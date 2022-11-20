大臺南國際旅展 11/18～21大臺南會展中心盛大登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】由臺南市旅行商業同業公會主辦的「2022大臺南國際旅展」為雲嘉南年度指標旅遊盛會，在今年移師大臺南會展中心舉辦，11月18日起（11/18-11/21）一連四天盛大登場！

本次旅展力邀外交部雲嘉南辦事處、雲嘉南濱海國家風景區、西拉雅國家風景管理區、臺南9家星級飯店、眾多日系單位（群馬縣、金澤市、笠間市、山形市、仙台．宮城、滋賀縣、八戶、靜岡縣）、馬里亞納觀光局、馬來西亞觀光局、菲律賓觀光部、美國蒙大拿、印尼、海峽兩岸旅遊交流協會、越捷航空、越竹航空等境外國際單位參展，一同來臺南推廣國際觀光旅遊商機。

在國內旅遊推廣也邀請臺南市政府觀光旅遊局、臺南市議會、臺南市農業局、臺南市交通局、臺南市推廣觀光工廠發展協會及苗栗縣政府等，本屆展出近200格攤位為疫情後臺南最盛大規模國際旅展。

逛旅展，買餐券最划算│獨家參展一年僅一次，台南9家星級飯店年末旅展餐券聯合促銷

臺南人氣飯店包含：老爺行旅、榮美金鬱金香、安平雅樂軒、夏都城旅、台南遠東香格里拉、禧榕軒大飯店、大員皇冠假日酒店、南科贊美酒店等聯手參展促銷！

「台南遠東香格里拉」THE MEZZ牛排龍蝦館，推出氣派戰斧排餐海陸分享餐優惠券，每張4,840元，下殺約6.4折；另外，超人氣醉月樓也祭出熱門「櫻桃烤鴨三吃饗樂券」兩張券組，優惠價3,960元，下殺約7.7折。

「台南安平雅樂軒酒店」推出兩款雙人套餐券，每人最低只要250元還有找，餐飲折扣下殺59折起！。 「台南大飯店」推出歐式自助餐午餐券(6張)，原價5,808元，旅展價4,980元，平均每張只要830元。

「台南大員皇冠假日酒店」祭出多款優惠餐券，最高7.6折起。「夏都城旅安平館」推出城食百匯自助餐廳平日午餐自助海陸饗宴套票5張組，旅展價3,650元，平均每張730元。「禧榕軒大飯店」推出超值餐飲抵用券買10送1，買餐飲抵用券5000元(一組10張)，再贈餐飲抵用券1000元。

「南科贊美酒店」虹橋港式飲茶港式四人套餐券優惠價$2,580/張(買5送1)。「台南老爺行旅」甘粹餐廳甘粹暢快組(平日半自助式午餐券4張/套)旅展優惠價2,080元，臺南僅此一檔指標旅展搶餐券趁現在！

暖冬泡湯首選｜台灣溫泉飯店聯盟 聯盟住宿券3,500元 優享頂級體驗 限時搶購！

冬季將至，本展特別邀請苗栗泰安觀止於台南旅展首次曝光「台灣溫泉飯店聯盟」聯盟票券每張只要3,500元，即可選擇入住聯盟旗下溫泉業者有台中日光溫泉會泉、泰安觀止溫泉會館、惠來谷關、北投春天酒店、大板根森林溫泉酒店、台東鹿鳴溫泉酒店、陽明山天籟渡假飯店、享沐時光莊園渡假酒店及知本金聯等全台9家頂級溫泉飯店合，讓消費者一券在手，多樣選擇享受溫泉假期！

知名遊樂園業者看準年末聖誕跨年，寒假以春節假期搶攻親子旅遊商機，烏來雲仙樂園首度南下參展，推出雙人一泊二食住宿樂園券3,850元(原價$5,200，69折)；新竹小叮噹科學主題樂園主打全台唯一室內滑雪場，雙人樂園住宿券旅展價只要2,090元(原價$2,860，73折)。

為了歡迎來逛「2022 TTF大臺南國際旅展」的民眾，臺南市交通局公共運輸處ibus漢程客運及仁有通運特別跟2022年全新上市的拌麵品牌「巷口拌麵」合作，11/18-11/21旅展期間，只要到ibus攤位打卡並追蹤ibus官方粉絲團，即可兌換巷口拌麵乙包（單包裝.每日限量500包，每人限兌領乙次，贈完為止），讓來參展的每位民眾，不只出外旅遊可以乘得舒適，在家也能吃得美味。

為刺激買氣祭出眾多抽獎活動，展覽期間全館消費滿5,000元，即可抽日本來回機票；旅展每日200個福袋天天送（請至旅展入口旁福袋排隊處參與），旺旺系列凍痴冰品加碼提供每日福袋得獎來賓乙隻凍痴雪糕，福袋內大獎送你「人氣飯店住宿券、星級餐券、旅遊周邊好康」，袋袋有獎，數量有限、送完為止。

此外，並結合總價值30萬元購物金活動，凡報名活動即可參加摸彩，就有機會獲得購物現金；此外，民眾逛旅展部分消費亦可參加臺南購物節活動，只要消費滿百後登錄發票，就有機會獲得住宿券、現金等各項好獎，越早消費，中獎機會愈大，更多詳情請上臺南購物節官網查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野