2023跨年走進嘉義阿里山，為新的一年儲備嶄新能量！

告別舊的一年，除了可以參與熱鬧的跨年演唱會，也可以主動與大自然親近，因為在欣賞美景的同時，也能帶給自己豐沛的能量！而在很多人的心中，都將阿里山看日出視為一生一定要完成的事之一，因此不妨趁著今年跨年，安排一趟嘉義阿里山之旅，趕緊與我們一起看看阿里山周邊景點和推薦住宿有哪些吧！

圖／IG@hsingfang20、@holaola_vivian

阿里山跨年住宿推薦

十方山水

由老茶廠由改建而成的民宿「十方山水」，呈現出猶如歐風建築的清新舒適氛圍，並精心在外頭設計一處觀景台，能欣賞到日出、雲海和阿里山夜景。而房型的部分，十方山水提供多種客房選擇，有擁有大面落地窗且附有獨立陽台的房型，還有大小朋友都會愛的樓中樓客房等等，不過建議大家除了待在民宿之餘，也可以前往附近的茶園欣賞風景喔。

圖／IG@whatilived

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【十方山水】店家資訊

地址：嘉義縣番路鄉隙頂66-10號

電話：0910-611-871

阿里山山水清暉

在茶園住一晚，會是什麼感覺？「阿里山山水清暉」的老闆原先經營著茶行，後來進而將老家打造為民宿，因此大廳大致保留著茶行的裝潢，而房間則是充滿典雅浪漫以及簡約禪風的景觀套房，若選對房間的話，窗外就是綠油油的茶園，並且親身體驗身在雲霧中或晴空萬里的景緻，感受阿里山天氣的千變萬化。值得注意的是，房價已包含了中西式早餐，而晚餐還可以加購熱騰騰的小火鍋，超適合在這邊跨年倒數和迎接新的一年呀！

圖／IG@_c.yjun

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【阿里山山水清暉】店家資訊

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村石棹3-8號

電話：0975-193-916

秘密遊民宿

位在阿里山的達邦部落達德安區的「秘密遊民宿」，民宿主人從小就在部落長大，因此很習慣在月色星光與蛙鳴蟲唧下，與有人喝茶閒聊，或是獨自在夜裡擁抱寧靜，而民宿內的衛生紙盒、原木桌椅等物品都是出自民宿主人的巧手。房間內的浴室寬敞而明亮，入住便可以待在浴缸裡望著一片綠意泡澡，另外還有專屬的可愛陽台，從這邊看出去的風景非常美麗，所以民宿時常一位難求呢！

圖／IG@puppy1014w

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【秘密遊民宿】店家資訊

地址：嘉義縣阿里山鄉達邦村7鄰185-2號

電話：0952-165-761

然井茗露 x 阿里山霧很濃

「然井茗露 x 阿里山霧很濃」為阿里山少見的景觀玻璃屋民宿，房間內就有大面的玻璃窗景，讓你躺在床上就可以被森林給療癒！民宿於每日清晨提供日出秘境導覽，還有現磨有機豆漿、阿里山愛玉和在地特色茶品供住客享用，此外也有品茶教學體驗，以及四月初至五月底的螢火蟲生態導覽，且歡迎預約包棟服務，很適合親朋好友一起來入住同樂。

圖／IG@yuchiaowen

【然井茗露 x 阿里山霧很濃】店家資訊

地址：嘉義縣阿里山鄉4鄰123之18號604

電話：05-256-2257

阿里山跨年景點推薦

滿竹自行車道

位於阿里山線的鹿麻產火車站與竹崎車站之間的「滿竹自行車道」，沿途種植了黃花風鈴木、花旗木、緬槴花、台灣欒樹等品種，依據季節變化而有不同的花季可欣賞，可說是嘉義近來很受歡迎的景點。而滿竹自行車道可不單單只能賞花，更多人是為了捕捉阿里山小火車駛過的畫面！復古可愛的阿里山火車，搭配季節限定的花海，風景優美，就像是明信片裡的景色一樣迷人。

圖／IG@hsingfang20

【滿竹自行車道】相關資訊

地址：嘉義縣竹崎鄉嘉113鄉道56號

AjangHome 阿將的家23咖啡館

阿里山上有秘境咖啡廳？踏進「AjangHome 阿將的家23咖啡館」，宛如置身於童話世界的小村子之中，而這全都是園區的夫妻主人親手使用石頭、原木和竹子等天然建材，搭建而成的夢幻小天地。咖啡館採現場取號候位制，提供阿里山精品咖啡、阿里山烏龍茶、巧克力牛奶、蜂蜜檸檬茶等飲品，也有每日限量供應的鹹食點心，以及包著馬告鹹豬肉的獵人飯糰，配上美景享用最對味呀！

圖／IG@153_mom

圖／IG@153_mom

【AjangHome 阿將的家23咖啡館】店家資訊

地址：嘉義縣阿里山鄉四鄰129-6號

電話：0933-683-420

營業時間：09:00-12:00；13:00-16:00（週三、週六公休）

阿里山賓館-50年代咖啡廳

隱身在阿里山賓館的「50年代咖啡廳」，保留了近百年歲月的古董裝飾，讓人彷彿有種走入時光隧道，闖進夜上海的光景！50年代咖啡廳主要提供穆斯林特色餐點、咖啡、茶、紅酒、輕食等品項，另外也有販賣麵包，而餐廳內最醒目的莫過於那充滿舊時光氛圍的舞台，古樸且典雅的設計令人著迷，一不小心就待得忘記時間流逝。

圖／IG@pupu_laura

圖／IG@pupu_laura

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【阿里山賓館-50年代咖啡廳】店家資訊

地址：嘉義縣阿里山鄉香林村16號

電話：05-267-9811

花石溪步道

倘若時間允許，建議大家在離開阿里山之後，可以到梅山鄉的「花石溪步道」走走看看。花石溪步道位在一處低度開發的原始林區，24小時開放且不需要門票，步道短而平坦易走，屬於平移近人的爬山路線，而沿途可以看到瀑布、小潭、茶園、竹林等景觀，仔細找還會發現小型的鐘乳石在岩壁中呢！

圖／IG@holaola_vivian

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【花石溪步道】相關資訊

地址：嘉義縣西區梅山鄉太和花石溪步道

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