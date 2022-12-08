去年秒殺、今年加碼！　「呷辦桌台南甜」12/11登場 蜷尾家、糯夫米糕等人氣名店封街甜點辦桌

「呷辦桌台南甜」流水席共可享用10道創意手工精緻甜品，5款餐酒與茶飲及整盒英式司康伴手禮；圖片提供／呷辦桌台南甜

有人說，台南連空氣中都飄著甜甜的味道。去年第一屆封街舉行的「呷辦桌台南甜」，一開賣就秒殺！今年除了老班底品牌外，更找了台南當地人氣名店 Bar Home、蜷尾家、糯夫米糕等加入10道創意手工精緻甜品，搭配5款餐酒與茶飲，更有整盒英式司康當伴手禮，同時每道菜肴的設計感十足。今年「呷辦桌台南甜」地點同樣位在台南市自強街上，再次以封街及擺上傳統大紅桌歡迎喜歡愛呷甜的朋友們！

這次的老班底品牌除了原本的木溪Merci Kitchen、草木、万茶川、KADOYA喫茶店與台南晶英酒店外，生力軍還有我們甜點工作室、緣大福、有時甘杯、TAKE CAKE、Maki doughnut，及超人氣名店蜷尾家冰淇淋、Bar Home與糯夫米糕，將要在12月11日的下午兩點零二分開桌，目前也已在「晶好購」商城中開放席次預定囉。

以甜點致敬傳統辦桌菜前菜以櫻花糖霜泡芙、烏魚子高梨乳酪、鹽漬櫻花檸檬塔開場，接著是日式特濃焙茶大福以及丹波黑豆布丁呈獻和菓子向傳統辦桌紅白湯圓與烏魚子致敬。餐中也提供日式特濃焙茶大福以及丹波黑豆布丁，搭配清爽蜜漬洛神阿里山紅茶、蓮花與白牡丹白茶氣泡飲以及脆梅高山烏龍解甜膩，餐中酒則是使用伯爵烏龍茶威士忌為基底的調酒「花漾年華」。

【前菜】烏魚子高梨乳酪；圖片提供／呷辦桌台南甜

【前菜】鹽漬櫻花檸檬塔；圖片提供／呷辦桌台南甜

【前菜】特濃焙茶大福-緣大幅；圖片提供／呷辦桌台南甜

【前菜】丹波松の雪；圖片提供／呷辦桌台南甜

【茶】花非花紅、霧非霧白、喜上眉綠；圖片提供／呷辦桌台南甜

【餐中酒】花漾年華-Bar Home；圖片提供／呷辦桌台南甜

另類甜版台灣便當 視覺味覺雙享受主餐端上的是是可愛的鳥兒雞蛋糕造型的「雪姬」，坐在現炸甜甜圈與巧克力醬築成的鳥巢上，另外還有以兒時零嘴米香取代米飯的懷舊便當，台灣味十足。甜湯推出的是台南晶英酒店招牌府城燒冷冰，將乾冰倒入雲煙裊繞，每每都是饕客不會錯過的錄影橋段，下方舖滿主廚特製芋頭、花生、芋圓等共8款溫熱配料再疊上清涼剉冰，這獨特口感也是南部才享受的到的美食體驗啊。

【主餐】雪姬 ；圖片提供／呷辦桌台南甜

【主餐】懷舊便當；圖片提供／呷辦桌台南甜

【甜湯】府城燒冷冰；圖片提供／呷辦桌台南甜

蜷尾家＋糯夫米糕 米糕冰棒裡的滿滿舊時回憶再來份以戚風蛋糕為底的水果三明治，而冰品特由台灣冰王蜷尾家與廟口古早味糯夫米糕共同推出哈密瓜洛神米糕冰，糯米冰棒的口感也充滿著小時候咬著台南老糖廠糯米冰棒的回憶，最後的宴席伴手禮則是迷你司康點心盒，將「台南甜」的記憶伴手帶回家。

【水果】シフォン水果三明治；圖片提供／呷辦桌台南甜

【冰品】哈密瓜洛神米糕冰；圖片提供／呷辦桌台南甜

【伴手禮】迷你司康禮盒；圖片提供／呷辦桌台南甜

台南的古蹟、人情味、美食與新興文創區，讓台南這幾年的旅遊人潮逐年上升，而透過每年一次的「呷辦桌台南甜」，也讓用心設計的甜點菜單與傳統辦桌氛圍完美詮釋台灣傳統在地流水席，也讓大家更能感受台南人好客的天性。

「呷辦桌台南甜」主視覺；圖片提供／呷辦桌台南甜

==========編輯／蘇琨峰攝影／呷辦桌台南甜

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