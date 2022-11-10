快訊

爭鮮雙11名叫「丨丨」整桌免費...找到本尊 姊姊名叫「六六」

新增確診趨勢持續上升！日本恐面臨「第8波疫情浪潮」

詐騙集團囚虐案再逮3嫌！傅姓大姐頭基隆落網 驚傳被害女險被性侵

紅茶之鄉在地老茶廠翻轉創新　風格旅宿增添旅遊情趣

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

魚池鄉以好山好水孕育農業三寶「紅茶、蘭花、有機香菇」，日治時代即以生產頂極阿薩姆紅茶聞名，百年紅茶老欉讓魚池成為「紅茶之鄉」，在地老茶廠積極轉型開放觀光，為魚池增添新遊趣。

▲禪風洋溢的HOHOCHA喝喝茶主樓，四周都是阿薩姆茶園，環境清幽。
▲禪風洋溢的HOHOCHA喝喝茶主樓，四周都是阿薩姆茶園，環境清幽。

　

HOHOCHA 喝喝茶將魚池紅茶帶往新境界

早在20世紀初日本人就引進印度阿薩姆等品種在魚池鄉栽種，921地震後，當地推動紅茶產業復興吸引青年返鄉，「台灣香日月潭紅茶廠」第一代主人王如昌過去任職魚池鄉茶葉改良場，和妻子從荒蕪漫野中辛苦建立茶廠，第二代兄弟檔接手後，一人負責製茶一人掌管行銷，以年輕思維創立「HOHOCHA喝喝茶」新品牌，弟弟王朝偉帶領茶廠獲得「2019星級茶廠評鑑五星等級製茶廠」，除了持續生產台茶18號紅玉紅茶、阿薩姆紅茶、台茶21號紅韻紅茶等，也讓紅茶文化透過旅行走入生活。

▲喝喝茶的黃金品茗課程，可以品嘗魚池鄉多款經典的紅茶，學習茶知識。
▲喝喝茶的黃金品茗課程，可以品嘗魚池鄉多款經典的紅茶，學習茶知識。

阿薩姆茶園環繞的主建物，以深色木質基調打造，入館就聞到撲鼻的紅玉紅茶蛋香，除了享受奉茶奉蛋，還可參加免費導覽遊程學習茶知識，或是付費的黃金品茗、自製混茶、紅茶披薩系列課程。課程結束後別急著離開，在此選購茶食、茶葉和茶具禮盒也是樂趣所在，休憩區的手工義式冰淇淋，搭配太陽月亮造型的茶香餅乾，每一口都能嚐到紅茶滋味。

▲喝喝茶設計各種體驗課程，努力推廣魚池紅茶。
▲喝喝茶設計各種體驗課程，努力推廣魚池紅茶。

　

風格住宿增添旅遊情趣

好山好水的魚池鄉，有各種設計旅店、風格民宿，豐富的早餐和美妙的住宿都令人印象深刻，「玄町本二家日式旅宿」是喜愛旅行的竹科夫妻返鄉圓夢之作，優雅的日式宅院被茶園圍繞，一草一木皆由主人親自挑選搭配，色調溫暖的和風客房和在地食材料理的日式定食早餐，備受好評。以輕工業風混搭鄉村風情的「LOOK路殼」是開闊的花園別墅，主人李先生以豐富的觀光旅館業資歷為家人打造這座世外桃源，時尚客房與大廳兼具北歐與美式風情，讓樸實的魚池鄉洋溢另一種異國情調。

▲LOOK路殼民宿每間客房裝飾都不同，洋溢北歐風和低調的奢華感。
▲LOOK路殼民宿每間客房裝飾都不同，洋溢北歐風和低調的奢華感。

▲玄町本二家日式旅宿由主人夫妻親自設計建造，優雅的客房和庭院，洋溢濃濃和風氛圍。
▲玄町本二家日式旅宿由主人夫妻親自設計建造，優雅的客房和庭院，洋溢濃濃和風氛圍。

