快訊

大貓熊團團病況惡化 醫療團隊決定「放手」讓牠在麻醉中沉睡

台南高工明年改隸成大 高職生進頂大機會多了？

專訪金馬入圍《白日青春》導演劉國瑞：香港的異鄉故事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從豐盛的早午餐開始！ 6家「台南特色早午餐」開啟假日悠閒時光

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／@food_12_26、@lin.lin_food、@ariel.foodfancy、@ashley25_
圖／@food_12_26、@lin.lin_food、@ariel.foodfancy、@ashley25_

每到了休息日，總會想要睡到自然醒之後，吃上一頓豐盛美味的早午餐，再開始假日的悠閒時光；旅行的時候也是如此，如果不想要太早起、沒有要趕行程，不妨從一頓早午餐開始一天的旅程。本文整理了台南六家提供早午餐的特色餐廳、咖啡廳，有機會到台南旅行時，也可以將這幾間店排入行程之中。

台南早午餐推薦

龍百貨

圖／@oranberry_cmjz
圖／@oranberry_cmjz

喜歡恐龍的你到台南絕對不能錯過這間位於中西區的「龍百貨」！店內以恐龍為主題的復古風格，讓桌上擺放著的恐龍公仔陪你一起用餐。除了特色獨具的店內擺設之外，菜單的設計也藏有巧思，餐點名稱之中也有許多與恐龍相關的元素，早午餐套餐中的恐龍烙印漢堡和恐龍烙印吐司也相當受歡迎。假日無訂位服務，想要前往用餐的話，記得先到店內登記候位。

圖／@oranberry_cmjz
圖／@oranberry_cmjz

龍百貨

營業時間：週二～週六 9:30-14:30 

地址：台南市中西區民權路二段64巷53號

肚吉貳貳

圖／@food_12_26
圖／@food_12_26

取「肚子餓餓」的諧音，暖色調的店面和可愛的肚吉logo營造了溫韾舒適的氛圍，可以讓人好好享受一頓豐盛的早午餐。店內提供低溫發酵三明治、厚吐司、熱壓吐司和脆皮烤薄餅等系列套餐，有厚豬排、日式炸蝦、龍蝦等餐點可以選擇，餐點多元豐富，再點上一杯咖啡或是拿鐵，好好補充假期一整天的活力。

圖／@food_12_26
圖／@food_12_26

肚吉貳貳

營業時間：週一、週四～週日 8:00-15:00 

地址：台南市東區裕信路10號

負債女孩

圖／@ashley25_
圖／@ashley25_

原本為餐車的負債女孩在中西區的巷弄間開了店面，由老房子改建而成的咖啡廳，保留了歲月的痕跡、充滿了老宅的復古魅力。原本的餐車美食更加升級，早午餐系列的肉食主義者拼盤、MINI堡拼盤和經典手打牛肉堡等餐點都相當受歡迎，喜歡老宅風格餐廳、咖啡廳的你一定要來這間由餐車起家的「負債女孩」看看！

圖／@ashley25_
圖／@ashley25_

負債女孩

營業時間：9:00-16:00（店休公布於臉書專頁）

地址：台南市中西區民族路三段148巷33號

頓號 Comma

圖／@lin.lin_food
圖／@lin.lin_food

由萬屯和日日享食合作推出的早午餐店「頓號 Comma」，隱身於巷弄之間，老屋改造的店面保留了歲月的痕跡，營造出懷舊又溫馨的氛圍。店內所提供了吐司、厚片、餐包等麵包都是由高人氣的萬屯麵包販賣所製作，餡料則是由日日享食提供，有鹹有甜，選擇多樣。臉書粉專上預告即將於 10 月底之前推出新菜單，想要嘗鮮的話也可以去試試看！

圖／@lin.lin_food
圖／@lin.lin_food

頓號 Comma

營業時間：10:00-16:30（店休公布於臉書專頁）

地址：台南市北區開元路212巷126號

PIANO PIANO

圖／@ariel.foodfancy
圖／@ariel.foodfancy

位於台南美術館二館附近的「PIANO PIANO」隱身於巷弄間的老宅二樓，店門口看起來像是一般的透天民宅，但是走上二樓，就能夠進到店內的用餐空間。餐點有分為早午餐、咖哩飯、手工披薩等系列，其中，明太子雞腿早午餐更是許多人必點的品項，份量十足。此外，PIANO PIANO 也是寵物友善餐廳，如果想帶著毛小孩一起進到店內的話，也沒問題！（須遵守店內規定）       

