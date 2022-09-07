嘉義火雞肉飯大比拼！精選TOP8當地人力推店家 提味油蔥酥、胡椒粉 你最愛哪一味？

每到嘉義遊玩一定要吃碗雞肉飯才算真的有來，但嘉義雞肉飯那麼多間，到底該吃哪一間？哪一間最好吃？其實沒有標準答案，每間嘉義雞肉飯的特色、味道不盡相同，有的以醬汁為主，有的以雞油香為主；有的有加油蔥酥，有的沒有加油蔥酥，但有嘉義人表示，不管怎樣嘉義雞肉飯一定要加胡椒粉才對味。ReadyGo整理了文化路夜市外的必吃名單，喜歡哪一間嘉義雞肉飯就看個人口味囉！

嘉義雞肉飯大比拚

阿樓師火雞肉飯

位於嘉義文化路夜市的阿樓師火雞肉飯是多數人到嘉義玩指定要吃的嘉義雞肉飯，下午四點才營業，一直到半夜十二點都滿滿人潮。阿樓師火雞肉飯內用和外帶價格不同，雞肉搭配鹹中帶甜的醬汁，沒有加油蔥酥，但香氣不減，雞肉片飯油脂較多則相對軟嫩、濕潤，各有支持者，建議可搭配味噌湯做享用，除了洋蔥、兩種豆腐外還加入了小魚乾，用料實在、味道極佳。

圖/IG@eatletmefat

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阿樓師火雞肉飯

地址｜嘉義市東區吳鳳北路102號

營業時間｜16:00-00:00

阿宏師火雞肉飯

阿宏師火雞肉飯有雞肉飯和雞肉片飯兩種，雞肉飯與其他家相比雞肉較大塊，肥瘦摻半再淋上雞油、油蔥酥，下飯卻不會過鹹，雖然是南部口味但也不會很甜；雞肉片飯更是驚人，給料毫不手軟，帶皮的雞肉片鮮嫩多汁，配上一顆半熟荷包蛋更是完美，還有各式各樣的涼菜、小菜幾乎都很值得一嚐。

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阿宏師火雞肉飯

地址｜嘉義市東區光華路108號

營業時間｜10:30-20:00

劉里長火雞肉飯

劉里長火雞肉飯雖然是肉絲但完全不柴，整體醬汁口味偏甜，撒上以自家豬油炸出的油蔥酥後，會發現甜中帶鹹。特別的是雞肉片加了酸菜在一旁，迷人鹹香的醬汁淋在彈牙飽滿的米飯與濕潤軟嫩、不乾柴的雞肉片上，讓人吃完還想再來一碗！

圖/IG@snacking_duchess_

劉里長火雞肉飯

地址｜嘉義市東區公明路197號

營業時間｜07:00–14:30，16:30–19:00 (星期一休息)

民主火雞肉飯

民主火雞肉飯厲害在於整晚雞肉飯的靈魂「油蔥酥」，店家自製的油蔥酥兼具香、酥、脆，且飯與飯之間沾滿了醬汁，濕潤但飯粒軟硬適中，雞肉飯和火雞肉片飯皆採用雞腿肉，一個是碎肉，一個是較大塊的肉片，肉質鮮嫩不柴，至於在嘉義吃雞肉飯必點的小菜就看個人喜好囉！

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民主火雞肉飯

地址｜嘉義市東區民族路149號

營業時間｜10:00–20:40

和平嘉義火雞肉飯

不只是觀光客，許多在地人也推薦的和平嘉義雞肉飯，沒有加油蔥酥，僅有單純的雞油香，雞肉完全不乾還保有一點雞汁，爽口不膩，米飯濕潤但不軟爛，厚實火雞肉片一口咬下十分過癮，搭配滷蛋、滷白菜等不可或缺的小菜，簡單美味大大滿足。

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和平嘉義火雞肉飯

地址｜嘉義市東區和平路107號

營業時間｜07:30–17:00

東門火雞肉飯

嘉義東門火雞肉飯雖然同樣撒上了油蔥酥，但是屬於沒那麼重口味的雞肉飯，採用雞胸和雞腿兩種不同部位的雞肉，微鹹的醬油中夾帶著雞油香，嘴巴卻不會有油膩感，米飯粒粒分明，而除了雞肉飯之外，想大口吃肉也可選擇雞肉片飯，吃起來更過癮！在地人推薦必吃的嘉義雞肉飯，加點胡椒粉更有提味效果喔~

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嘉義東門火雞肉飯

地址｜嘉義市西區新民路846號

營業時間｜10:00-20:30

加碼！文化路夜市附近必吃美食

阿婆烤玉米

傳說中，中午點餐晚上才能取餐的最強阿婆烤玉米，還沒開門就大排長龍，可自行挑選軟或硬的玉米，依重量結帳後領取號碼牌，店員會告知取餐時間，玉米每天限量，建議大家提早去排隊，點完餐去跑其他行程，晚點再回來拿就好。阿婆烤玉米選用的是糯米玉米，利用傳統碳火烤玉米，熟練的在爐子上手動翻轉玉米直至焦香，刷上獨特的秘製醬汁，鹹甜中帶有花生的味道，口感十足，越嚼越香。

圖/IG@47_foodmap

阿婆烤玉米

地址｜嘉義市東區民族路312號

營業時間｜11:30發號碼牌~賣完(週二休息)

黃記涼麵涼圓

嘉義的涼麵跟你想的不一樣！寬版的粗意麵淋上芝麻醬及美乃滋白醬，搭配蒜泥、刨絲的小黃瓜，容易膩口的美乃滋原本讓人害怕，結果吃起來意外清爽，芝麻及蒜味綜合了美乃滋的甜，味道層次很特別。涼圓也是另一個招牌必點，彈牙的外皮又Q又有嚼勁，內餡是竹筍和肉末，同樣淋上美乃滋白醬、麻醬、蒜泥等，就像在吃清淡的冷肉圓。

圖/IG@tinghsuanhsuan

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嘉義黃記涼麵涼圓

地址｜嘉義市東區興中街6號

營業時間｜ 09:00–18:00(星期一休息)

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