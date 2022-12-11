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網紅美拍仙境！12／11西拉雅龍崎市集 走進超夢幻歷史場景

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臺南龍崎的牛埔農塘吸引COSPLAY族群前來拍照取景。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
臺南龍崎的牛埔農塘吸引COSPLAY族群前來拍照取景。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】「2022仙境西拉雅－山海圳 大圳之路系列活動」龍崎市集活動將於12月11日（星期日）上午10點至下午5點牛埔泥岩水土保持教學園區（牛埔農塘）前方廣場舉辦，歡迎大家走進龍崎超夢幻歷史場景。

▲臺南龍崎的自然美景。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲臺南龍崎的自然美景。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

臺南龍崎的牛埔農塘近年變身泥岩水土保持教學園區，清淤後也讓「夢幻湖」的美景再現，大片絕美竹林更成為當地熱門景點，常吸引COSPLAY族群和網紅來朝聖拍照打卡，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處更安排了coser裝扮成動漫風前來竹林取景，微風吹拂挾帶著竹葉飄過，置身於大自然之中，仙氣十足！

▲牛埔泥岩水土保持教學園區。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲牛埔泥岩水土保持教學園區。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，龍崎區部份牛埔里、龍船里以及東山區吉貝耍部落在今（111）年11月3日公告納入西拉雅國家風景區管理處經管範圍，讓轄內特色更加豐富多樣，「2022仙境西拉雅－山海圳 大圳之路」系列活動更特別選在龍崎區牛埔泥岩教學園區前舉辦「龍崎市集」活動，當天安排有竹編DIY、竹子投壺遊戲及在地文創品與農特產市集展售，更有導覽解說帶大家見識一下水土保持的生態工法、牛埔農塘的溢洪設計，以及惡地的地景下那生機盎然豐富的動、植物，希望透過美食、美景和竹編手作體驗，讓大家來認識轄區的新朋友。

牛埔泥岩水土保持教學園區。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
牛埔泥岩水土保持教學園區。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

活動當天將邀請牛埔村的傳奇人物－林仙化老師特別以龍崎特色地景繪製出一幅藝術作品，歡迎大家來欣賞拍照。來到龍崎市集，可順遊308高地、龍船窩、紫竹寺，遠眺月世界及雲山層層相疊的山水畫美景，是個低海拔看日出、夕陽的絕佳選擇。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處網站 https://www.siraya-nsa.gov.tw/

西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/sirayatrip/

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