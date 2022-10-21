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全台最美神社在這！嘉義「昭和十八J18」體驗京都浴衣、享用日式下午茶咖啡廳

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖片來源/ IG@__daimi__、IG@yun.wander
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在日治時期因為阿里山檜木而蓬勃發展的嘉義，到了現代依舊保有不少日治建築。其中位在嘉義公園裡的嘉義神社，經過翻修後，成了一座有著濃濃京都風情的日式園區——昭和十八J18，這裡不單純只是間有著歷史痕跡的日式建築，更有美味的下午茶點心以及和服租借體驗，今天就來介紹這家值得你到訪的昭和十八。

昭和十八園區介紹

昭和十八 圖片來源/ IG@yun.wander
昭和十八 圖片來源/ IG@yun.wander

進入園區前需要買票入園，全票60元，可以抵園內消費。昭和十八J18原先是嘉義神社的一部分，是讓神職人員使用的齋館與社霧所，在文創團隊重新整修後，成為公園裡一座舒適寬敞的木製空間，甚至獲得了德國IF公共建築類空間設計獎的殊榮。昭和十八館內規劃分成了五大空間，分別是咖啡廳、文創商品區、和服體驗區、展覽區與閱讀空間。館外則保留了神社當時的神樹，並重建了鳥居與繪馬架，讓人有種來到日本的錯覺。

昭和十八 圖片來源/ IG@yun.wander
昭和十八 圖片來源/ IG@yun.wander

昭和十八展覽區

昭和十八 圖片來源/ 昭和十八J18官網
昭和十八 圖片來源/ 昭和十八J18官網

昭和十八館J18內右方作為展覽空間，常設展區域除了講解嘉義公園的背景演變外，也對嘉義建築發展有所著墨，透過建材與模型的陳列，讓人更了解嘉義的這些日治建築特色。除了常設的建築歷史展覽外，昭和十八J18也會不定期的舉辦特展，主題主要跟嘉義在地特色有關，出發前不妨先到昭和十八的臉書粉專看看有什麼最新特展喔！

昭和十八咖啡廳

昭和十八 圖片來源/ IG@yun.wander
昭和十八 圖片來源/ IG@yun.wander

館內左側則是作為咖啡廳使用，昭和十八咖啡廳的位置雖然多，但假日午後還是會有滿滿人潮，建議大家如果要來咖啡廳消費的話，可以提前預約座位，或是抵達園區時，先前往咖啡廳登記座位再開始參觀。咖啡廳的低消是一人一品項，每個時段販賣的餐點略有不同。下午兩點半前有提供早午餐，兩點半後則是提供當日甜點蛋糕，以及與嘉義甜點店「常常」合作的鹹派。

昭和十八和服體驗

昭和十八 圖片來源/ IG@yi.chennnnn
昭和十八 圖片來源/ IG@yi.chennnnn

來到昭和十八J18除了吃甜點、單純拍拍建築外，更可以租借和服，拍出一張張神社美照。昭和十八提供多種樣式的和服選擇，早上十點到下午四點都可以租借和服，一小時收費$500元，可以另外加購妝髮。雖然昭和十八J18園區的範圍不大，但因為有許多神社造景，包含鳥居、神樹，以及繪馬牆等等，在這一小時裡就可以拍出很多張美照了。

昭和十八 圖片來源/ IG@__daimi__
昭和十八 圖片來源/ IG@__daimi__

昭和十八J18嘉義市史蹟資料館

地址：嘉義市公園街42號

營業時間：08:00-17:00，周一公休

電話：05 2770518

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