關子嶺溫泉美食節好熱鬧 「不動明王夜祭巡行」打頭陣！

關子嶺溫泉美食節夜祭巡行開幕。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】眾所矚目、引頸期盼的2022臺南關子嶺溫泉美食節暨夜祭巡行，已於9月17日晚間在關子嶺盛大開幕！今年特別以時代祭為主軸舉辦一系列活動，帶著大家打開時空之門，看見關子嶺在日式和風、台式浪潮交錯年代的風華樣貌，邀請大家一同到關子嶺泡一池黑色泉湧的泥漿溫泉、大啖關子嶺美食－桶仔雞，參加一年一度的溫泉美食節！

▲寶泉公園燈飾。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

關子嶺溫泉美食節活動期間為9/17-10/16，今年持續與在地業者合作推出平日住宿雞加酒優惠方案，並加碼於「旅行台南APP」加贈商家平日優惠券，此外在活動週假日(10/1-2、10/15-16)，只要前往在地商家消費即可參加摸彩，最大獎可抽到Apple Watch、還有時尚膠囊咖啡機、泡湯券、桶仔雞兌換券等多項好禮，期許能提供來到關子嶺旅遊的民眾更多的優惠、好康！除眾多優惠、摸彩活動外，也常態展出和風光影藝術，另外，今年更結合科技體驗，打造「關嶺上河圖」AR擴增實境，展現過去關子嶺的時代風貌，帶給民眾全新的感官體驗。

開幕活動現場由黃偉哲市長、觀光旅遊局郭貞慧局長、西拉雅國家風景區管理處徐振能處長等一同將今年正式更名為「不動明王（火王爺）」及大鵬金翅鳥的燈車點亮，巡行隊伍的燈光也隨之亮起，宣示今年關子嶺盛典正式開始！為2022臺南關子嶺溫泉美食節活動拉開序幕。

▲嶺頂公園燈飾－溫泉泥泥。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

此外，來臺南消費，只要憑臺南店家消費滿百發票就可上網至「2022臺南購物節」網站登錄發票參加抽獎（至12/31），臺南各大商圈、觀光工廠、百貨、賣場、加油站、飯店旅宿共有逾2,000間店家加入購物節「特約店家」行列，歡迎來臺南旅遊消費登錄發票，把大獎好禮帶回家。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，泡湯有助於提升免疫力，歡迎大家來關子嶺享受全臺唯一的泥漿溫泉，近期寶泉橋公園新啟用的手湯也歡迎大家來體驗。關子嶺舉辦夜祭巡行，向守護溫泉與露頭守護神－不動明王（火王爺）祈福，且今年也將不動明王（火王爺）正式更名意義非凡。

由「不動明王」祭典燈車引領著護法神「大鵬金翅鳥」燈車、旗印御迎燈、兒童舉燈、浴衣巡行及表演團體所組成的夜巡隊伍打頭陣，為活動揭開序幕。現在來臺南住宿就送「2022臺南好康券」，活動期間（至9/30）入住臺南市配合活動之合法旅宿，掃描旅宿業者專屬Qrcode登錄註冊，並輸入入住資料，即可獲得免費搭乘大台南公車電子乘車券，以及食、宿、遊、購、行各店家電子優惠券，更有逾千家業者參與電子集章抽大獎，逾300個獎項讓您抽獎帶回家！

▲嶺頂公園祭典市集。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，除夜祭巡行外，也擴大舉辦關嶺祭典市集，廣邀具文青美食及在地特產攤商，美食攤商消費可集點兌換活動限定文創商品；此外，10月份推出多元主題的活動場次，包含有親子彩繪大地活動（10/1、10/2）、「關嶺舊事」時光部屋（10/15）、「尋泉趣」實境解謎活動（10/16）等各式主題活動，邀請大家來到關子嶺時，除了泡泥漿溫泉、吃美食外能有更精彩豐富的旅遊選擇，不妨馬上來安排一趟關子嶺小旅行吧！

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