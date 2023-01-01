跨年連假衝台南！暢遊大地藝術季、賞龍崎光節、觀二寮日出

大地藝術季。 圖：臺南市政府文化局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】超期待的跨年連續假期終於來了！歡迎來自全台各地的好朋友們一起到台南來迎接2023年！兩年一度的大地藝術季、充滿神祕氣息的龍崎光節：空山祭，以及鹽水歷史街區的月之美術館之外，加碼延長至228的台南購物節更是不容錯過！

台南市政府觀光旅遊局郭貞慧局長表示，元旦來台南正好，台南有最適合迎接2023年第一道曙光的二寮觀日台，還有冷颼颼的冬天最暖身的關子嶺與龜丹溫泉、楠西梅嶺梅子雞、美味的牛肉湯與虱目魚鹹粥等暖胃料理，以及豐富的濱海生態可讓你與國際貴客黑面琵鷺等冬候鳥相見歡，更有休耕花海及文青感滿滿的六甲落羽松可以拍照打卡！

▲龍崎光節：空山祭-薪作作品「交織的心語」。 圖：臺南市政府文化局提供／提供

【2022 MATTAUW大地藝術季：曾文溪的一千個名字】（活動至112/01/29）

兩年一度大地藝術季，分別在麻豆總爺藝文中心、大隆田生態文化園區、拔林車站設立三大展區，以超過60件藝術作品及100場文化探索，打造台灣目前單一縣市最廣的藝術季，更是第一個聚焦於溪流的藝術季，帶領大家沿著曾文溪流域走訪總爺藝文中心、大隆田、渡頭與拔林等地區，以最貼近生活的方式探討水域治理相關議題。

【龍崎光節：空山祭】（活動至112/2/12）

第四屆龍崎光節：空山祭以「隨風去留」為主題，帶著全新作品回歸龍崎區虎形山公園，展出由藝術家與社區居民、生活環境互動交流、共創的公共裝置藝術作品，所有作品都是現地創作，呈現出專屬於龍崎山林、奇幻又富有文藝氣息的浪漫夜晚。來到龍崎可先走訪新光里彩繪村、大潭埤公園等關廟景點，再到《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇中場景的深緣及水品嘗鳳梨吐司，晚上再前往虎形山公園。

▲龍崎光節：空山祭-梁賴昌作品「待我回來一下下」。 圖：臺南市政府文化局提供／提供

【月之美術館】（活動至112/2/12）

今年的月之美術館也在鹽水區歷史街區舉辦，以「我們」為策展主題，包括8件新增作品、11件常設作品，還有Bingo闖關互動贈獎活動，增加看展樂趣。來到鹽水還可走訪月津港親水公園、護庇宮、永成戲院、八角樓、聚波亭大眾廟、鹽水武廟、鹽水車站等景點，也可以到鹽水觀光美食城吃飽喝足，再逛逛《俗女養成記》景點後壁菁寮老街。

【聖誕跨年燈節】

從聖誕到跨年，台南各地的聖誕燈飾與聖誕樹都是色彩斑斕、不容錯過的打卡景點！中西區河樂廣場的「平安的問候」與新營文化中心「平安的串連」聖誕樹（展至112/1/3），希望透過燈光與造型，為台南在地民眾以及到訪遊客們帶來更多的祝福。在台南市政府民治市政中心的市民廣場聖誕樹（展至112/1/8）也以溫暖、歡樂為主軸，營造市府的溫馨活力氣息。永康區的市圖新總館閱之森公園也有「點亮新知‧喜悅聖誕」活動（111/12/10-112/2/10）；市府原民會則在遠東百貨台南成功店的聖誕樹周圍設置17族的原住民族人偶燈箱，臺南大遠百也精心設計原住民族風格的聖誕燈飾。

遠東百貨台南成功店聖誕樹。 圖：臺南市政府原住民族事務委員會／提供

仁德區的奇美博物館展出13公尺高的「幸福聖誕樹」（展至112/1/10）；南紡購物中心的「卡娜赫拉的小動物幸福聖誕樹」（展至112/1/2）也有高達13米的聖誕樹，打造粉紅色的夢幻聖誕街景；新光三越台南新天地西門廣場的「流金夢境 · 北歐雪國耶誕」（展至112/1/2）活動中，「流金心願」聖誕樹是用回收寶特瓶與節能燈泡打造，絕對是不可錯過的打卡地點。

【二寮日出】

跨年來到左鎮區二寮觀日亭可以欣賞全台最低海拔的日出，搭配稜角分明的青灰岩地形和冬季枯黃色的剌竹，形成相當壯觀的景致。站在左鎮草山制高點「308高地」，可俯瞰整個月世界的壯麗山景，還可走訪草山唯一一座吊橋「要月吊橋」，以及「左鎮化石園區」體驗化石挖掘、河床化石觀察等多元互動裝置，認識新化丘陵及西拉雅族文物，最適合大小朋友進行寓教於樂的充電之旅。

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