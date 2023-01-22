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不加水的美味雞蛋糕！台南「金蕉條」起司要熱熱吃，香濃牽絲無限延伸

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

熱鬧的國華街上有間金蕉條雞蛋糕小攤，賣的雞蛋糕香濃無比，不加一滴水，現點現做，起司口味熱熱吃，拉開來無限延伸，每天只賣幾個小時，老闆很隨性，也沒寫營業時間，賣完就收工！

金蕉條 位置

金蕉條的老闆是年輕小鮮肉來著，下午去金蕉條得時候其實已經快收工了，所剩的麵糊不多，尤其是假日國華街人超爆多，這裡真的好吃又好逛。

金蕉條 菜單

金蕉條品項有雞蛋糕也有金蕉條，雞蛋糕沒有加水，單純麵糊跟牛奶的香甜味道，味道超香濃；金蕉條則是裡頭有包餡料，必點起司、酒釀巧克力，味道在外面吃不到，起司真的會大牽絲，很有畫面，攤位上還有個小立牌“老闆有交代，起司要熱熱吃”！

麵衣不會太甜膩，起士口味一定要點，裡頭的摩札瑞拉起司熱熱吃會牽絲牽不停，香濃不膩；酒釀葡萄則是用小米酒釀製的，不是一般吃到的香檳葡萄口味，酒香更濃一些，吃了好多口味，真的都無雷耶！

國華街美食很多，這家金蕉條超推薦，看到還沒收攤一定要買來試試看，真的比路口的餵公子吃餅好吃一百倍，那家超雷啦！

金蕉條

地址：台南市中西區國華街二段192號

營業時間：0981-355-069

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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雞蛋糕 葡萄 巧克力 必點 起士 甜點 台南美食

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