國慶連假必追！ 台南後壁萌景點「貓貓蟲咖波」彩繪稻田+健走活動+3場限量咖波見面會

台南後壁又有萌景點可以玩啦！ 今年國慶連假於台南後壁舉行「台南好米季-咖波稻陣走」活動，除了可以欣賞利用黃、綠、紫(紅)、白共４色塑成的彩葉水稻田，參與健走活動、還能與人氣line貼圖明星「貓貓蟲咖波」見面會近距離接觸！

圖／後壁區農會提供

為推廣臺南在地好米，國慶假期邀請大家一同暢遊臺南後壁的人氣line貼圖明星「貓貓蟲咖波」彩繪稻田，今年圖騰主要透過「農夫咖波與插秧小雞」及「飯桶狗狗」為主軸，自10/8至10/23為最佳觀賞期間，把握機會出發。

今年的台南彩繪稻田活動位於後壁菁寮南85線旁，面積達1.5公頃，民眾不僅可遊玩「俗女養成記」相關景點，還能參加10/8由後壁區農會所主辦的「2022年臺南好米季-咖波稻陣走健走活動」，活動當日開放兩百名名額，報名為當日上午7:40至8:30(或額滿為止)，每人費用600元，可領取「限量授權聯名商品」參賽禮跟完賽禮，有興趣皆可揪親朋好友一同來散步。

圖／後壁區農會提供

限量名額的「咖波見面會」分別於10/8的15:00-15:30以及10/9的9:00-9:30、15:00-15:30舉辦，活動開始半小時前會發放號碼牌，每場次限量50名。另有手作DIY體驗製作咖波水壺手提袋、飯桶狗置物盒，還有小農市集活動可參與，今年亦推出了咖波越光米、越光糙米條、聯名毛巾等12款超可愛聯名周邊，讓咖波鐵粉一次統統帶回家收藏！

圖／後壁區農會提供

圖／後壁區農會提供

2022台南好米季-咖波稻陣走彩繪稻田

日期：10/8～10/23 09：00～17：00

地點：台南市後壁區菁寮里(google座標： 23.3734571, 120.3339214)

2022台南好米季-咖波稻陣走咖波見面會

10/8 15:00-15:30

(14:30活動會場-服務台發放號碼牌)

10/9 9:00-9:30、15:00-15:30

(08:30、14:30咖波聯名商品販售區發放號碼牌)

圖／後壁區農會提供

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