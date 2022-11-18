以巷弄為主題的冰淇淋店？到台南新景點來場一日遊！

台南一日遊行程推薦

南埕衖事

圖／@salty_1201

前陣子新開幕的冰淇淋店「南埕衖事」一開放就吸引了許多人前往嘗鮮，由日本建築師藤本壯介設計的這間複合式冰店以台南巷弄為主題，總共有八層樓。首創買票入場，分為A區和B區，A區為「南埕衖事」，門票為200元，可抵150元消費；B區則是「衖 Lòng Stairs」，參觀費用為150元，由於是戶外的空間，如果下雨將停止開放。有機會到台南走走的話，不要錯過了這棟富有設計感的絕美冰店！

圖／@salty_1201

圖／@salty_1201

南埕衖事

營業時間：11:00-19:00

地址：台南市中西區中正路38、40號間巷底

台南市美術館二館

圖／@boss.rong.offwork

前陣子引起大家熱烈討論的特展「亞洲的地獄與幽魂」就是在南美館進行展出。台南市立美術館總共有兩棟館設，分別為古色古香的一館以及充滿現代感的二館，館內的套票可以一次參觀兩邊的場館，每一檔常設展以及特展都非常值得參觀，此外，兩間館舍的建築也各有特色，不論是想要欣賞古蹟的歲月痕跡，還是當代建築富設計感的線條與層次，或是想要感受當代藝術的氛圍，南美館都能一次滿足。

圖／@boss.rong.offwork

台南市美術館二館

開放時間：週二～週日 10:00 -18:00（週六延長至 21:00）

地址：台南市中西區忠義路二段1號

南美春室 The POOL

圖／@pourri.foodie

進駐南美館二館5樓的「南美春室 The POOL」得以從高處俯瞰市景，不同時間的光線變化和陽光灑落所形成的光影交錯營造出了夢幻的氛圍，在這裡可以輕鬆拍出許多漂亮的照片，也是IG上熱門的打卡景點。南美春室 The POOL為推廣循環經濟的「春波GLASS POOL」旗下品牌，店內使用的容器皆為可循環玻璃，藉此推廣品牌的理念。在到南美館參觀之前，可以先到5樓的南美春室喝杯咖啡、吃著甜點，補充體力之後，再好好欣賞；在參觀完之後，到這邊休息一下也可以。

南美春室 The POOL

營業時間：週二～週五、週日 10:00-18:00、週六 10:00-20:30

地址：台南市中西區忠義路二段1號

蜷尾家甘味處散步甜食

圖／@_foundfoodie

「蜷尾家」的霜淇淋可以說是台南必吃的甜點之一，這個發跡於台南的品牌嚴選在地食材，推出了許多台灣在地風味的冰淇淋。每天會販售1~2種口味的霜淇淋，口味則是以現場為主，從11:00開始，售完為止，如果想要吃到當天限量的霜淇淋，一定要趁早過來排隊購買。

圖／@_foundfoodie

蜷尾家甘味處散步甜食

營業時間：11:00-18:00（售完為止）

地址：台南市中西區正興街92號

烏邦圖書店

圖／@1.27bonnie

烏托圖書店位於台南中西區環河街上，坐在店內、透過大片的玻璃窗，就能夠飽覽安平運河的美景。書架上陳列著各式各樣的書籍，可以選一本自己有興趣的書好好閱讀。座位區的低銷為一杯飲品，點一杯咖啡，選一個自己喜歡的位置，以美景佐書，享受美好的閱讀時光。

圖／@1.27bonnie

烏邦圖書店

地址：台南市中西區環河街129巷27號2樓

營業時間：週一、三、四、日 8:30-20:30，週五～週六 8:30-22:00

龍百貨

圖／@food_beelay

以恐龍為主題的「龍百貨」內可以看見許多童趣、復古的公仔與擺設，在這裡，可以和店內數量眾多的恐龍公仔一起享用餐點。店內的餐點選擇多元，有營養早餐、營養午餐、經典奶油厚片、龍心大悅等系列，餐點也是經過精心設計，印有恐龍圖樣的餐包和小吐司也相當受歡迎，喜歡恐龍的你絕對不能錯過這間特色獨具的店！

圖／@food_beelay

龍百貨

營業時間：週二～週六 9:30-14:30

地址：台南市中西區民權路二段64巷53號

延伸閱讀>>2022台南國華街美食推薦！深夜限定牛肉湯、人氣排隊小吃一條街從頭吃到尾

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」