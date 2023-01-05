深掘曾文溪生活紋理　漫步夜光森林地景藝術

【文：行遍天下】

曾文溪是流經嘉義與台南的母親河，「2022 Mattauw大地藝術季：曾文溪的一千個名字」，在全長138公里的曾文溪沿線，集結13位策展人、倡議9大子計畫，展出超過60件藝術作品、100場文化探索活動，讓人走進流域的生活紋理。

▲總爺藝文中心－劉哲安《Ka mawaxa ta teni醒祂：你的鹿／我的路》（圖片提供：臺南市文化局．宜東文化）

這場盛會的亮點之一，包括入夜後幻化為螢光森林的大隆田展區，藝術家辛綺以作品《沉水流光》鋪陳夜晚的沉水森林，將樹與地脈用螢光線條串連，把大地轉化成光之河流；此外，總爺藝術中心的廖昭豪、陳宣誠作品，經過夜晚燈光投射，展現不同面貌，攝影師沈昭良規劃的「潛行攝影計畫」都是觀賞焦點。

▲大隆田展區－辛綺《沉水流光》（圖片提供：臺南市文化局．宜東文化）

▲總爺藝文中心－廖昭豪《攔砂壩》．陳宣誠《流域竹造》（圖片提供：臺南市文化局．宜東文化）

▲大隆田展區－安聖惠《療癒系列2》（圖片提供：臺南市文化局．宜東文化）





景點資訊

2022Mattauw大地藝術季

地點：台南市麻豆區南勢里總爺藝文中心、171市道沿線的大隆田生態文化園區與渡拔地區。

時間：即日起至2023年1月29日，戶外展區24小時

FB：2022mattauwtriennial





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