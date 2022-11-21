入茶鄉探訪三十年製茶老廠　祕境竹林茶席五感體驗

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聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：：行遍天下】

沿著蜿蜒山路進入嘉義縣梅山鄉東北部的瑞峰村，蔥鬱的杉木、油桐、竹林向天竄升，青綠茶海一路相隨，有如山中仙境。位於山林深處的老字號「永鑫茶園‧瑞茗祥」，擁有超過30年的製茶技術，茶農父子檔葉永鑫、葉子慶堅持製作「百分百台灣茶，不混進口茶」，每款茶都擁有產銷履歷，是阿里山製茶競賽得獎常客，也是嘉義縣政府的示範農家，動員全家人的製茶事業，經營得有聲有色。

▲永鑫茶園‧瑞茗祥堅持製作百分百台灣茶，不混進口茶。
▲永鑫茶園‧瑞茗祥堅持製作百分百台灣茶，不混進口茶。

除了年年熱銷的得獎烏龍，第三代傳人葉子慶，為推廣阿里山茶文化設計的「茶覺之旅」，由社區媽媽帶領旅客走入永鑫茶園採茶、茶廠體驗揉茶，再於秘境竹林享受專業茶師呈茶的竹林茶席、茶道教學，喚醒五感神經。

▲葉子慶規劃的茶覺之旅，動員整個家族的力量，請來活力十足的社區媽媽帶旅人進入茶園採茶菁、體驗手工揉茶，分享茶鄉生活點滴。
▲葉子慶規劃的茶覺之旅，動員整個家族的力量，請來活力十足的社區媽媽帶旅人進入茶園採茶菁、體驗手工揉茶，分享茶鄉生活點滴。

竹林茶席，是山中的美麗風景、茶覺之旅的重頭戲，走進茂密的孟宗竹林，陽光自葉縫中灑落，氣氛猶如電影場景，曲徑通幽處的茶席早已備妥，來自瑞峰村的專業茶師，泡茶技術、茶席設計、禮儀姿態皆有獨特美感，旅人和茶師面對面坐著，品茶、問茶，拋下俗事煩惱，透過溫潤好茶療癒身心，也感受瑞茗祥的在地價值與高山茶鄉的魅力。

▲為響應阿里山國家風景區管理處舉辦四季茶會活動，曾邀請瑞峰國小的小小泡茶師和旅客互動，培養未來的優秀茶藝師。
▲為響應阿里山國家風景區管理處舉辦四季茶會活動，曾邀請瑞峰國小的小小泡茶師和旅客互動，培養未來的優秀茶藝師。

小知識：施肥土壤有講究

根據農委會茶業改良場專家指導，透過友善大地的方法，配合節氣與生長條件施有機質肥料，讓土壤酸鹼（pH）為最佳值4.0~5.5間，還會製作專屬的肥培管理計畫，自主性地定期送檢茶葉，種植高山茶樹就像呵護幼兒，處處有門道。

　

店家資訊

瑞茗祥茶葉

地址：嘉義縣梅山鄉瑞峰村37號

電話：0919-179-510（活動請預約）

FB：瑞茗祥茶葉

費用：3.5小時茶覺之旅，包含採茶、揉茶、竹林茶席、鬥茶體驗，每人950元；2小時採茶、竹林茶席體驗（茶藝師呈茶）每人600元；1小時夢幻竹林茶席體驗，每人400元，以上行程四人成團（可協助湊團），採預約制。

阿里山 秘境 綠茶

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