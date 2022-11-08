愛情長跑創業圓夢　「秘密客咖啡館」打造有溫度的咖啡甜點空間

【圖／文：行遍天下】

老屋改裝的「Mimico Cafe 秘密客咖啡館」隱身於安靜巷弄內，保存木造門窗和磨石子花地磚，並以老物件裝飾，懷舊氣氛。主人夫妻MIVA和邱信憲高中在咖啡館認識，自此結下緣分，兩人決定大學畢業返鄉創業，當年不僅犧牲玩樂時間，還因為行事神祕被同學暱稱「秘密客」。圓夢至今13年，咖啡館的團隊成員分工合作、相互學習，MIVA深信：「只要用心深耕就能吸引更多年輕人加入，我們也鼓勵夥伴對這座城市發揮想像，積極參與。」

▲MIVA和邱信憲高中在咖啡館相識愛情長跑20年，創業至今13年。

▲Mimico Cafe 秘密客咖啡館以老物件搭配老屋氛圍，營造懷舊空間。

▲木造門窗和磨石子花地磚都被保留下來。

招牌餐點「寶香夫人」三明治，以媽媽手作辣椒搭配起司、水煮蛋，幸福滋味連嘉義市長也愛；「咖啡想牛奶」是台灣設計展在嘉義進行甄選時，提供給評委的創意咖啡，充滿思鄉情懷；濃縮咖啡、氣泡水與檸檬汁結合的「雷夢黑搖滾」，口感層次豐富。懷抱熱情的MIVA和邱信憲，希望以一杯咖啡一塊甜點的時間，讓旅人感受秘密客的價值與精神。

▲獨創的咖啡想牛奶，先品嚐長時間熬煮的紅豆甜、濃縮咖啡的苦味，再慢慢倒入牛奶，享受多重滋味。

▲雷夢黑搖滾上層是濃縮咖啡急速冷卻，攪拌後下層是氣泡水，再加入檸檬汁調味，可以喝到三種風味。





店家資訊

Mimico Cafe 秘密客咖啡館

地址：嘉義市興中街200號

電話：05-275-5866

FB：Mimico Cafe 秘密客咖啡館

時間：12:00-21:00(週一至五)、10:00-21:00(週六)、10:00-18:00(週日)

消費：甜點約130-150元、咖啡130-170元，低消一杯飲料





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