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挑戰台南最便宜牛肉湯！只有在地人才知道的「60元牛肉湯」，極品牛肉沒預訂吃不到

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台南牛肉湯絕對是相當經典的台南美食，然而這間台南牛肉湯也是許多在地老饕才喜歡的選項。這間台南牛肉湯基本上是沒有觀光客，大家也請放心，我這台真的沒有觀光客，然而這間台南牛肉湯以價格便宜成為重點。這間台南牛肉湯會不會便宜沒好貨呢?就跟著愛吃輝來吃吃看這間台南牛肉湯好不好喝吧！

這間台南牛肉湯就位於安南果菜市場美食區之中，其實算是不太好找，所以觀光客要到此來吃飯的機會更低了。

我先來說湯頭吧，這裡的湯頭是非常扎實的牛肉湯頭，清澈的湯頭帶有濃郁香氣。

老實說這裡的中肉就是幾乎偏向瘦肉，吃起來是比較扎實一些，因此一上桌都還是建議趕快撈起來。新鮮程度絕對不在話下，一口咬下滿滿鮮肉的肉汁就會在口腔爆發。

我還點了一份花肉，油脂分布雖然看起來普通，但起來卻非常嫩口，油脂在口腔非常舒服。

但是真的得說這裡的肉燥飯真的不太好吃，白飯煮的非常粗糙，肉燥香氣沒有油脂香度，只有單純的醬油味。

整體來說：這間台南牛肉湯，我覺得湯頭肉品都不錯，唯一可惜就是飯真的不行，價格真的經濟又實惠，好的肉品竟然也只要一百一百五而已，真心滿推薦的。

體驗時間：111/11

總舖師牛肉湯

地址：台南市安南區怡安路二段102號

時間：0530-1300（周一公休）

電話：0985 255 355

店家停車：有

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