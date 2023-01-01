上下山必經過！阿里山公路人氣餐廳大啖脆皮甕缸雞、山珍野味

【梁記甕缸雞】位於嘉義中埔交流道旁的阿里山公路，是許多前來阿里山旅遊必訪的人氣餐廳，店家有著豐富的菜餚，甕缸雞、熱炒、酥炸、涼拌、清蒸、湯品等通通都有，將經典台菜結合各類山珍野味，料理出一道道佳餚，還有提供多人桌菜讓團客可以大飽口福。

▲【梁記甕缸雞】設有大型停車空間，讓開車出遊的民眾可以輕鬆停車用餐。

▲店內空間寬敞，可以容納百人以上用餐，明亮整潔的環境相當舒適，冰箱內還有多款飲品酒水可供民眾選擇。

※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。

每桌必點的招牌「梁記甕缸雞」，雞肉使用四十多種中藥醃製而成，選用龍眼木燒烤出獨特風味的甕缸雞，悶燒的過程將雞肉的原汁原味鎖在裡面，外皮烤金黃酥脆，把雞肉多餘的油質都逼出，由服務人員幫忙分解後美味上桌，雞肉肉質鮮嫩多汁，雞皮薄又脆，隱約品嘗得到中藥香氣，涮嘴又美味！

除了白飯外，這道「雞汁油蔥麵線」也是來店必吃的主食之一，傳統白麵線與甕缸雞的精華高湯的絕妙組合，濃郁鮮美的好滋味，讓人一吃就愛上！忍不住一口接一口啊！

經典的客家菜「薑絲大腸」，大腸口感扎實Ｑ彈，酸爽開胃帶股微微辣勁，越嚼越香，不管是單吃配飯下酒都很合適。

來到山上怎能錯過當地野菜呢？「過貓炒蛋」會是你的好選擇，蕨菜過貓的口感柔軟帶有黏滑感，加入雞蛋提味增香，簡單的組合簡單的料理就是人間美味！

來阿里山旅遊踏踏青，下山時可別忘了到【梁記甕缸雞】大啖美食囉！經典台菜與鮮嫩多汁的甕缸雞讓你大飽口福！

【梁記甕缸雞】

店家地址：嘉義縣中埔鄉義仁村田寮仔25號

店家電話：0936841598

營業時間：11:00–20:00，星期三公休

停車資訊：附設停車場

粉絲專頁：http://bit.ly/3XsBkCe





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