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台南新開幕甜點店「白面酥生」：預約制限量法式甜點，想吃不一定吃得到的美味

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖片來源/ @ReadyGo
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喜歡吃法式甜點嗎？台南民族路上九月新開了一家門面低調的預約制甜點店，每日限量30份的法式甜點，不只要提前預約、只提供外帶，更有限購數量規定，但即使有種種限制，也絲毫不影響他的魅力，總是要提前一個月預約才能吃到。今天就要帶各位一起來到這家白面酥生一探究竟，看看他究竟憑什麼擁有這樣的超人氣吧！

台南法式甜點－白面酥生介紹

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由台南伴手禮品牌「美格瑪」所推出的全新子品牌「白面酥生」，店面並不大，雖然小小一間，但純白的外觀，搭配上窗戶上帥氣的招牌表情，讓人經過時也會停下腳步想看看裡頭到到底是賣些什麼。店內只賣兩種產品，分別是需要提前預約的千層法夾與現場選購的千層脆片。

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現場並沒有內用區，除了擺放千層脆片與菜單的櫃檯外，只有工作臺與等候區，等候區是留給預約的客人，在師傅現場製作千層法夾時，客人可以一邊看著製作過程，一邊品嘗招待小點，招待小點包含了隨機口味的小塊千層法夾、千層脆片以及一杯唐寧茶，在等待的同時可以先品嘗酥脆可口的千層法夾與千層脆片，保有現點現做的新鮮度，也不需要餓著肚子等待的安排非常貼心。

白面酥生千層法夾推薦

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白面酥生以號稱1458層的千層法夾為主打，需要提前在官網上做預約，口味則是現場做挑選。每組只收兩位客人入內，且限點三份千層法夾。千層法夾總共有五種口味，每種都有帶著異國風情的優美名稱，分別是: 塞納河畔的夏天、凡爾賽宮午茶饗宴、歌劇院苦甜交響曲、香榭大道檸夏時光以及夕陽下的田野風情。

香榭大道檸夏時光

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喜歡酸系甜點的你，絕對不能錯過白面酥生的「香榭大道檸夏時光」。以檸檬卡士達醬作為底的檸夏時光，加上烤過後外表帶點微焦的蛋白糖霜，再灑上檸檬皮增添香氣。這款也是裡面唯一沒有加上鮮奶油的千層法夾，口感更為輕盈，酸度也是非常到位，一口咬下濃濃的酸味在嘴中散開，是道屬於夏天的清爽點心。

夕陽下的田野風情

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法式甜點與台式口味的完美結合，就是這道讓人驚豔的「夕陽下的田野風情」啦！在千層法夾中鋪上一層滿滿的香菜後，擠上一層濃郁的花生卡士達醬，最後加上鮮奶油與花生粒點綴，這個令人熟悉的組合，吃起來的口感就像是酥脆版的宜蘭名產「春捲冰淇淋」，千層法夾的酥脆口感讓整體的味道更上一層樓，喜歡香菜的你一定要試試這道甜點！

歌劇院苦甜交響曲

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巧克力控必點的則是這款「歌劇院苦甜交響曲」。以海鹽焦糖卡士達作為基底的「歌劇院苦甜交響曲」，上層擠上了巧克力鮮奶油，最後用布朗尼與夏威夷豆作點綴。巧克力雖然帶有微微苦味，但與焦糖底和鮮奶油中和後，甜度恰到好處不膩口。搭配上鬆軟的布朗尼與香脆的夏威夷豆後，豐富的口感讓人彷彿真的體會了味蕾上的交響樂章，特別推薦給喜歡多層次口感的朋友享用。

白面酥生

地址：台南市中西區民族路二段162號

營業時間：周一至周六11:00－18:00，周日公休

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