　

店家資訊

HOHOCHA 喝喝茶

地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443-36號

電話：049-289-5899

時間：週一至週五09:00-17:00；假日09:00-17:30

消費：入園70元(含20元折抵券)，「喝喝茶吃吃蛋」限每人每日免費體驗一次；免費導覽無需報名，平日10:30、13:30、15:00，假日10:30；混茶體驗8人開課，每人650元；黃金品茗8人開課，每人300元；紅茶披薩DIY體驗每人250元

　

玄町本二家日式旅宿

地址：南投縣魚池鄉魚池村瓊文巷45號

網址：xuan-ting.3rd-evo.com

電話：0968-393-057（電話咨詢時間08:00-12:00、15:00-18:30）

　

LOOK路殼

地址：南投縣魚池鄉大林村永川巷22-6號

電話：0907-446-657

網址：www.lookbnb.tw

消費：雙人房平日3500元、假日4500元，附早餐。

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

早餐 觀光 披薩

延伸閱讀

太欠買！IG爆紅再一波「蠟筆小新可可奶茶、焦糖奶茶」超搶手，3種療癒包裝1次收

超商遇天菜…她假借湊2件優惠「Line Pay給你」 成功光速脫單

日月潭紅茶今年評鑑結果出爐 紅茶花火嘉年華周末登場

無尊錄景全程不笑 阿翔拿出女友阿喜照片當場變臉

相關新聞

紅茶之鄉在地老茶廠翻轉創新　風格旅宿增添旅遊情趣

魚池鄉以好山好水孕育農業三寶「紅茶、蘭花、有機香菇」，日治時代即以生產頂極阿薩姆紅茶聞名，百年紅茶老欉讓魚池成為「紅茶之鄉」，在地老茶廠積極轉型開放觀光，為魚池增添新遊趣。

愛情長跑創業圓夢　「秘密客咖啡館」打造有溫度的咖啡甜點空間

老屋改裝的「Mimico Cafe 秘密客咖啡館」隱身於安靜巷弄內，保存木造門窗和磨石子花地磚，並以老物件裝飾，懷舊氣氛。主人夫妻MIVA和邱信憲高中在咖啡館認識，自此結下緣分，兩人決定大學畢業返鄉創業，當年不僅犧牲玩樂時間，還因為行事神祕被同學暱稱「秘密客」。圓夢至今13年，咖啡館的團隊成員分工合作、相互學習，MIVA深信：「只要用心深耕就能吸引更多年輕人加入，我們也鼓勵夥伴對這座城市發揮想像，積極參與。」

搶先亮燈！ 台南超大型13米「香檳金耶誕樹」還有夢幻雪花秀 比耶誕城早一步降臨

搶先亮燈！ 台南最早降臨、超大型13米「香檳金耶誕樹」 比耶誕城早一步、一樣會飄雪

學甲市區吃吃喝喝！ 台南學甲10間平價美食小吃分享，你都吃過了嗎？

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 繼上回到台南市區吃吃喝喝，榜哥意猶未盡地跟同事分享台南小吃美食且聊起了虱目魚，談到台南虱目魚又提到了台南學甲，最後榜哥就想到學甲來走跳看看，於是我們的周

在地人藏私口袋名單！精選8間雲林必吃早午餐，老宅改造、台式創意風格都有

你今天早餐吃了什麼？早餐店在台灣的密度之高，口味和形式又極為豐富，更有越來越多人享受在假日接近中午的時候，悠閒地享受豐盛的一餐。今天，編輯以好吃、份量大又用心為標準，嚴選了8間雲林早午餐餐廳，一起來看看這些店家有什麼特色和亮點吧！

獨創烘焙熷茶越陳越香　職人手藝帶你體驗品茶、封茶、問茶

溫度，喚醒沉睡的葉子；時間，醞釀壺裡的好茶，透過烘焙技術製作的「熷茶」，就像酒會越放越醇，茶也會越藏越陳越香。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。