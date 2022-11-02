獨創烘焙熷茶越陳越香　職人手藝帶你體驗品茶、封茶、問茶

【圖／文：行遍天下】

溫度，喚醒沉睡的葉子；時間，醞釀壺裡的好茶，透過烘焙技術製作的「熷茶」，就像酒會越放越醇，茶也會越藏越陳越香。

▲名香茗茶創辦人陳建宏成功烘焙出低咖啡因與單寧酸的烏龍茶。（圖片提供：名香茗茶）

開在嘉義市區的「名香茗茶」茶行創立於1978年，2021年以「香半里熷茶」入選嘉市好店、嘉義市特色伴手禮，數十年來歷經數次轉型，第一次是創始人陳建宏，以獨特烘焙技術研發自有品牌「日曜金龍」（熷烏龍茶）；接著傳統茶行與包裝，轉型時尚品牌；傳承至第二代後，告別傳統經營手法，迎向數位化經營，為最後階段的改變。

▲名香茗茶已成功轉型為時尚茶品牌。

現年72歲的陳建宏本業雕刻師，因為喜歡喝茶而賣茶，為了提升茶葉品質半路出家學烘焙，尋訪茶鄉石棹、瑞峰、梅山、塔塔加等地的優質毛茶，製作出考驗烘焙技術的熷烏龍茶系列。為推廣自家好茶，媳婦柯佳吟在主茶行推出「下午茶」與「封茶」體驗，可依隨喜好挑選茶葉，在沖泡、等待、品嚐的過程中，藉由「問茶」展開交流，知識趣味兼具。

▲台灣製茶人擅長發酵，店內的封茶體驗選用的正是優質發酵茶葉。

▲第二代柯佳吟設計的下午茶體驗，可挑選得獎的三星日曜金龍或香半里，還附贈一顆茶葉蛋。

小知識：「熷」烏龍茶學問多

名香茗茶創辦人陳建宏為突破製茶瓶頸，請益中興大學生物科技研究所教授曾志正，兩人歷經六年時間研發出「熷烏龍茶」，所謂「熷」意指茶葉存放、烘焙的過程，透過這樣烘焙技巧，可降低茶葉的咖啡因與單寧酸，富含對人體有益的茶飢素與有機酸，不傷胃的茶性深受好評。

▲低咖啡因與單寧酸的熷烏龍茶。（圖片提供：名香茗茶）





店家資訊

名香茗茶茶行

地址：嘉義市吳鳳北路47號

電話：05-224-4888

時間：09:00-22:00

網址：mingxiangteashop.1shop.tw

消費：下午茶體驗，依茶葉種類約百元到250元不等，贈茶葉蛋；DIY封茶體驗，依所選茶葉約550-1,800元不等





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」