深藏老嘉義人心中「最繁華的街」　把百貨公司攤平的二通街區，華麗轉身銳變中

【圖／文：行遍天下】

嘉義市是全台灣建成最早、嘉南平原小而美的城市，老一輩人口中的「大通」和「二通」，說的就是火車站前的中山路和平行的中正路，這一街廓正逐漸華麗轉身銳變中。

▲二通街區新舊店家融合，可以聽到許多精彩有趣的故事。





大通、二通串連的熱鬧商圈

兩條馬路從清朝年間就是嘉南平原商貿中心，日治時代的大通，政府機關林立、日本人聚集；二通是本島人街，包括「有錢人市場」西市場和「庶民市場」東市場，都在二通軸線上，堪稱百工百業、山珍海味匯集之地，任何一家傳統老店都有7、80年以上歷史。二通歷經時代洗禮、受限街廓狹窄而逐漸沒落，為了重新活化歷史街區，嘉義市政府近年啟動二通老街社區活力計畫，藉由眾人力量，開創一個「新二通」。

▲嘉義市今年升格40週年，市府努力創造城市品牌、帶領產業創新突破，由島內散步團隊規劃的二通行程，開啟新二通視野。





踩街看戲樂趣多 重溫小城故事

深耕大稻埕多年、以人文旅行打響品牌的島內散步團隊，在雲嘉南成立的新據點「環時好室」，除了引進「森山里」、「三小市集」等友善茶葉與農產製品，也和嘉義市政府「新二通」商圈品牌合作，重新梳理新二通文化脈絡，培訓優質導覽員、設計深度旅行，用說故事的方式傳承在地文化。「小城故事多，最好聽的通常不在書本裡」，島內散步設計的3條二通小旅行各有特色，其中的「二通時光奇遇記：故事現場即劇場！遇見每個時代的嘉義」與在地知名藝文團體「阮劇團」合作，主打「踅街導覽兼看戲」，成員將改編的二通店家故事原地上演，用說故事的方式，讓內行的帶著看門道，把消失的嘉義城市記憶與DNA找回來。

▲環時好室是一個文化實驗基地，也是分享雲嘉南優質品牌的空間，希望創造讓年輕人「回嘉」和「留在嘉」的理由。

▲島內散步團隊與嘉義的阮劇團合作，打造戲劇結合旅行的沉浸式體驗。





把百貨公司攤平的二通街區

應有盡有的二通商圈，就像把一座數層樓高的百貨公司攤平，吃、喝、玩、買一應俱全。位於中正路361號、屋齡90年的日式檜木建築，是開業60年、傳承三代的「林聰明沙鍋魚頭」總店，為兼顧安全並保留老屋美感，請來專業木工師傅以檜木卡榫修補，店內桌椅皆為阿里山木材製作，店內招牌沙鍋魚頭，以濃郁大骨高湯搭配新鮮魚頭蔬食，成為人氣小吃；另一道冬菜蝦仁蛋湯滋味清甜、鮮蝦爽脆，讓人一吃就愛上。

▲林聰明沙鍋魚頭熱賣的魚頭料理，起源於第一代創始人林進卿，因為愛釣魚進而研製出的美味鮮魚料理，再由第二代林聰明傳承給林佳慧。

開業超過半世紀的「七彩冰果室」以市區圓環七彩噴水池為命名靈感，是嘉義人的共同記憶，白綠相間的磁磚牆面、傳統招牌燈箱，十分懷舊，最初以四果冰和潤餅起家，後改賣木瓜牛奶、手工黑糖布丁、酪梨牛奶、綠豆沙以及添加甘草砂糖醬油的黑柿仔番茄切盤，四季可品嚐不同美味。從荷葉草繩包裝開始的五穀雜糧行「金和泰」已傳承到第五代的董育嘉，1/3商品自產自銷，除了熱賣的龜苓膏、杏仁粉、芝麻粉和麻油，還研發香脆小魚乾、低溫烘培堅果和果乾，提供更健康的選擇，是最佳伴手禮。

▲位於嘉義市地標圓環噴水池旁的七彩冰果室，是伴隨嘉義人成長的共同回憶。

▲金和泰的第五代接班人董育嘉，送貨補貨親力親為，把自家商品發揚光大。

二通是老嘉義人心中最繁華的街，貫穿無數人的生命，從小吃到嫁妝，從農具到佛具，從香鋪到針車店，從糖行到五穀雜糧店，從旅店到遊樂場，五花八門，除了必吃必買的店家，歷史悠久的嘉義針車行、賴信成香業、聯發糖行、益昌山產行，以及在地美味一銀仙草、桃城豆花、品安豆花，同樣值得花時間細細品味，透過溫暖、有趣小旅行將二通從頭走到尾，可以更貼近嘉義人的心中所愛。





旅遊資訊

二通街區小旅行「來去嘉義踅街！新鮮採集很慢的二通故事」

地址：嘉義市中正路、文化路

電話：02-7755-7757（島內散步）

網址：walkin.tw

費用：原價750元，與嘉義市政府之專案作價200元，僅限在9-10月場次適用。共有3條路線，分別是「二通時光雜貨舖：聽見每個時代的嘉義故事」、「二通時光奇遇記：故事現場即劇場！遇見每個時代的嘉義」、「二通街道研究所：走過不路過，解鎖嘉義城事彩蛋！」，9月至10月詳細場次請洽詢官網。





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