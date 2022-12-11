網紅美拍仙境！12／11西拉雅龍崎市集 走進超夢幻歷史場景

跟著 我是女友陳阿容 於 2022-09-22 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 4 個景點，其中包含 十方山水 SunSweetHouse、金元香 餐飲.高山茗茶.（假日精緻套餐）、Antik 旅館。 前陣子，因為帶阿美南下參加婚宴，順道安排了一趟阿里山行，再回到嘉義市區吃喝玩樂。雖然沒特別安排什麼行程，但就是到處走走、感受山嵐、體驗看日出的感動，也沈浸了一遭老宅氛圍訴說的種種故事。分享這一趟來自嘉義的慢步旅行，期待你們也喜歡這樣「鬆」到不行的玩樂步調哦！ 超過十年沒有在上到阿里山，這一次的上山行，內心真的有滿滿的悸動。原本聽朋友說，阿里山的路不好開，所以我們放棄了自行上山的想法，和朋友一行人決定包車前往（後來發現其實路沒有印象中那麼難開了，想開車還是可以！） ⁡ 如果不想開車、不想包車的話，也可以從嘉義高鐵站，搭乘台灣好行 7329 公車上山，在隙頂站下車即可哦（台灣好行可以帶狗狗，記得裝籠）。不過，因為森林遊樂區沒辦法帶狗狗，所以我們決定就在半山腰處帶阿美走走就好。 ⁡

2022-12-09 10:00