30 – 17:30

==========編輯／Angela Kuo

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/201844

奇美博物館 高鐵 燒肉

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