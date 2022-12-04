快訊

趙映光反駁被請出市黨部 吳怡農：討論後趙提出辭呈

江澤民追悼大會6日上午舉行 陸股將暫停交易3分鐘

嘉義東市場百年老店！早餐來碗熱騰騰的「王家祖傳本產牛雜湯」吧

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

這次嘉義旅遊住宿的「偶然行旅」就在文化夜市，走路到嘉義東市場約6-8分鐘，非常適合吃貨！所以早上我起床後第一件事，就是往嘉義東市場前進，準備來吃在地人的早餐「王家祖傳本產牛雜湯」

「王家祖傳本產牛雜湯」網路也有人叫它「嘉義王媽媽牛雜湯」，目前已經傳承至第四代，是有著百年歷史的在地小吃。還記得查詢嘉義東市場美食的時候，幾乎所有文章都一定會提到王家牛雜湯，超高人氣完全激起我想一嚐美食的動力，立刻列入行程～

王家祖傳本產牛雜湯

電話：05 223 6660

地址：600嘉義市東區忠孝路106號

營業時間：早上6:00-下午13:00

公休日：週一

嘉義王媽媽牛雜湯&牛肉乾 FB 粉絲頁

為了吃美食我有特地早起，不過到達「王家祖傳本產牛雜湯」時早已排起長龍，排隊的地方在座位旁，往人龍的地方走過去排就對啦～

不斷冒煙、熱氣奔騰的大鐵鍋裡頭正烹煮著新鮮牛肉與各式牛雜，裡頭有：牛肉、牛肚、牛筋、牛肝、牛心、牛腰⋯⋯等食材，搭配滾燙的熱湯，肚子不爭氣地跟著叫了起來，看起來好好吃～

王家祖傳本產牛雜湯菜單如下，價位在10-200元之間，可以免費續熱湯。

跟我一樣什麼都想吃的人，可以點一碗牛雜再加一碗牛筋。不過我的東市場美食名單還有很多要挑戰，所以先點牛雜，一份150元。雖然不大碗，但是有著滿滿料，一個人吃剛剛好很滿足～

牛肉燉得軟嫩，牛雜、內臟內則是保有軟Q帶彈性的口感，吃得到牛肉原始香氣又沒有腥味，搭配熬煮的濃醇湯頭好吃耶！

重口味的還可以沾點醬油辣椒膏提味，我自己是覺得不沾醬就很好吃了。

王家祖傳本產牛雜湯吃得到牛肉的香甜又沒有腥味好好吃，難怪客人超多的，有到嘉義東市場附近，不妨來碗熱騰騰的牛雜湯吧～

王家祖傳本產牛雜湯

電話：05 223 6660

地址：600嘉義市東區忠孝路106號

營業時間：早上6:00-下午13:00

公休日：週一

嘉義王媽媽牛雜湯&牛肉乾 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

牛肉 早餐 嘉義旅遊 小吃 嘉義美食

相關新聞

嘉義東市場百年老店！早餐來碗熱騰騰的「王家祖傳本產牛雜湯」吧

udn走跳美食／涼子是也 這次嘉義旅遊住宿的「偶然行旅」就在文化夜市，走路到嘉義東市場約6-8分鐘，非常適合吃貨！所以早上我起床後第一件事，就是往嘉義東市場前進，準備來吃在地人的早餐「王家祖傳本

CP值最高的「台南豬血湯」！份量多又超大塊、低調不起眼卻深受南科人的喜愛

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 這間台南豬血湯，我在寫一間台南土豆豬腳的時候，一直有人推薦，因為他不僅僅只有賣台南豬血湯，只要你想得到的豬肉料理都可以在這裡找得到。吃台

「咖波」粉絲看過來！「貓貓蟲咖波凹豆好日子」巡迴展進駐台南，戶外用品一次購足

台南人有福了！超萌超可愛的「貓貓蟲咖波凹豆好日子」巡迴展這回正式來到「新光三越台南新天地」囉，展示「凹豆」相關的商品，還能提前預購「螢幕貓蟲咖波Capoo Pals」，好買又好拍，絕對要大逛一波。

連7天搶拍燈籠海隧道！水交社重現普濟燈會，絢爛燈海只到「這天」

不用等到明年，搶拍燈籠海隧道！台南普濟殿於水交社園區空地設置「點燈活動」，主題為「馬普盛事　風華再現」，除了旁邊搭建的大型牌樓外，另布置了約1500盞的燈籠海隧道更為吸睛。在第11屆府城普濟燈會前搶先

到臺南來我家 民宿主人帶你玩！

隨著疫情趨緩及防疫新生活融入日常，觀光產業終於開始迎接疫後復甦觀光商機，疫後出遊潮效應逐漸展現，尤其旅宿產業是臺南觀光最重要的一環，觀光旅遊局繼110年辦理優質旅館認證計畫，台南市府今年繼續辦理優質民

鐵道迷必訪！ 嘉義期間限定「檜木列車」 每週六日行駛 欣賞北門之美

udn走跳旅遊／Irene 鐵道迷必訪，嘉義期間限定的檜木列車，很難有機會可以搭乘到，現在到年底的週六日就有機會可以體驗，到嘉義旅行可以列入行程。 購票地點在林業鐵路嘉義車站或北門車站

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。