隱身於巷弄中的異國風料理～台南「船長先生Señor Capitán」西班牙小餐館

說到西班牙料理，你腦海中第一個閃過的是不是鋪滿海鮮的西班牙海鮮燉飯呢？其實西班牙除了海鮮燉飯外，還有很多特別美味的料理。今天就要帶著大家走進台南的巷弄裡，來到有著濃濃異國風情的西班牙小餐館「船長先生Señor Capitán」一探究竟！由一對熱愛西班牙文化的夫妻所經營的船長先生，裝潢也是仿照西班牙街頭常見的小餐館，推出了一系列有著道地口味的西班牙特色料理，讓客人不用出國就能有置身西班牙的感受。

台南早午餐-船長先生介紹

圖/ @ReadyGo

船長先生位於體育路上的小巷子內，第一次去很容易錯過，可以直接認巷子口的「那個年代杏仁豆腐冰」，從豆腐冰旁邊的小巷子走進去就會看到寫著Señor Capitán的木牌了！裡頭的擺設參考當地小酒館走木質暖色調風格，讓船長先生格外充滿了溫暖的氛圍。店內座位不多，也因此並不壅擠，很適合跟三五好友一起來這裡邊享受美食邊聊天。

圖/ IG@yun.wander

店內主要賣的是早午餐，但不同於常見的英式早午餐，船長先生以西班牙家常菜作為主餐，也有炸物、甜點與氣泡酒等品項，西班牙特色的燉飯當然也不能少，每天會提供不同口味的燉飯，因為準備手續較繁瑣，如果想品嘗燉飯要記得提前一天預約喔！

船長先生菜色推薦

黑嚕嚕墨魚飯

圖/ @ReadyGo

需要提前預訂的墨魚飯，有個人份與四人份兩種版本，以新鮮的小卷作為主角，搭配濃郁的墨魚汁與蒜味美乃滋，味道特別香濃，讓人一口接著一口停不下來! 不過燉飯的口感吃起來就比較軟爛，雖然是用西班牙進口米製作的，但並不像傳統燉飯有明顯的米心口感，比較偏向台灣口味的燉飯。

橄欖油蒜辣蝦

圖/ @ReadyGo

如果比起米飯，你更喜歡麵包當主食，那麼就絕對不能錯過這道橄欖油蒜辣蝦。船長先生的橄欖油蒜辣蝦是屬於越吃越順口的辣度，煙燻後的辣椒片並不會辣到讓人受不了，蝦子本身也很新鮮，搭配上煎過後的蒜片，有著濃濃的蒜香，卻不會嗆口。單吃就很美味的蒜辣蝦，拿起一旁酥脆的法國麵包一起沾著吃後，味道更是美味，一不小心就會把這盤吃得一乾二淨！

西班牙烘蛋

圖/ IG@yun.wander

除了主食外，他們家的配餐也是同樣的美味。這道西班牙烘蛋更是讓人吃過一次就愛上，每次來到船長先生都一定要點一份來品嘗。看似簡單的西班牙烘蛋，卻有著不簡單的多層次口感。烘蛋會切成三角蛋糕的模樣，層層堆疊的蛋與馬鈴薯片，一口咬下多層次的口感讓人驚豔。 單吃就很美味，搭配上一旁附上的沾醬更是突顯馬鈴薯的香氣。

另外Señor Capitán 船長先生也是一間寵物友善的餐廳，各位毛小孩的爸爸媽媽也能帶毛小孩來這用餐，餐廳偶爾也會有貓咪出來見客，幸運的話還能被寵幸與貓咪一起用餐喔！

Señor Capitán 船長先生

地址：台南市南區體育路5巷6號

電話：06 2150711

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