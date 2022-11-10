紅茶之鄉在地老茶廠翻轉創新　風格旅宿增添旅遊情趣

【圖／文：行遍天下】

魚池鄉以好山好水孕育農業三寶「紅茶、蘭花、有機香菇」，日治時代即以生產頂極阿薩姆紅茶聞名，百年紅茶老欉讓魚池成為「紅茶之鄉」，在地老茶廠積極轉型開放觀光，為魚池增添新遊趣。

▲禪風洋溢的HOHOCHA喝喝茶主樓，四周都是阿薩姆茶園，環境清幽。





HOHOCHA 喝喝茶將魚池紅茶帶往新境界

早在20世紀初日本人就引進印度阿薩姆等品種在魚池鄉栽種，921地震後，當地推動紅茶產業復興吸引青年返鄉，「台灣香日月潭紅茶廠」第一代主人王如昌過去任職魚池鄉茶葉改良場，和妻子從荒蕪漫野中辛苦建立茶廠，第二代兄弟檔接手後，一人負責製茶一人掌管行銷，以年輕思維創立「HOHOCHA喝喝茶」新品牌，弟弟王朝偉帶領茶廠獲得「2019星級茶廠評鑑五星等級製茶廠」，除了持續生產台茶18號紅玉紅茶、阿薩姆紅茶、台茶21號紅韻紅茶等，也讓紅茶文化透過旅行走入生活。

▲喝喝茶的黃金品茗課程，可以品嘗魚池鄉多款經典的紅茶，學習茶知識。

阿薩姆茶園環繞的主建物，以深色木質基調打造，入館就聞到撲鼻的紅玉紅茶蛋香，除了享受奉茶奉蛋，還可參加免費導覽遊程學習茶知識，或是付費的黃金品茗、自製混茶、紅茶披薩系列課程。課程結束後別急著離開，在此選購茶食、茶葉和茶具禮盒也是樂趣所在，休憩區的手工義式冰淇淋，搭配太陽月亮造型的茶香餅乾，每一口都能嚐到紅茶滋味。

▲喝喝茶設計各種體驗課程，努力推廣魚池紅茶。





風格住宿增添旅遊情趣

好山好水的魚池鄉，有各種設計旅店、風格民宿，豐富的早餐和美妙的住宿都令人印象深刻，「玄町本二家日式旅宿」是喜愛旅行的竹科夫妻返鄉圓夢之作，優雅的日式宅院被茶園圍繞，一草一木皆由主人親自挑選搭配，色調溫暖的和風客房和在地食材料理的日式定食早餐，備受好評。以輕工業風混搭鄉村風情的「LOOK路殼」是開闊的花園別墅，主人李先生以豐富的觀光旅館業資歷為家人打造這座世外桃源，時尚客房與大廳兼具北歐與美式風情，讓樸實的魚池鄉洋溢另一種異國情調。

▲LOOK路殼民宿每間客房裝飾都不同，洋溢北歐風和低調的奢華感。

▲玄町本二家日式旅宿由主人夫妻親自設計建造，優雅的客房和庭院，洋溢濃濃和風氛圍。





店家資訊

HOHOCHA 喝喝茶

地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443-36號

電話：049-289-5899

時間：週一至週五09:00-17:00；假日09:00-17:30

消費：入園70元(含20元折抵券)，「喝喝茶吃吃蛋」限每人每日免費體驗一次；免費導覽無需報名，平日10:30、13:30、15:00，假日10:30；混茶體驗8人開課，每人650元；黃金品茗8人開課，每人300元；紅茶披薩DIY體驗每人250元





地址：南投縣魚池鄉魚池村瓊文巷45號

網址：xuan-ting.3rd-evo.com

電話：0968-393-057（電話咨詢時間08:00-12:00、15:00-18:30）





地址：南投縣魚池鄉大林村永川巷22-6號

電話：0907-446-657

網址：www.lookbnb.tw

消費：雙人房平日3500元、假日4500元，附早餐。





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