嘉義秋意腳踏車步道推薦：橫跨北回歸線的「嘉油鐵馬道」、賞花必騎「朴子溪自行車道」！

講到秋天必做的戶外活動，絕非騎腳踏車莫屬，迎著舒服的涼風，邊騎著腳踏車邊欣賞週遭風景，絕對可以讓平時緊繃的身心馬上鬆懈下來。近幾年，嘉義市引進了Youbike2.0，想在嘉義來場腳踏車之旅也變得更加便利，這次為你精選了3個嘉義腳踏車步道推薦，最近被工作給淹沒、想好好放鬆心情的你，趕快揪三五好友一起來場腳踏車小旅行吧！

嘉義腳踏車步道推薦：嘉油鐵馬道

圖片來源：嘉義市觀光局

首先要介紹的是嘉油鐵馬道，嘉油鐵馬道全長約3.5公里，從嘉義市區出發，一路可騎到嘉義縣的水上鄉，終點則設於北回歸線站天文廣場，沿途風景幾乎都是一整片樹蔭和稻田，給人一種非常悠閒非常Chill的感覺。

嘉油鐵馬道原本是日治時期的中油所使用的鐵軌，後來改建成自行車道，不僅維持鐵道的原貌，還添加了涼亭休憩區、市集平台及入口意向花廊等造景，非常推薦喜愛體驗鄉間風情的讀者們來這進行一場舒適放鬆的腳踏車之旅。

【嘉油鐵馬道】

地址：嘉義市東區世賢路四段中油廠區旁（起點）~嘉義縣水上鄉下寮村鴿溪寮21-25號(終點）

嘉義腳踏車步道推薦：世賢路自行車道

圖片來源：嘉義市觀光局、嘉義市政府提供

嘉義世賢路自行車道是嘉義市政府去年甫整修完工的腳踏車道，起點為世賢路一段與文化路口的交界，終點為世賢路三段與新民路口，途中可以經過香湖公園、嘉油鐵馬道、八掌溪黃金風鈴木廊道、蘭潭水庫、檜意森活村等景點，全長約9.1公里，騎乘一圈可說是環繞嘉義市一整圈，讓你可以將嘉義市的各種風景收進眼底。

【世賢路自行車道】

地址：嘉義市世賢路一段、文化路口（起點）

嘉義腳踏車步道推薦：朴子溪自行車道

圖片來源：IG@hosihane0925 、IG@bing_ben

說到嘉義縣最有特色，最值得騎的自行車道，相信許多人第一個就會想到朴子溪自行車道。這條自行車道沿途會經過嘉義縣平原、全台最長的六家佃長壽吊橋、正義村等，最終抵達浪漫的東石漁人碼頭，全長25公里的自行車道，囊括了農村聚落、溼地生態及海鮮美食，是一條充滿著嘉義縣魅力的自行車道。

而朴子溪自行車道最讓人驚豔的，莫過於每年5月～6月車道兩側盛開的阿勃勒花，滿滿一大片金黃色的美景讓人著迷不已，絕對是你不可錯過的全台最美花景之一。

【朴子溪自行車道】

地址：嘉義縣六腳鄉工廠村1號（起點）

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