學甲市區吃吃喝喝！ 台南學甲10間平價美食小吃分享，你都吃過了嗎？

繼上回到台南市區吃吃喝喝，榜哥意猶未盡地跟同事分享台南小吃美食且聊起了虱目魚，談到台南虱目魚又提到了台南學甲，最後榜哥就想到學甲來走跳看看，於是我們的周末行程就是台南學甲一日遊，一早6點出門一直玩到晚上才回到桃園！

台南學甲位在台南的西北部，鄰近周圍的區域有鹽水區、下營區、麻豆區、佳里區、將軍區、北門區；另以八掌溪與佳意見的義竹鄉為界。學甲主要以農業、養殖漁業最為興盛，近幾年學甲的虱目魚是非常有名，虱目魚養殖面積約550公頃，以虱目魚加工製成罐頭、魚丸、魚乾、魚鬆等，更能提高產品的利用價值；當然也還有西瓜、番茄等農產品都是很有名，而這次就來瞧瞧我們全家人在學甲吃喝了什麼小吃美食？又到哪走訪玩樂囉！

●永通虱目魚粥

永通虱目魚粥在學甲市區來說算是規模較大的虱目魚粥店，在民權路上就有兩家，而我們吃的是三角店這家，在下午時段會有換班，換班時段可以到斜對面的二店用餐。餐點選擇很多樣且多元，不少小菜都可以自行夾取再計價，價位也都算親民。

這天點了魚肚粥、綜合湯（內有魚皮、魚肉、蚵仔）、大碗的肉燥飯，也完全想不到肉燥飯除了大小碗，還有半碗可以點選，半碗就是小碗的一半，但肉燥飯的飯太濕太綿，我們沒有很喜歡；但魚肚粥跟綜合湯就還算不錯。

永通虱目魚粥

營業時間：05:30-13:30 15:30-20:30

營業地址：台南市學甲區民權路60號

●順德土產牛肉

一來到民權路上，絕對會被順德土產牛肉門口排隊人潮給吸引住。外帶需要排隊點餐，內用可直接入內找座位後再向店員點餐，他們家沒有菜單做勾選，統一都是看著牆上的菜單做點餐，湯品都是以一人份的量；炒類餐點小份也都是一人份的量，所以人多用餐就建議要點大份的喔！

而來順德土產牛肉，Ann和榜哥大力推薦一定要點上一份滑蛋牛肉，真的好吃；溫體牛肉湯當然一定要點上一碗來品嘗；另外我們點了一份青菜牛肉燴飯，青菜、牛肉的比例剛剛好，配著飯吃真的很飽！

順德土產牛肉

營業時間：06:00-14:30（周一周二公休）

營業地址：台南市學甲區民權路59號

●學甲濃濃木瓜牛奶

來到學甲吃吃喝喝，也絕對不要錯過學甲濃濃木瓜牛奶，老闆夫妻親切又熱情，飲品的選擇非常多，多到會讓人有選擇性障礙，而所有的飲品都是現點現做，用料實在且價位親民。老闆還很自豪地說木瓜牛奶不好喝不用錢！

點了一杯木瓜牛奶、檸檬多多、火龍果鳳梨汁，每杯飲品都非常好喝，都喝的到水果的原味不會有死甜感，炎熱的白天喝上一杯超級消暑。

學甲濃濃木瓜牛奶

營業時間：10:00-20:00

營業地址：台南市學甲區濟生路88號

營業電話：06-7834374

●學甲雞肉羹米糕

位在慈濟宮旁的學甲雞肉羹米糕也是不少人慕名而來，外帶統一都是要排隊點餐，而內用就自行先找到位子後，會由店員過來點餐，餐點除了雞肉羹、雞肉羹米粉、麵、雞肉麵湯、米糕之外，還有熱門品項的滷味跟白斬雞等，太晚來還會撲空買不到。

這天因為吃不下，所以僅點了雞肉羹跟米糕，雞肉羹甜鹹甜鹹的還不錯，雞肉分量給的也算多；米糕就有鹹到，鹹到我們必須配著羹湯來吃。

學甲雞肉羹米糕

營業時間：10:30-14:00（周三公休）

營業地址：台南市學甲區成功路38號

●明豐冰果室（古早味世紀冰）

原以為古早味世紀冰跟明豐冰果室是不同家冰店，到了才知道都是同一家！而現在僅提供外帶服務，沒有開放內用。冰品的特色就是真材實料，不添加過多的加工原料，就是要讓大家吃得健康，而且價位很便宜。

