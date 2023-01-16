名列台灣十大燈會！2023台南「府城普濟燈會」1／16燦爛登場

普濟燈會夜間街景絢爛吸睛。 圖：普濟文史研究協會／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】自2013 年起，「普濟燈會」為所有來府城的人點亮燈光，在年節期間，營造一處《回家》的感受，是「普濟燈會」一年一年不斷重申的初衷。「越在地，越國際」是燈會宗旨，也是一路走來的確信。

臺南市長黃偉哲表示，普濟燈會已融入在地的生活成為台南的一部分，深受當地居民及遊客的喜愛與支持，也是攝影師及網紅必拍景點，更被票選為台灣十大燈會之一，隨著國際旅遊的逐步開放，歡迎國內外舊雨新知一起來賞燈；臺南市觀旅局局長郭貞慧表示，普濟燈會對台南來說不只是一個燈會，更是一段良緣，一道溫暖人心的美麗風景，不管是老朋友還是新朋友每年都一定要回來走走。

▲一年一度普濟燈會將於1/16起盛大登場。 圖：普濟文史研究協會／提供

回家，給予府城遊子燈光；更給予普濟燈會未來的指向，十年來，普濟殿點燈的日子都訂在農曆12月25日，這是有所「典」的，依據傳統習俗，農曆12月24日，民間的神明要返回天庭述職，惟普濟殿的王爺出發得早，12月20日信眾會送神升天，同時關上廟門，王爺會在25日返回民間，因此開門迎王爺的這一天，就成為普濟燈會點燈的日子，就如農業社會春耕夏耘秋收冬藏的時序，居民的生活是與土地、時節緊緊相扣的，希望普濟燈會也能被編寫入在地的生活，變成居民的生活日常。

▲第十一屆普濟殿燈會街景。 圖：普濟文史研究協會／提供

▲記者會現場演唱普濟燈會主題曲－燈籠的亮光。 圖：普濟文史研究協會／提供

今年的燈會讓民間交流又有新的一步，在台南市文化協會協助下促成「2023年歲次癸卯馬巷原鄉彩繪燈籠畫兩岸」，本次活動亮點台南普濟殿贈送50顆彩繪燈籠給馬巷元威殿懸掛，同時元威殿贈送有翔安書畫家彩繪的燈籠給台南普濟殿，呈現兩地交誼，促進交流發展。

希望透過文化活動分享兩岸人民最溫暖的祝福，分別在馬巷文化廣場、元威殿廟前、老街口設置燈區，以彩繪燈籠形式，和台南普濟殿燈會互為呼應，並在點燈儀式現場與台南普濟殿共同點燈，透過線上交流互動的形式串起兩岸民眾在元宵時節的美好祝福。當然參與日本「台灣祭」的展出，今年一樣延續，預計600顆彩繪燈籠會在晴空塔的會場裝飾，讓展場上更添道地台南味，讓前來會場的朋友體驗台南燈會之美。讓世界看見台灣、關注台南的創生軟實力。

今年主燈由「我們是幸福床墊」獨家贊助，邀請藝術家陳建志創作，主題為「圓圓融融兔」描述來自瑞比星球一隻名為「圓圓融融兔」的太空小子，在2023年新春期間，降落於普濟殿廟埕與大家見面，他帶著圓滾滾的身軀，與普濟燈會的主角們彩繪燈籠互相呼應，手腳如同推進器一般，能帶給大家滿滿的衝勁與正能量，長長扁扁的耳朵則是用來察言觀色，並給予朋友們最佳的回應。希望在新的一年我們在待人處事方面，都能向兔兔看齊，以圓融並從容的態度去面對一切，如此一來，好機緣好機運也將隨之而來！

除了燈會展出外，於88號展覽館有室內小型展覽，介紹燈會十年來過程與劉進文老師「文武兔門神」鑲嵌工藝作品，並於2月4~5日舉辦國際藝術活動與文化交流研討會–【文化，從地方做起，從地方長出「普濟燈會」普拉斯】藉由日本祇園祭、瀬戶內海國際藝術祭、越後妻有大地藝術祭活動分享，借鏡成功案例，期許促進國際交流，讓燈會效益「普拉斯」。一同思考燈會在傳統文化下的新脈絡，讓普濟殿擁有「尚傳統」的在地文化，同時也有「躍國際」的思考與行動力。

「普濟文史研究協會」不斷努力嘗試，以及市府觀光旅遊局的支持，從更多元、更寬廣的角度出發，除了燈會找尋串連傳統與現代的溝通橋樑，創造更高的在地文化價值。我們找到的方式是，從文化探索與社區陪伴開始，以「蹲點」深耕地方、用「改變」躍向國際，為迎接即將到來的「台南400年」與「2024台灣燈會」做準備。讓「府城普濟燈會」傳遞點亮人心的溫暖、振興地方的力量，並給予最誠摯的新年祝福。

《燈會時間》 2023年1月16日至2月11日

‧ 國華燈海區 每日 9：00～22：00

‧ 廟埕燈海區 每日 9：00～23：00

《燈會地點》 府城普濟殿 廟埕

‧ 臺南市中西區普濟街79號

‧ 普濟文史研究協會粉絲專頁：https://www.facebook.com/phochetian/

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