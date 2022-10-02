義式冰品吃出道地台灣味　在地食材新鮮研製天然好滋味

【圖／文：行遍天下】

2022年邁入第10年的「小紅帽義式冰淇淋」，口味推陳出新，成為許多旅人回「嘉」的甜蜜享受，嘉義青年夫妻吳東樺、郭素蜜的開店初衷，就是希望以專業義式製冰手法結合台灣在地食材，呈現嘉義18鄉鎮的18冰味，在嘉義市就能吃到嘉義山線海線農特產的冰淇淋。

▲郭素蜜希望家鄉生產的好食蔬果讓更多人知道，選擇以義式製冰手法，呈現嘉義18鄉鎮18冰味。

▲已邁入10年的「小紅帽」，開業至今獲得無數獎項肯定。

喜歡吃冰、樂在研發的郭素蜜，是嘉義阿里山下的水上鄉人，一開始在鄉下賣冰，老人家上門都指名要吃花生、芝麻、芋頭、牛奶，可是義大利進口冰淇淋沒有這些口味、售價也高，她開始思考：「這麼好的商品，如何做成低脂肪低熱量、健康又好吃的台灣口味？」兩人開始尋找嘉義在地青農、小農栽種的無毒食材，收購老農賣不掉的水果，減少食材碳足跡，確保產地直送、品質新鮮安心。十年來，除了嚴選新鮮芒果、桑葚、火龍果、紅心芭樂、紫地瓜、百香果、水蜜桃等台灣水果研製冰淇淋，也勇於挑戰金門高粱、阿里山茶等特殊食材，做出老少咸宜的道地台灣味，開業至今獲得無數獎項肯定。

▲除了單球冰淇淋，也可買到由冰淇淋製成、無蛋糕體的愛心冰淇淋蛋糕。

▲每週僅營業3天，店門一開人潮川流不息，無論夏天冬天，大口品嚐充滿果香的冰淇淋，成為旅人回「嘉」的甜蜜享受。

▲店內也有販售禮盒形式，提供送禮或是帶回家慢慢品嘗。





店家資訊

小紅帽義式冰淇淋Gelato Girl

地址：嘉義市興業西路396號

電話：05-235-2016

網址：sites.google.com/view/fgelato

時間：週五至日11:00-20:00（週一至四休）

消費：冰淇淋單杯45元、9杯禮盒特價360元、8吋心型冰淇淋蛋糕特價880元、漂浮冰淇淋咖啡75元。





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