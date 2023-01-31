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日本建築大師操刀！八層樓森林系冰店，帶你用五感體會台南巷弄

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

到台南去，找一股充滿欣欣向榮的藝術氣氛，在8層樓嶄新設計冰店裡發現綠意與空間的美好。

▲坐在「南埕‧天光」彷彿身處台南大自然天空一樣。
▲坐在「南埕‧天光」彷彿身處台南大自然天空一樣。

　

在市區被最潮冰店療癒

台南新藝術風貌，最大話題絕對是「南埕衖事」莫屬。從外表看高8層樓的穿透式建築，在台南引起熱烈討論話題，邀請來日本新興建築大師藤本壯介操刀，以台南巷弄為意象概念，改造一棟近一甲子的建築。

從入口就開始是設計師的巷弄實踐，雖然地址在忠義路二段，但出入口必須從後方小巷弄進出，就是要讓所有人能鑽入台南小巷裡，體驗台南特有如迷宮般「弄」的獨特穿梭感。

▲被綠意圍繞著，在蜿蜒樓梯中感受巷弄感。
▲被綠意圍繞著，在蜿蜒樓梯中感受巷弄感。

▲南埕衖事除了賣冰，也販售體驗與感受。
▲南埕衖事除了賣冰，也販售體驗與感受。

穿梭在裡頭更能遇見許多設計師的巧思，每個樓層都能遇見的綠意植物，是將大自然引入建築的寓意，從1樓大廳往上延伸的植生牆蔓延到5樓的「南埕‧天光」景觀座位，加上泥牆、鐵花窗、磨石子地等「很台南」的細節搭配，在這裡吃冰、吃甜品都是一種超級享受。

▲獨有的「衖」字甜品，來此必點。
▲獨有的「衖」字甜品，來此必點。

▲到「南埕衖事」吃冰去，成了近期最時尚的事。
▲到「南埕衖事」吃冰去，成了近期最時尚的事。

　

店家資訊

南埕衖事

地址：台南市中西區忠義路二段99號（入口在後巷）

電話：06-227-8999

網址：www.longstory.com.tw

時間：11:00-19:00（敬請預約）

消費：建築本體區200元（可折抵150元消費），立面樓梯區域（衖 Long Stairs）150元僅能進入立面樓梯區拍攝。

　

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