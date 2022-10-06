摩登復古美拍下午茶店　規矩很多拍照還不能離開座位

【圖／文：行遍天下】

辣木是外來樹種，卻擁有強大生存力，如同「辣木la_moonigh」主人安跟秉希，來自外地但希望深耕嘉義市，創造出舒服的空間，讓能量相互吸引的旅人放鬆，安說：「蛻變中的嘉義市，正慢慢成為我們喜歡的樣子，我們會學習辣木精神，把店開下去！」

▲因為喜歡嘉義市決定在此深耕的安與秉希，要以辣木精神努力把店開下去。

▲從空間設計、牆面色系和裝飾物件都由女主人安一手包辦，擁有廚師料理背景的秉希則負責料理。

▲低調又充滿設計感的店門口。

從小把茶當水喝的安，老家位在嘉義梅山，親戚都是茶農，踏入餐飲業後，夢想開一家以茶為主題的餐廳，兩人創業後，以自家生產台茶和優質進口錫蘭茶、大吉嶺、阿薩姆製作甜點飲品，熱賣的「卡洛太太」，藉由加熱把胡蘿蔔甜味轉化成蛋糕的香氣，和熱茶是絕配；「雲朵黑月」將濕潤的布朗尼蛋糕體佐雲朵般的香緹奶油，呈現慕斯口感；戚風蛋糕以茶口味製作，加上茶味鮮奶油和堅果脆糖，外型簡單卻耐人尋味。喜歡喝茶的朋友，紓壓助眠的「佳葉龍茶」，以及「凱珞伯爵鮮奶茶」，皆為一時之選。

▲以當天製作茶味鮮奶油加上戚風蛋糕，沒有過多裝飾的簡單美味。

▲吃完甜食再來一盤日式醬油炒烏龍麵，意外的好吃。





店家資訊

辣木la_moonigh

地址：嘉義市西區蘭井街346號

時間：15:00–23:00（不定期公休）

消費：甜點130-150元、茶飲170元

FB：辣木La_moonigh





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」