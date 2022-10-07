躺在竹林裡！2022草嶺石壁森林療癒祭 10／14~16紓壓登場

你的旅行拼圖裡少了「雲林」這一塊嗎？現在，有了去蒐集的理由，雲林石壁以天然巨大岩石壁以及豐富、茂密的森林和竹林聞名，今年10/14～10/16，跟著森林療癒師一起來趟強化自身免疫力、增進健康的「草嶺石壁森林療癒祭」。

有趣又紓壓的草嶺石壁森林療癒祭將在10月14日登場；圖片來源／草嶺石壁森林療癒祭提供

竹林中的頌缽體驗，是一種很特別的療癒方式；圖片來源／草嶺石壁森林療癒祭提供

草嶺石壁位於雲林縣古坑鄉東方，鄰近南投縣及嘉義縣山區，擁有清水溪、水濂洞瀑布、石壁仙谷等溪流及瀑布美景，近期讓網美趨之若鶩的「五元兩角」、立於三縣交界的「雲嶺之丘」，有著全台最美孟宗竹林的「木馬古道」等景點，更是廣受民眾喜愛的避暑勝地。

雲林縣政府委託台大實驗林管理處針對「草嶺石壁森林療育基地」的懸浮微粒、二氧化硫及臭氧等項目進行長時間的監測，結果石壁的PM10懸浮微粒，日平均值介於15 至22μg/m3（微克/立方公尺）之間；PM2.5懸浮微粒，日平均值介於3至18 μg/ m3（微克/立方公尺）之間。

除了新鮮的空氣，草嶺石壁也有著豐富的生態資源，調查人員在杉林步道及木馬古道中調查到了363種的不同植物，196種昆蟲紀錄，以及高達83種的鳥類。台大實驗林也帶領民眾到林中進行森林療癒體驗，調查結果顯示，活動後心血管的功能皆有所改善，且受試者的體重、體脂肪雙雙下降，肌肉量與基礎代謝也增加，達到增肌減脂，對身體健康有所助益之效果，這些數據及調查可以證明草嶺森林療癒基地的發展潛力。

921大地震後道路中斷，草嶺石壁反而得以休養生息，歷經20年的慢慢修復，今年道路將再度開通。讓我們走入雲林草嶺石壁，深深森呼吸。

2022草嶺石壁森林療癒祭官網：https://caolingftf.com/

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