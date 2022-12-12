史上新高！奇美博物館「聖誕週末」 爆滿節目有如嘉年華

奇美博物館「2022聖誕週末」將於12月17日起登場；圖片提供／奇美博物館

還記得去年的奇美博物館「聖誕週末」近百攤位及爆滿人潮如聖誕嘉年華般的盛況嗎！今年的奇美博物館「聖誕週末」又將於12/17（六）起連續兩個週末登場，今年的表演節目創下有史以來最多的紀錄，四天總計逾百場演出，包括親子最愛的「聖誕老公公與英國士兵大遊行」、熱鬧好玩的「廣場大舞會」、精采可期的「戶外星光電影」、豐富多元的音樂與舞蹈表演，加上最受歡迎的「經典聖誕市集」、網美搶拍的「幸福聖誕樹」、富有藝術氣息的「常設典藏推薦」，以及國際大展《時代的臉孔》加價購等，在精采的規劃下將帶給民眾一個溫馨難忘的聖誕佳節！

2021奇美聖誕週末，廣場大舞會吸引民眾同樂；圖片提供／奇美博物館

奇美博物館「2022聖誕週末」以「歡樂聖誕派對」為主題，也特地配合目前展出的英國國寶級肖像大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》，特別融入「英國」元素，要讓民眾體驗一場充滿大不列顛氛圍的經典派對。

奇美博物館「2022聖誕週末」即將登場，聖誕老公公將首次與英國士兵一同遊行 奇美博物館「2022聖誕週末」即將登場，聖誕老公公將首次與英國士兵一同遊行；圖片提供／奇美博物館

奇美博物館表示，聖誕週末自開辦以來已進入第五個年頭，為了讓民眾體驗西洋文化且輕鬆親近藝術，館方年年優化活動，表演節目從原初的每日10多場不斷增量，今年更是天天都有25場以上，從白天到晚上全無間斷，四天累計高達百場之多，創下活動舉辦以來的歷史新高。在音樂表演部分，精心規劃「英國名琴沙龍音樂會」，首度公開演奏英國最古老的提琴，讓民眾親身感受三百多年前英格蘭第一位小提琴製作家雅各．雷曼（Jacob Rayman）的傑作，其他還有管樂、弦樂、聲樂、鋼琴等表演；舞蹈部分則有「廣場聖誕大舞會」，由專業舞者與聖誕老公公團隊邀請民眾一同跳舞狂歡，另有英國社交舞、街舞等演出。

奇美博物館「2022聖誕週末」將首度公開演奏英國最古老的小提琴，由雅各．雷曼（Jacob Rayman）約1645年所製。；圖片提供／奇美博物館

每年討論度最高的聖誕市集今年擴大區域，風格攤位從去年的80家增加至上百家，內容匯集了英國小點如炸魚薯條、司康，以及異國美食如法式鹹派、沙拉米香腸起司拼盤、限量龍蝦堡等，更有極具特色的文創攤位。此外，小朋友最愛的聖誕老公公將首次與英國士兵一起開派對、熱鬧遊行！「戶外星光電影」精選老少咸宜的熱門經典大片如《比得兔》、《愛麗絲夢遊仙境》、《穿著PRADA的惡魔》等輪番放映。

2021奇美聖誕週末，經典的聖誕市集呈現濃濃異國風；圖片提供／奇美博物館

奇美博物館13公尺高的「幸福聖誕樹」今天率先登場為活動暖身，由於今年是奇美博物館三十週年，樹身特別以金黃色垂鍊、金色星體搭配繽紛彩球作裝飾，呈現華麗、高貴的慶典意象，底座則配合英國主題以蘇格蘭格紋為設計，整體視覺傳遞幸福、喜悅之情，搭配博物館的西洋建築風格，美麗景致預計再度成為民眾拍照打卡的熱點。幸福聖誕樹自即日起展出至明年1/10止，每日17:30至22:00點燈。「聖誕週末」夜晚將推出聖誕燈光秀，展現五彩斑斕的絢麗景致。

奇美博物館「幸福聖誕樹」呈現斑斕閃耀的絢麗景致；圖片提供／奇美博物館

奇美博物館「2022聖誕週末」將於12/17（六）、12/18（日）、12/24（六）、12/25（日）每天14:00至22:00展開，活動範圍包括館內與戶外園區，入園即需購票，12歲以下持有效證件可免費入場，活動現場票300元、預售票250元，即日起至12/23於「KLOOK客路」網站、全台7-ELEVEN 門市ibon機台與網站同步販售。如欲參觀國際大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》可額外以100元加購入場票，詳情請洽奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org

2021奇美聖誕週末，SANTA BAND搖滾開場；圖片提供／奇美博物館

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圖 文／奇美博物館

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