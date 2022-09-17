2022雲林景點必去TOP8　親子一日遊、情侶約會最推這地點 看完別再說雲林好無聊了

最近又有振興觀光的國內旅遊補助，你想好要去哪裡玩了嗎？遠離塵囂，避開人群，才有度假的感覺吧！依山傍水，擁有獨特山景與海景的雲林，就是一個非常值得駐足欣賞的好地方喔！為此，我們網羅了雲林近期最夯的打卡景點，像是搖身一變文創聚落的老眷村、橡果造型的遊戲場，還有可以面對海景的鞦韆等等，相信一定能刷新你對雲林的記憶。

三條崙海水浴場

「三條崙海水浴場」為早期雲嘉一帶知名的避暑勝地，然而隨著設備逐漸老舊，人潮也因而大減。不過，由於近來無法出國，越來越多人發現這片海域的美好，因為這裡不僅能玩沙和踏浪，還有好拍又療癒的望海鞦韆，且新建造的活動中心還提供了完善的洗手間和沖腳區！此外，特別推薦大家在這裡等待日落時分，欣賞夕陽映照下的海景。

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地址：雲林縣四湖鄉崙北村海清路(海清宮包公廟後方)

開放時間：08:00-17:30（週六日無人員清理環境）

交通資訊：國道1號（中山高）於243K處靠右行駛雲林系統，進入台78線（往土庫方向）東西向快速公路，後於台61線接續行駛西濱公路，於「四湖」出口下交流道並朝四湖／三條崙方向，右轉160縣道過「海清宮」後右轉雲129-1鄉道即可抵達。

石榴車站

喜歡日式建築，或是熱衷參觀特色車站的讀者，到雲林不妨安排前往「石榴車站」看看吧！石榴車站建於1905年，是日治時期所建造的木造車站，也是至今雲林碩果僅存的百年車站，目前為僅停靠區間車的無人車站，與各大車站相比顯得冷清。而斑駁的牆面，以及日式純樸的風格，還有偶爾出現的小貓，都自然而然地為老建築增添了詩情畫意。

圖／IG@yu198877526

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地址：雲林縣斗六市榴北里文明路26號

開放時間：05:00-23:00

交通資訊：斗六交流道下往斗六方向→台三線右轉內山公路→中興路（雲55）右轉→文明路右轉即可抵達

澄霖沉香味道森林館

全台最大的沉香景觀日式造景在這邊！「澄霖沉香味道森林館」佔地約5.8公頃，園區打造生態景觀池和日式禪風的景致，並於館內收藏高達兩層樓的千年沉香木以及阿里山的千年神木，希望透過導覽和介紹，引導遊客認識沉香。除此之外，園區內種植多達80多種的樹種，且設置落羽松步道，到了秋冬之際，應該又是另一種美感吧？

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地址：雲林縣虎尾鎮惠來路75-6號

營業時間：08:00-17:30

交通資訊：國道一號→虎尾出口→左轉斗六聯絡道→右轉惠來路→惠來路左轉即可抵達

虎尾建國眷村

「虎尾建國眷村」是少見的農村型眷村，在歷經了許多世代的交替後，如今已登錄為雲林縣有形文化資產，今年年初展開修繕工程，預計10月就會完工，將以老眷村的歷史為基底，同時推廣環境和食農教育！屆時最讓人期待的，莫過於住宿體驗的部分，若有機會絕對要住上一晚，親自感受眷村的獨有魅力，而目前則不定期舉辦市集活動，很適合假日去走走逛逛。

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地址：雲林縣虎尾鎮建國一村55號(活動中心)

營業時間：週三至週五 14:00-17:00；週六日 10:00-17:00

交通資訊：斗南交流道往虎尾方向→158縣道往南→光復路左轉→建國一村牌樓右轉→繼續直行即可抵達

斗六膨鼠森林公園

雲林最新啟用的「斗六膨鼠森林公園」，是由兩座公園合併改建而成，佔地廣大，吸引很多松鼠棲息於此。而公園的規劃完善，不僅有配合公園名稱意象的橡果體健山丘、膨鼠遊戲草原和歇腳森林休憩平台，還有戲水區、直排輪場以及戶外天篷舞台，另外在樹蔭下也設置了多張配有遮陽傘的桌椅，方便大家隨時休息，且假日還有市集和街頭藝人表演，我想不只小朋友，大朋友在這裡也可以玩得盡興。

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地址：雲林縣斗六市公理路(斗六環保公園)

交通資訊：Google導航搜尋【斗六膨鼠森林公園】。

土庫驛可可莊園

「土庫驛可可莊園」以巧克力為主題，販賣生巧克力、可可茶、咖啡、義式冰淇淋等美味的小點心，園區更精心打造了許多超好拍的打卡景點，像是巴黎鐵塔、透明圓屋以及玻璃屋溫室等區，但整體來說尚未完工與開幕，不過試營運期間可以免費參觀，來走走看看還不錯！

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地址：雲林縣土庫鎮大同路1-2號

營業時間：每日 09:00-17:30 目前無固定公休日

交通資訊：Google導航搜尋【土庫驛可可莊園】。

萬年峽谷

過去因為921大地震的影響，中斷多年的雲林縣道149甲線，歷經修復後終於在2022年初正式通車，也讓遊客可以減少繞路路程，一窺「萬年峽谷」的壯麗景色！萬年峽谷經岩層擠壓與溪水沖蝕而成，雖然曾經被大量泥沙覆蓋住，所幸因為颱風帶來的大量降雨而沖刷乾淨，能清晰看出大自然所刻畫的曲線。萬年峽谷設有觀景步道和停車場，春天還能觀賞到夢幻的粉紫色麝香木花，等待大家一探究竟。

圖／IG@taiwan.4fun

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地址：雲林縣古坑鄉149甲縣道

交通資訊：國道3號下竹山交流道→接台3線往南→台149、台149乙往草嶺→經桶頭往草嶺→右轉下坡(路標處往橋頭)→經第三個隧道處左轉即可抵達入口→步行下至峽谷約15分鐘即可抵達。

成龍濕地

有黑面琵鷺、綠頭鴨等野鳥出沒的「成龍濕地」，除了生態資源豐富之外，近來也因5、6月舉行的成龍濕地國際環境藝術節而聞名。成龍濕地因地層下陷和颱風侵襲的緣故廢耕，後來則以生態休耕的方式保留，並透過環境教育和邀請藝術家進駐，轉型成雲林的特色社區。我們建議將成龍濕地行程安排於午後前往，慢慢欣賞在地的地景藝術，並靜待夕陽西下，為一天畫下圓滿的句點。

圖／IG@dalin209

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地址：雲林縣口湖鄉

交通資訊：Google導航搜尋【成龍濕地】。

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