貨櫃小舖！台南國華街「日日奇」乳酪鬆餅球，沾醬口感層次UP，打卡玻璃瓶裝奶茶再帶回家

談到台南，每個人都有屬於自己的「台南時刻」，每回來到底蘊豐厚的台南古都，總有讓你心安的不變，以及遊逛在巷弄中，又發現了之前沒有發現過，或初來乍到的驚喜。這回的台南步履，從「未艾公寓」旅宿、「GOIN」酒吧、「D Zack遇」調香所、「錦源興」印花布到結合信仰的趣味籤詩「杏源珈琲」逐一走起。

2022-09-29 08:30