來到這一定要點招牌”世紀冰”，內有紅豆、鳳梨、西瓜、木瓜簽、葡萄乾、蔓越莓，每一口都吃得到配料；另外我覺得鮮奶鹹蛋黃也是必點，鴨蛋的鹹香味配著鮮奶冰一起吃，鹹甜鹹甜的滋味真的很棒；當然其他品項也都是不錯的選擇！

明豐冰果室

營業時間：10:00-21:00

營業地址：台南市學甲區廣文路45號

●學甲虱目魚粥老店

學甲虱目魚粥老店算是老字號的虱目魚粥店，不論是不是用餐時間就是可以看到店內總是高朋滿座，真的有嚇到我！外帶的朋友統一都是排隊點餐，內用的朋友先找到位子後再排隊點餐，也記得不要重複點餐而造成店家的困擾。

餐點的選擇也是很多樣多元，這天我們就只點了一份魚肚粥來品嘗，雖說價位比一旁的永通貴5元，但湯頭的味道更鮮甜更有味道，飯也不是糊糊的一坨在碗內，我自己私心會推薦大家來學甲吃虱目魚粥就要來吃老店這家，真的好吃。

學甲虱目魚粥老店

營業時間：05:00-20:00（周二公休）

營業地址：台南市學甲區中正路188號

營業電話：06-783-7223

●學甲臭豆腐

位在學甲慈濟宮旁的這家老字號學甲臭豆腐，是不少在地人都會來買的平價小吃，小份臭豆腐30元，大份50元，素食者可享用。

學甲臭豆腐是一般古早味傳統炸豆腐，不是脆皮臭豆腐且會將豆腐直接對切成三角形，口感還算可以；泡菜則是不酸且帶點甜味，配著臭豆腐來吃就算是清爽型的滋味。

學甲臭豆腐

營業時間：14:30-19:30

營業地址：台南市學甲區濟生路172號

●合口味餡餅

合口味餡餅就位在慈濟宮旁邊，除了賣餡餅之外還有賣韭菜盒子、蔥油餅等，而餡餅的口味有牛肉、豬肉，價位親民，用料也算實在，重點是老闆娘很熱情親切。

這天買了一份牛肉餡餅以及一份韭菜盒子，熱熱吃牛肉餡餅真的很不錯，外皮都不會過厚，內餡的味道不用添加任何醬料就很夠味；韭菜盒子是我買回車上吃，，外皮是薄皮的，也真心說冷了也還是好吃，據說他們家的韭菜盒子很熱銷，不一會就會被買光光！

合口味餡餅

營業時間：12:00-售完（周三公休）

營業地址：台南市學甲區中正路250號之1

營業電話：0927-923799

●大腸包小腸，黑輪米血

位在慈濟宮附近，就在學甲臭豆腐正對面的” 大腸包小腸，黑輪米血”，原本不在我們這趟來學甲的名單內，是閒晃在中正路上時無意間發現到的在地小吃！

有賣大腸、香腸、關東煮（有黑輪、米血、魚板、貢丸等可以點選），關東煮內用會附湯，但外帶就不附湯囉！

這天我們就只有買一份大腸包小腸，整體來說還算不錯，會將香腸斜切，在上層鋪上不少的蒜片增添風味，至於加辣就沒什麼辣度可言，因為蔬果姐妹都吃得津津有味。

大腸包小腸，黑輪米血

營業時間：14:00-18:30

營業地址：台南市學甲區中正路223號

營業電話：06-783-4837

●阿盻50年老店

準備離開學甲時，蔬果姐妹又吵著想吃冰，於是就帶她們到學甲公有市場內吃阿盻50年老店，有黑糖刨冰、米糕粥、紅豆湯等可以點選，價位超級便宜，老闆娘也真的很親切熱情！

黑糖刨冰的配料可以任選，配料都很用料實在，如果要全部都裝進碗也可以，價位只要40元。這天蔬果姐妹可選了好幾種他們自己喜歡的配料，在淋上黑糖來吃真的很不錯，覺得甜度不夠都還可以跟老闆娘說喔！

阿盻50年老店

營業時間：10:00-21:00

營業地址：台南市學甲區中正路224號

Ann和榜哥吃喝了不少學甲市區內的小吃美食，也必須說還有好幾家沒吃到，像是在地人才知虱目魚粥（學甲太祖）、學甲鵝肉飯店、水龜伯豆花冰等等，在這也要說學甲市區內的小吃美食價位親民且店家都很親切熱情！吃飽喝足後，也推薦朋友們可以到老塘湖藝術村走走，最後還可以到北門井仔腳瓦盤鹽田走走，當然學甲區內還有個頑皮世界野生動物園、學甲濕地生態園區等可以走訪，快快安排學甲一日遊吧！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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