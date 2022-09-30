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貨櫃小舖！台南國華街「日日奇」乳酪鬆餅球，沾醬口感層次UP，打卡玻璃瓶裝奶茶再帶回家

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@amos0716授權、取自日日奇IG
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7月中試營運的可愛小舖！店家招牌可愛鬆餅球，搭配特製飲品，一套午茶幫你配好好，小舖開在貨櫃屋裡，溫馨又有設計感，拍照打卡都超有特色。

圖／取自日日奇IG
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這間位在台南國華街的「日日奇·ZIZIC」，專售現點現做的乳酪鬆餅球，還有特製沾醬可以搭配著吃，沾醬可選巧克力或日本靜岡抺茶，鬆餅球散發乳酪奶香，搭配沾醬更有層次，一口一個好涮嘴。

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圖／取自日日奇IG
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店家的「奇奶茶」搭配乳酪鬆餅球，甜度剛好又不膩，飲品可以加價升級玻璃瓶裝，拍照起來更有質感，還能帶回家喔！

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圖／取自日日奇IG
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日日奇·ZIZIC

地址：台南市中西區國華街二段81巷6號
營業時間：週五至週日 13:00~17:00（至售完）

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