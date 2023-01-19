電影版《想見你》拍攝景點大公開！ 跟著李子維、黃雨萱台南小旅行

自電視劇《想見你》造成熱潮後，即掀起一股主要拍攝地–台南的朝聖熱潮，電影版《想見你》，延續電視劇故事情節、走向不同結局，仍有許多場景在復古浪漫的台南拍攝，而電影開頭20分鐘，黃雨萱（柯佳嬿飾）與李子維（許光漢飾）避開101擁擠人潮、在跨年燦爛煙火綻放時的一吻定情，都讓影迷們高度關切到底在哪裡拍攝？《欣傳媒》在此揭開拍攝地點，讓大家跟著李子維、黃雨萱去旅行！

32唱片行為台南中西區改造老屋；圖片提供／車庫娛樂、三鳳製作

32唱片行

地點：台南市中西區民權路一段199巷7號

李子維、黃雨萱兩人海邊約會地點在七股鹽田海堤觀夕步道，有最美落日稱號；圖片提供／臺南市政府觀光旅遊局

李子維、黃雨萱海邊約會地點

李子維、黃雨萱兩人海邊約會地點在台南市七股鹽田海堤觀夕步道，七股鹽田海堤完工以來，一直是民眾吹海風、看潟湖、賞夕陽的最佳地點，這裡的落日也有最美稱號，受到攝影發燒友的青睞，全長一公里，適合情侶們沿著觀夕步道散步、看海。

地點：台南市七股鹽田海堤觀夕步道

莫俊傑送行陳韻如的車站是林鳳營車站；圖片提供／車庫娛樂、三鳳製作

莫俊傑與陳韻如純愛場景

電視劇中莫俊傑與陳韻如虐心的單戀純愛，在電影版有不一樣的結局。電影版中莫俊傑（施柏宇飾）與陳韻如（柯佳嬿飾）互動的場景在台南，正好襯托著單純美好的愛情記憶，莫俊傑摀耳看著陳韻如的地點在台南市柳營區鄉道，而莫俊傑送行陳韻如的車站是林鳳營車站，林鳳營車站建造於1933年（昭和8年），是台灣僅存的幾座日式風格木造車站，已是受文資法保護的歷史建築。

地點：台南市柳營區南112鄉道上／台南市六甲區中社里林鳳營16號（林鳳營車站圓環）

李子維、黃雨萱雨中浪漫回憶場景在台南善化小公園；圖片提供／車庫娛樂、三鳳製作

李子維、黃雨萱雨中浪漫回憶場景

李子維和黃雨萱在下雨場景留下美麗回憶瞬間，日後李子維畫下黃雨萱雨中奔跑身影，及他們與莫俊傑三人在鳳南高中時代最常會面的地點，是在台南善化牛庄里的小公園。

地點：台南市善化區牛庄里67號對面（台南小公園）

莫奶奶的冰店真實存在，是位在台南麻豆中央市場內的龍泉冰店；圖片／龍泉冰店FB

《想見你》台南小旅行外加吃美食：莫奶奶冰店、安平小吃

想要規劃一場《想見你》的台南小旅行？朝聖完在市區的「三二唱片行」，再到其他拍攝地點，估計從台南市區到七股/柳營/善化等地，車程約40分鐘到1個小時左右。如果還有時間，還可去尋找莫奶奶的冰店，電影中莫俊傑請李子維幫奶奶的店畫設計圖，電視劇中的莫奶奶冰店，在台南麻豆中央市場內的龍泉冰店拍攝，是家專賣古早味冰品的百年老店，包括剉冰、湯圓、麵茶等，李子維最愛的紅豆牛奶冰，真的可以吃到，或是到黃雨萱與李子維兩人因為白糖粿結緣的安平老街品嚐小吃。

龍泉冰店地址：台南市麻豆區平等路2至4號(中央市場內)電話：06-572 1796粉絲專頁

「老賴茶棧」已因應推出「全糖甜心」珍珠奶茶，以饗影迷；圖片提供／車庫娛樂、三鳳製作

「老賴茶棧」推出「全糖甜心」珍奶連杯身手繪圖案也還原

至於《想見你》李子維、黃雨萱兩人傳遞情意的「全糖甜心」，手搖飲品牌「老賴茶棧」發源於台中，因應影迷的愛心，「老賴茶棧」已火速推出「全糖甜心」珍珠奶茶，連片中杯身上手繪的方糖圖案也限定還原。

李子維與黃雨萱在虎山看煙火定情；圖片提供／車庫娛樂、三鳳製作

李子維聰明約會絕招到虎山看101煙火

李子維精心設計的跨年約會地點在虎山，比起一般人所熟悉的象山安靜、人煙較少，正是適合情侶約會的地點，營造私密浪漫的氛圍。從捷運永春站出發，停車在瑤池宮，起登步行約10分鐘可抵達。

虎山峰觀景台登山口位置：瑤池宮（台北市信義區松山路677之26號）大眾交通：捷運永春站4號出口，步行約30分鐘，或後山埤站2號出口，步行約15分鐘（登山口位置：松山慈惠堂）

===================撰文／方雯玲 Wenling Fang

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