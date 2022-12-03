打卡熱點登場！虎頭埤全齡式地景遊憩場及環教生態步道啟用

【旅奇傳媒/編輯部報導】虎頭埤風景區擁有得天獨厚的豐富生態資源及人文歷史，一直是臺南人引以為傲的台灣第一水庫。臺南市長黃偉哲表示，虎頭埤擁有一年四季變化萬千的湖光景緻，周邊旅遊路線串接臺南新化果菜市場、大目降園區、山上水道花園博物館、左鎮化石園區、新化老街及南168路線廊帶。

▲全齡式地景遊憩區及周邊步道空拍圖。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

臺南市府團隊積極向中央爭取觀光建設經費優化虎頭埤風景區設施，歷經一年多的努力，即日起萬眾期待的觀光前瞻工程全齡式地景遊憩場域及林間親子環教生態步道正式開放啟用，提升虎頭埤旅遊服務品質，適合推廣親子生態旅行、全齡健行活動及吸引國際旅客。

虎頭埤全齡式地景遊憩場，在臨水湖岸打造適合全齡的地景遊憩場域節點。將原基地現況老舊滑水道進行拆除，以減量設計增加自然空間，善用基地既有擋土牆等基礎設施進行整地配置，有效樽節工程開支節能減碳。

▲小朋友最愛的兒童遊戲場。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

設計上以高低空間建構全齡式地景，臨湖而下配置迎賓入口、大地織網木柱區、綠丘滑草道及遊戲場，景觀廣場與親水棧道能一覽湖光景色，打造友善安全親水環境；而林間親子環教生態步道，以環狀系統串接連既有地貌、水綠系統及種植蜜源植物區營造環教解說場域。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，觀光前瞻第一期所爭取到的經費，分為工程建置及友善多元遊憩活動體驗兩大主軸執行，優化友善環境設施，也重視永續生態環境教育，工程期間舉辦民眾體驗活動更是受到熱烈的回響，臺南市歷史建築新化神社遺構參拜道及臨湖木棧道也在著手進行修復中，未來將持續向交通部觀光局努力爭取第二期經費繼續優化虎頭埤。

另外湖濱旅館BOT案投資招商作業公告至111年12月19日截止，引進民間資源投入結合推動發展，將周邊觀光資源整合，創造更優質的旅遊環境。

臺南的活動也十分精采，2022 Mattauw大地藝術季、南瀛綠都心的泰迪熊in新營、2022臺南聖誕燈節、2022臺南市耶誕跨年系列活動、月之美術館2022漫月美行動、龍崎光節-空山祭等精彩活動，歡迎大家共襄盛舉。更多詳細資訊請關注Facebook粉絲專頁「台南旅遊」或台南旅遊網（https://www.twtainan.net/）查詢。

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