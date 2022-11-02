快訊

閃爆！甜蜜升格醫師娘 鄭家純新婚夫妻照片曝光

繪本作家玉米辰奪大獎發文狠酸 王國材這樣澄清

快訊／鄭家純登記結婚！閃嫁日本高帥醫AKIRA

獨創烘焙熷茶越陳越香　職人手藝帶你體驗品茶、封茶、問茶

聯合新聞網／ 行遍天下
圖片提供：名香茗茶
圖片提供：名香茗茶

【圖／文：行遍天下】

溫度，喚醒沉睡的葉子；時間，醞釀壺裡的好茶，透過烘焙技術製作的「熷茶」，就像酒會越放越醇，茶也會越藏越陳越香。

▲名香茗茶創辦人陳建宏成功烘焙出低咖啡因與單寧酸的烏龍茶。（圖片提供：名香茗茶）
▲名香茗茶創辦人陳建宏成功烘焙出低咖啡因與單寧酸的烏龍茶。（圖片提供：名香茗茶）

開在嘉義市區的「名香茗茶」茶行創立於1978年，2021年以「香半里熷茶」入選嘉市好店、嘉義市特色伴手禮，數十年來歷經數次轉型，第一次是創始人陳建宏，以獨特烘焙技術研發自有品牌「日曜金龍」（熷烏龍茶）；接著傳統茶行與包裝，轉型時尚品牌；傳承至第二代後，告別傳統經營手法，迎向數位化經營，為最後階段的改變。

▲名香茗茶已成功轉型為時尚茶品牌。
▲名香茗茶已成功轉型為時尚茶品牌。

現年72歲的陳建宏本業雕刻師，因為喜歡喝茶而賣茶，為了提升茶葉品質半路出家學烘焙，尋訪茶鄉石棹、瑞峰、梅山、塔塔加等地的優質毛茶，製作出考驗烘焙技術的熷烏龍茶系列。為推廣自家好茶，媳婦柯佳吟在主茶行推出「下午茶」與「封茶」體驗，可依隨喜好挑選茶葉，在沖泡、等待、品嚐的過程中，藉由「問茶」展開交流，知識趣味兼具。

▲台灣製茶人擅長發酵，店內的封茶體驗選用的正是優質發酵茶葉。
▲台灣製茶人擅長發酵，店內的封茶體驗選用的正是優質發酵茶葉。

▲第二代柯佳吟設計的下午茶體驗，可挑選得獎的三星日曜金龍或香半里，還附贈一顆茶葉蛋。
▲第二代柯佳吟設計的下午茶體驗，可挑選得獎的三星日曜金龍或香半里，還附贈一顆茶葉蛋。

小知識：「熷」烏龍茶學問多

名香茗茶創辦人陳建宏為突破製茶瓶頸，請益中興大學生物科技研究所教授曾志正，兩人歷經六年時間研發出「熷烏龍茶」，所謂「熷」意指茶葉存放、烘焙的過程，透過這樣烘焙技巧，可降低茶葉的咖啡因與單寧酸，富含對人體有益的茶飢素與有機酸，不傷胃的茶性深受好評。

▲低咖啡因與單寧酸的熷烏龍茶。（圖片提供：名香茗茶）
▲低咖啡因與單寧酸的熷烏龍茶。（圖片提供：名香茗茶）

　

店家資訊

名香茗茶茶行

地址：嘉義市吳鳳北路47號

電話：05-224-4888

時間：09:00-22:00

網址：mingxiangteashop.1shop.tw

消費：下午茶體驗，依茶葉種類約百元到250元不等，贈茶葉蛋；DIY封茶體驗，依所選茶葉約550-1,800元不等

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

下午茶 美景 咖啡

延伸閱讀

主持食安會報 蘇揆：續提升農產品及進口食品檢驗量能

彰化農產品促銷嘉年華 藍綠縣長候選人都來拜票

雲檢出動逾百人搜索 北港鎮長候選人30萬交保4競總成員羈押

南投首件賄選 林姓里長候選人送茶葉、麻油被查獲

相關新聞

獨創烘焙熷茶越陳越香　職人手藝帶你體驗品茶、封茶、問茶

溫度，喚醒沉睡的葉子；時間，醞釀壺裡的好茶，透過烘焙技術製作的「熷茶」，就像酒會越放越醇，茶也會越藏越陳越香。

台南人認同？「最期待進駐台南的品牌」投票結果出爐，「這品牌」實至名歸！

台南人最期待進駐的品牌有哪些？日前，在台南式FB粉專PO出一張「2022年台南人最期待進駐的品牌」整理圖，圖上包含IKEA、鼎泰豐、一蘭拉麵等多家知名連鎖，也有CHANEL、DIOR等精品品牌，究竟這

嘉義秋意腳踏車步道推薦：橫跨北回歸線的「嘉油鐵馬道」、賞花必騎「朴子溪自行車道」！

講到秋天必做的戶外活動，絕非騎腳踏車莫屬，迎著舒服的涼風，邊騎著腳踏車邊欣賞週遭風景，絕對可以讓平時緊繃的身心馬上鬆懈下來。近幾年，嘉義市引進了Youbike2.0，想在嘉義來場腳踏車之旅也變得更加便利，這次為你精選了3個嘉義腳踏車步道推薦，最近被工作給淹沒、想好好放鬆心情的你，趕快揪三五好友一起來場腳踏車小旅行吧！

未推出先轟動！台南爆量系冰店「清水堂」新品預告，1張照片掀起討論，粉絲敲碗「好想吃」

新品預告來啦！台南爆量系人氣冰店「清水堂」即將推出新商品，每每推出新品都掀起一陣IG打卡熱潮，超爆量配料是店家的招牌特色，除了有愛玉、各式冰品、霜淇淋外，「清水堂」的布丁更是可口誘人。若有到訪台南，別

火雞肉飯大比拚！網友熱議嘉義十大火雞肉飯 第一名總大排長龍

想到家鄉，每個人心中都有一道美食，乘載著家鄉的總總回憶。在嘉義人的心中，火雞肉飯也是這樣的存在，不只是日常填飽肚子必備，更是代表著家鄉的味道。

不必跑到歐洲！ 雲林斗六「約克英國茶專門店」 聊天小聚來場充滿儀式感的下午茶

優雅簡約的「約克英國茶專門店」，提供精緻的各類英國茶、紅酒、甜點和輕食，讓人在忙碌的生活中，重新找回美好時光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。