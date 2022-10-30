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台南人認同？「最期待進駐台南的品牌」投票結果出爐，「這品牌」實至名歸！

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自台南式FB粉專、一蘭台灣FB粉專、IKEA官網
圖／取自台南式FB粉專一蘭台灣FB粉專、IKEA官網

台南人最期待進駐的品牌有哪些？日前，在台南式FB粉專PO出一張「2022年台南人最期待進駐的品牌」整理圖，圖上包含IKEA鼎泰豐、一蘭拉麵等多家知名連鎖，也有CHANEL、DIOR等精品品牌，究竟這個統計符合在地台南人的實際感受嗎？

圖／取自IKEA官網
圖／取自IKEA官網

台南式FB粉專在近日公開於台南式IG粉絲投票的「2022年台南人最期待進駐的品牌」投票結果，圖上共有21家品牌，除了受到台南鄉民認證的IKEA、鼎泰豐及一蘭拉麵外，Lady M、31冰淇淋與Krispy Kreme等甜點品牌也榜上有名，有網友表示「台南很適合Krispy Kreme，甜度適中」、「那個甜甜圈最需要了」，由此看出Krispy Kreme頗對嗜甜口台南人的胃。

2022年台南人最期待進駐的品牌結果出爐。圖／取自台南式FB粉專
2022年台南人最期待進駐的品牌結果出爐。圖／取自台南式FB粉專

鼎泰豐101店。圖／取自鼎泰豐官網
鼎泰豐101店。圖／取自鼎泰豐官網

圖／取自一蘭台灣FB粉專
圖／取自一蘭台灣FB粉專

圖／取自Krispy Kreme TaiwanFB粉專
圖／取自Krispy Kreme TaiwanFB粉專

此外，上榜的米其林港點品牌「添好運」預計將進駐台南新光三越。當然，也有一些品牌是台南人敲碗進駐，卻可惜未入榜的，像是義大利餐廳「薩莉亞」、知名魯肉飯「鬍鬚張」等，也有網友留言「沒關係，都不夠甜，不來也好」、「IKEA不用期待，碗都敲破幾個了還無動於衷」、「台南捷運應該會比IKEA先蓋好」等有趣回覆，台南人都認同嗎？

圖／取自添好運台灣FB粉專
圖／取自添好運台灣FB粉專

圖／取自鬍鬚張FB粉專
圖／取自鬍鬚張FB粉專

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IKEA 拉麵 鼎泰豐 IG 台南美食

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