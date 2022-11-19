從豐盛的早午餐開始！ 6家「台南特色早午餐」開啟假日悠閒時光

每到了休息日，總會想要睡到自然醒之後，吃上一頓豐盛美味的早午餐，再開始假日的悠閒時光；旅行的時候也是如此，如果不想要太早起、沒有要趕行程，不妨從一頓早午餐開始一天的旅程。本文整理了台南六家提供早午餐的特色餐廳、咖啡廳，有機會到台南旅行時，也可以將這幾間店排入行程之中。

台南早午餐推薦

龍百貨

圖／@oranberry_cmjz

喜歡恐龍的你到台南絕對不能錯過這間位於中西區的「龍百貨」！店內以恐龍為主題的復古風格，讓桌上擺放著的恐龍公仔陪你一起用餐。除了特色獨具的店內擺設之外，菜單的設計也藏有巧思，餐點名稱之中也有許多與恐龍相關的元素，早午餐套餐中的恐龍烙印漢堡和恐龍烙印吐司也相當受歡迎。假日無訂位服務，想要前往用餐的話，記得先到店內登記候位。

圖／@oranberry_cmjz

龍百貨

營業時間：週二～週六 9:30-14:30

地址：台南市中西區民權路二段64巷53號

肚吉貳貳

圖／@food_12_26

取「肚子餓餓」的諧音，暖色調的店面和可愛的肚吉logo營造了溫韾舒適的氛圍，可以讓人好好享受一頓豐盛的早午餐。店內提供低溫發酵三明治、厚吐司、熱壓吐司和脆皮烤薄餅等系列套餐，有厚豬排、日式炸蝦、龍蝦等餐點可以選擇，餐點多元豐富，再點上一杯咖啡或是拿鐵，好好補充假期一整天的活力。

圖／@food_12_26

肚吉貳貳

營業時間：週一、週四～週日 8:00-15:00

地址：台南市東區裕信路10號

負債女孩

圖／@ashley25_

原本為餐車的負債女孩在中西區的巷弄間開了店面，由老房子改建而成的咖啡廳，保留了歲月的痕跡、充滿了老宅的復古魅力。原本的餐車美食更加升級，早午餐系列的肉食主義者拼盤、MINI堡拼盤和經典手打牛肉堡等餐點都相當受歡迎，喜歡老宅風格餐廳、咖啡廳的你一定要來這間由餐車起家的「負債女孩」看看！

圖／@ashley25_

負債女孩

營業時間：9:00-16:00（店休公布於臉書專頁）

地址：台南市中西區民族路三段148巷33號

頓號 Comma

圖／@lin.lin_food

由萬屯和日日享食合作推出的早午餐店「頓號 Comma」，隱身於巷弄之間，老屋改造的店面保留了歲月的痕跡，營造出懷舊又溫馨的氛圍。店內所提供了吐司、厚片、餐包等麵包都是由高人氣的萬屯麵包販賣所製作，餡料則是由日日享食提供，有鹹有甜，選擇多樣。臉書粉專上預告即將於 10 月底之前推出新菜單，想要嘗鮮的話也可以去試試看！

圖／@lin.lin_food

頓號 Comma

營業時間：10:00-16:30（店休公布於臉書專頁）

地址：台南市北區開元路212巷126號

PIANO PIANO

圖／@ariel.foodfancy

位於台南美術館二館附近的「PIANO PIANO」隱身於巷弄間的老宅二樓，店門口看起來像是一般的透天民宅，但是走上二樓，就能夠進到店內的用餐空間。餐點有分為早午餐、咖哩飯、手工披薩等系列，其中，明太子雞腿早午餐更是許多人必點的品項，份量十足。此外，PIANO PIANO 也是寵物友善餐廳，如果想帶著毛小孩一起進到店內的話，也沒問題！（須遵守店內規定）

圖／@ariel.foodfancy

PIANO PIANO

營業時間：週三～週五 10:00-16:00、週六、週日 9:00-16:00

地址：台南市中西區府前路一段342巷19號1樓

好在 wellin

圖／@cindy_eatsss

好在 wellin 提供了許多早午餐品項可供選擇，包含義式嫩煎橙香雞腿排、限量的炙燒起司手打牛漢堡排等早午餐系列和帕尼尼、三明治等等。用餐區分為一樓和二樓，雖然店內的位置不多，但是每一處用餐的位置都可以看到店家的用心布置 ；如果沒有位子可以坐下來內用的話，也可以外帶餐點回家享用。

圖／@cindy_eatsss

好在 wellin

營業時間：週二～週日 9:00-16:00

地址：台南市東區小東路368號

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