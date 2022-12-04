嘉義東市場百年老店！早餐來碗熱騰騰的「王家祖傳本產牛雜湯」吧
udn走跳美食／涼子是也
這次嘉義旅遊住宿的「偶然行旅」就在文化夜市，走路到嘉義東市場約6-8分鐘，非常適合吃貨！所以早上我起床後第一件事，就是往嘉義東市場前進，準備來吃在地人的早餐「王家祖傳本產牛雜湯」
「王家祖傳本產牛雜湯」網路也有人叫它「嘉義王媽媽牛雜湯」，目前已經傳承至第四代，是有著百年歷史的在地小吃。還記得查詢嘉義東市場美食的時候，幾乎所有文章都一定會提到王家牛雜湯，超高人氣完全激起我想一嚐美食的動力，立刻列入行程～
王家祖傳本產牛雜湯
電話：05 223 6660
地址：600嘉義市東區忠孝路106號
營業時間：早上6:00-下午13:00
公休日：週一
為了吃美食我有特地早起，不過到達「王家祖傳本產牛雜湯」時早已排起長龍，排隊的地方在座位旁，往人龍的地方走過去排就對啦～
不斷冒煙、熱氣奔騰的大鐵鍋裡頭正烹煮著新鮮牛肉與各式牛雜，裡頭有：牛肉、牛肚、牛筋、牛肝、牛心、牛腰⋯⋯等食材，搭配滾燙的熱湯，肚子不爭氣地跟著叫了起來，看起來好好吃～
王家祖傳本產牛雜湯菜單如下，價位在10-200元之間，可以免費續熱湯。
跟我一樣什麼都想吃的人，可以點一碗牛雜再加一碗牛筋。不過我的東市場美食名單還有很多要挑戰，所以先點牛雜，一份150元。雖然不大碗，但是有著滿滿料，一個人吃剛剛好很滿足～
牛肉燉得軟嫩，牛雜、內臟內則是保有軟Q帶彈性的口感，吃得到牛肉原始香氣又沒有腥味，搭配熬煮的濃醇湯頭好吃耶！
重口味的還可以沾點醬油辣椒膏提味，我自己是覺得不沾醬就很好吃了。
王家祖傳本產牛雜湯吃得到牛肉的香甜又沒有腥味好好吃，難怪客人超多的，有到嘉義東市場附近，不妨來碗熱騰騰的牛雜湯吧～
王家祖傳本產牛雜湯
電話：05 223 6660
地址：600嘉義市東區忠孝路106號
營業時間：早上6:00-下午13:00
公休日：週一
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