最新潮果菜市場開幕！憑發票享虎頭埤入園半票優惠

即日起至111年12月31日止，憑新化果菜市場發票或收據，可享入園半票優惠。 圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】臺南新化果菜市場，是極具歷史及指標性的市場集散地，整體規模比舊址大將近50％，並於今（111）年9月16日開始試營運，經過約3個月後，12月14日開始正式開幕，虎頭埤風景區為歡慶新鄰居新化果菜市場正式開幕，即日起至111年12月31日止，憑新化果菜市場發票或收據，可享入園半票優惠【消費金額500元以上優待一人，1,000元以上優待兩人，依序下去，團體不適用】，歡迎大家順道前往選購台南優質農產品。

▲新化果菜市場於111年12月14日正式開幕。 圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供

市長黃偉哲表示，新化果菜市場，整合新化、關廟、麻豆、佳里、玉井、左鎮等各區特色的農產交易環境，新化果菜市場屋頂結合本地自然風光的美，採用波浪型田園式設計，藉由高低起伏的挑高屋頂，營造出自然通風的環境氛圍，建築外觀則有如綠色山丘般的照型，與週遭虎頭埤風景區，中興大學新化林場的山、湖景相互呼應，這片屋頂還兼具觀光、生態、教學等功能，能夠帶領孩童自小瞭解農業的脈絡，成為食農教育的場所。

觀光旅遊局郭貞慧局長指出，新化果菜市場鄰近的虎頭埤風景區，在園區內有座虎頭山，海拔61公尺。山麓即為虎頭埤水庫，山頂有一顆三等三角點「589號」，登山口位於芬多精步道0.1k處，園區內路邊公告欄的園區導覽圖上標示有「虎頭制高三角點」，原本登山步道是簡易石板鋪設而成，今年特別編列預算將登山步道重新整修，除了讓遊客更好行走，也避免雨天濕滑的情形發生，登上三角點即可俯瞰新化果菜市場的波浪型屋頂，是虎頭埤的祕境。

2023年元旦連假第一天，虎頭埤風景區管理所與臺南市美術學會共同舉辦「2023鴻兔大展－虎頭埤元旦兒童寫生比賽活動」，活動日期訂於111年12月31日（星期六），比賽分國小高年級、中年級、低年級及幼稚園等4組，並採預約報名，元旦當日8:30至11:30現場作畫，現場收件後由台南市美術協會專家組成的評審委員會立即進行評審，各組並取1-3名及佳作10名，分別頒發獎狀、獎金，另參賽者免費入園，陪同家屬可享半價入園，歡迎一同前來園區野餐。

虎頭埤風景區官網 https://htp.tainan.gov.tw/

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