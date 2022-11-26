到臺南來我家 民宿主人帶你玩！

隨著疫情趨緩及防疫新生活融入日常，觀光產業終於開始迎接疫後復甦觀光商機，疫後出遊潮效應逐漸展現，尤其旅宿產業是臺南觀光最重要的一環，觀光旅遊局繼110年辦理優質旅館認證計畫，台南市府今年繼續辦理優質民宿認證計畫，讓肩負臺南觀光大使責任的每一家民宿，持續精進民宿品質，並提升民宿整體產業深度與質感。 臺南優質民宿認證計畫，首次辦理就有多達120家民宿業者通過優質民宿認證佳績；圖片提供／臺南市政府觀光旅遊局

首創全臺優質民宿認證 成果卓越臺南市政府觀光旅遊局為協助民宿業者建立自己的品牌價值，與顧客在體驗上建立深度連結，辦理「111年臺南優質民宿認證暨提升整體競爭力輔導計畫」，透過計畫團隊的輔導以及謹慎、細膩的評測，共計多達120家民宿業者通過優質民宿認證。此次首創臺南優質民宿認證計畫是以旅客的視角訂出認證指標，希望藉由認證制度提升整體住宿品質，讓服務更貼近旅客的需求，除了透過召開說明會與業者面對面詳盡說明認證計畫內容，並且辦理4梯次的民宿認證培訓輔導課程，以及外縣市觀摩參訪交流活動，讓業者從中獲得啟發，提升經營附加價值及創造特色品牌；總計約有近248人次業者參與，顯見臺南民宿業者的陽光與熱情，再由業者依民宿經營型態與自我定位，以「毛小孩民宿」、「生態景觀民宿」、「風格民宿」、「親子民宿」及「背包客民宿」五大類組自評後報名，最後經由產、官及專家學者進行實地現場的嚴謹評測，除了檢視民宿業者是否符合基本安全規範與基礎服務，再依五大類組進行特色評比，首次辦理就有多達120家民宿業者通過優質民宿認證佳績！ 臺南擁有豐富天然的景觀資源，還有藏街巷弄堂裡的古都市井風貌，處處都有特色風景和地道美食；圖片提供／臺南市政府觀光旅遊局

第一線的觀光大使臺南每年逾350萬旅客人次住宿，雖然受到疫情衝擊，但依據交通部觀光局統計資料顯示，臺南自109年起旅宿家數、家數成長率及住宿率皆為六都第一，目前臺南民宿家數已達502家，旅館262家，旅宿總家數達764家，今年上半年住宿率表現更是全國第一，顯示臺南旅宿的質與量都持續提升並受到肯定！臺南擁有豐富天然的景觀資源，還有藏街巷弄堂裡的古都市井風貌，處處都有特色風景和地道美食，更具備優良的觀光景點設施，是旅客首選心儀的旅行目的地，而一段美好旅行是從入住當地優質民宿開始展開。臺南民宿業者肩負第一線觀光大使，協助推廣臺南觀光，帶領更多旅客親臨臺南旅遊參觀美景、品嚐最道地的小吃美食，讓旅客深刻感受臺南豐厚的歷史文化底蘊，以及在地情感，體驗臺南的樸實與溫暖，並且讓旅客待得更久、玩得更深、更有溫度、速度更慢，真實感受在地特色之美。 到臺南來我家，由民宿主人帶你玩，打造吃、住、玩allinone的旅遊方式；圖片提供／臺南市政府觀光旅遊局

到臺南來我家，由民宿主人帶你玩民宿業者在疫情期間仍使出渾身解數力拚活路，持續提升住宿環境及防疫安全，確保旅客住宿品質，相信未來透過市府持續推陳出新拿出配套措施，特色景點的開闢、深挖在地的人文故事、更靈活的套裝遊程設計、更齊全便捷的公眾交通網絡及工具、多元語言導覽人才等，以觀光為整體目標整合跨局處的資源、鏈結地方的經濟發展，創造多贏的觀光效益。臺南自106年1月1日起觀光地區內可以合法設立民宿，首創成為全臺第一個擁有都市型民宿的城市，防疫期間2年多，觀光旅宿房間數從13,000多間到近15,000間，民宿家數持續增加，總家數從107年底的264家，至111年11月底幾乎翻倍至502家，顯示臺南觀光產業在市府各局處的努力，還有各位民宿業者的努力之下蓬勃發展，甚至發展出「玩民宿」新興的休閒趨勢，到臺南來我家，由民宿主人帶你玩，打造吃、住、玩allinone的旅遊方式，因此挑選住宿的時候一個安全、安心的旅遊環境還是消費者最重視的，透過此次的計畫，決選出的優質民宿，將優先推薦給旅客作為住宿的選擇，市府也會持續與業者共同攜手，共創打造最友善的觀光旅遊城市！ 臺南優質民宿認證計畫，首次辦理就有多達120家民宿業者通過優質民宿認證佳績；圖片提供／臺南市政府觀光旅遊局

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