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茶湯裡的占卜學！ 觀星+茶宴+塔羅 「辰星茶宴」阿里山跨界療癒體驗

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圖：阿里山國家風景區管理處／提供
圖：阿里山國家風景區管理處／提供

參與占卜茶宴的遊客，進行塔羅觀星互動。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
參與占卜茶宴的遊客，進行塔羅觀星互動。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】時光荏苒，四季更迭，秋冬時節，阿里山星空繁星點點、清澈明亮；交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）為了推廣轄內的夜間觀光活動，日前於瑞里社區舉辦「黯幕．辰星茶宴」，並首度與業界創意茶飲品牌「洞茶」跨界合作，結合觀星、茶宴、塔羅，打造充滿藝文特色的療癒之旅。

▲集合觀星、茶宴、塔羅主題的占卜遊程，遊客們也在冥想中與自己對話。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲集合觀星、茶宴、塔羅主題的占卜遊程，遊客們也在冥想中與自己對話。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

隨著天幕漸沉，茶宴也緩緩揭開序幕，從目送日落的茶園輕漫遊開始，到露天餐席上，讓來訪旅人能在微涼深秋中，嚐遍瑞里在地飄香多年的經典好味，不只暖心也暖了胃。

在夜空星象的解說後，便是「辰星茶宴」的重頭戲，10位洞茶塔羅師帶著10位瑞里泡茶師，以獨特的沖泡方式司茶，不同於往常的面對面茶席，而是採取直式奉茶，讓遊客之間有所互動交流，藉由傳遞茶杯的動作，也將掌心的溫度傳遞給下一位旅人。茶園裡涼風輕拂，氤氳中，茶湯的熱度溫暖著旅客的指間，塔羅師娓娓道出的解語更是深入人心，解秘山城。

▲瑞里社區日落美景。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲瑞里社區日落美景。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

「洞茶」音同「洞察」，意為「洞見人生的一杯好茶」，藉由特有的塔羅占卜洞察人心，「凍茶」保留了茶葉原始最天然的風味，讓整體口感更為豐富有層次，茶湯呈紅寶石般紅色透亮光澤，完全稱得上是茶界中的極品，藉由茶的風味喚醒大家的五感，再搭配命理元素，把茶飲提升成六感茶，經由不同的感官刺激，讓喝過的人總會被它獨特清香圈粉。而這次來到阿里山西北廊道的茶園，遇見不同茶道的激盪，亦是另一種全新風味。

▲茶師奉茶。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲茶師奉茶。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

阿里山管理處處長洪維新也表示，茶是阿里山最具代表性的產品，希望透過與異業合作，在櫻花季或螢火蟲季之外的季節，為各社區注入新的活力，塑造別具以往的茶席文化特色。這次配合「侘寂四季」年度系列主題，在瑞里社區推出「黯幕．辰星茶宴」，正是嶄新的極佳示範；不僅充分運用在地觀光資源，以地景及星空為媒介，打造永續發展及遊客回流的高度可能性。

此外，阿里山管理處還擔任跨界、跨域聯名推手，讓一向使用未經發酵特殊茶的「洞茶」，在品嚐瑞里社區「許家茶園」的奶香金萱後，研發成為洞茶新茶品。這次的「辰星茶宴」體驗對於阿里山管理處而言，是具有開創性及實驗性的嘗試，期待能透過時下盛行的身心靈領域吸引更多年輕族群，也將阿里山的豐厚資源底蘊以感性路線傳達，為阿里山觀光賦予更多元的意義。

相關資訊請至阿里山國家風景區管理處官網 (https://www.ali-nsa.net/) 或至「阿里山 新印象」粉絲專頁 (https://fb.me/Alishan.nsa/) 查詢。

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