圖／@ariel.foodfancy
圖／@ariel.foodfancy

PIANO PIANO

營業時間：週三～週五 10:00-16:00、週六、週日 9:00-16:00

地址：台南市中西區府前路一段342巷19號1樓

好在 wellin

圖／@cindy_eatsss
圖／@cindy_eatsss

好在 wellin 提供了許多早午餐品項可供選擇，包含義式嫩煎橙香雞腿排、限量的炙燒起司手打牛漢堡排等早午餐系列和帕尼尼、三明治等等。用餐區分為一樓和二樓，雖然店內的位置不多，但是每一處用餐的位置都可以看到店家的用心布置 ；如果沒有位子可以坐下來內用的話，也可以外帶餐點回家享用。

圖／@cindy_eatsss
圖／@cindy_eatsss

好在 wellin

營業時間：週二～週日 9:00-16:00

地址：台南市東區小東路368號

延伸閱讀>>【台南早午餐推薦】台南異國早午餐！巷弄中的西班牙小餐館，船長先生Señor Capitán

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

早午餐 咖啡廳 吐司

延伸閱讀

到底誰會買？他嫌超商三明治料少又貴 網點名「2類人」常吃

天母人哭了！爆餡貝果MIOPANE天母東旗艦店驚傳停業

嚴選TOP8高雄早午餐 皮蛋飯糰、芋泥三明治和預約才吃得到的咖哩飯！

知名飯店進駐台中海線 姓名有「震大金鬱金香酒店」3字免費住

相關新聞

從豐盛的早午餐開始！ 6家「台南特色早午餐」開啟假日悠閒時光

每到了休息日，總會想要睡到自然醒之後，吃上一頓豐盛美味的早午餐，再開始假日的悠閒時光；旅行的時候也是如此，如果不想要太早起、沒有要趕行程，不妨從一頓早午餐開始一天的旅程。本文整理了台南六家提供早午餐的特色餐廳、咖啡廳，有機會到台南旅行時，也可以將這幾間店排入行程之中。

以巷弄為主題的冰淇淋店？到台南新景點來場一日遊！

到處都是美食，瀰漫著現代與懷舊氛圍的台南經常吸引許多人前來旅遊。除了大家熟悉的赤崁樓、熱蘭遮城等古蹟之外，台南也有許多新的景點等著大家去探索。本文整理了幾個台南引起話題的新興景點和周邊的咖啡廳，如果沒有足夠的假期，那就趁著週末假日，到台南來場一日小旅行吧！

隱身於巷弄中的異國風料理～台南「船長先生Señor Capitán」西班牙小餐館

說到西班牙料理，你腦海中第一個閃過的是不是鋪滿海鮮的西班牙海鮮燉飯呢？其實西班牙除了海鮮燉飯外，還有很多特別美味的料理。今天就要帶著大家走進台南的巷弄裡，來到有著濃濃異國風情的西班牙小餐館「船長先生Señor Capitán」一探究竟！由一對熱愛西班牙文化的夫妻所經營的船長先生，裝潢也是仿照西班牙街頭常見的小餐館，推出了一系列有著道地口味的西班牙特色料理，讓客人不用出國就能有置身西班牙的感受。

小朋友可安心食用！台南安南區純天然手作「彩虹饅頭點心坊」

【彩虹饅頭點心坊】使用純天然食材全程手工製作，連1歲小孩也能享用的多種造型饅頭，可愛到大小朋友都捨不得吃!

來一杯茶！ 嘉義竹崎「出水製茶所」　用高山茶描繪出水的風土與故事

位於阿里山茶區西北廊道、四大天王山的深山處，是劉嘉謦、劉彥佳姐弟生長的地方，海拔1000公尺多的客家聚落，終年雲霧圍繞，常見松鼠、野兔、獼猴出沒，早年當地盛產竹子，造紙是全村賴以維生的產業。得天獨厚的氣候與地理環境，讓劉爸爸與家族兄弟興起栽種高山茶的念頭，1983年在出水坑種下第一株烏龍茶樹苗，當年採收時發動全村幫忙，收成四台斤茶葉，家人分著嚐鮮，感覺很幸福。

紅茶之鄉在地老茶廠翻轉創新　風格旅宿增添旅遊情趣

魚池鄉以好山好水孕育農業三寶「紅茶、蘭花、有機香菇」，日治時代即以生產頂極阿薩姆紅茶聞名，百年紅茶老欉讓魚池成為「紅茶之鄉」，在地老茶廠積極轉型開放觀光，為魚池增添新遊趣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。