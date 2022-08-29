快訊

藝人連靜雯墜「愛情陷阱」匯418萬 詐騙男下場曝光

北市爆街頭砍人！南軟女員工超商外遭前男友砍傷 警喝令丟刀壓制逮人

iPhone 14 Pro還有「新藍色」！實機把玩對決紫色 逼果粉選擇障礙

實現雞腿排自由！台南35元現炸無骨雞腿排 外酥內嫩 窮哭也吃得起 真的太佛啦

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@money9992授權
圖／IG@money9992授權

在這什麼都漲漲漲的時代，居然用35元就可以買到現點現炸的無骨雞腿排？這麼佛心的價錢讓人想直呼「老闆，有你真好。」

圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

這家位於台南市永康區的「亞米炸雞」招牌無骨雞腿排，表皮酥脆卡滋，肉質鮮嫩多汁，還貼心的幫你去好骨頭，大口咬都不怕，真是不愛啃骨頭的人的一大福音，更重要的是，一塊只要花你35大洋！沒錯！只要35元，買三塊也只要100初頭，有條件的朋友就不要猶豫了，一大袋給它買起來，話不多說開炫囉！

圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

亞米炸雞

地址：台南市永康區大仁街13號
營業時間：11:00-20:00

延伸閱讀：

開幕9折！「bb.q炸雞」插旗天母　吃得到50種料理

比薩、炸雞38折起！必勝客＋肯德基中秋優惠 只有6天

炸雞

相關新聞

實現雞腿排自由！台南35元現炸無骨雞腿排 外酥內嫩 窮哭也吃得起 真的太佛啦

在這什麼都漲漲漲的時代，居然用35元就可以買到現點現炸的無骨雞腿排？這麼佛心的價錢讓人想直呼「老闆，有你真好。」 這家位於台南市永康區的「亞米炸雞」招牌無骨雞腿排，表皮酥脆卡滋，肉質鮮嫩多汁，還

200元烤鮮蚵吃到飽！嘉義東石「牛港魚池」鮮蚵滑嫩多汁 美味不踩雷 平日還不限時任你吃

udn走跳美食／YUKI 嘉義東石牛港魚池，200元烤鮮蚵吃到飽超狂！平日不限時任你吃，蚵仔又青又肥美，沒有腥味很鮮甜，小孩也愛吃。牛港魚池號碼牌放發時間、入座時間、營業時間、菜單收費方式都整理

大發！台南東區平價韓式「金東虎韓食所」泡菜配咖哩 開胃又下飯 非常哇塞

找到寶啦！我要安利給所有喜歡吃韓式的朋友，這家隱身於台南裕豐街的平價韓料「金東虎韓食所」，聽說最近又推出新品了！「泡菜咖哩牛」光聽名字就流口水，下飯單品再加一。 夏天太熱沒胃口嗎？金東虎韓食所的

在地人不願公開的愛玉冰 台南「邁愛玉」傳承一甲子的古早味 30元一杯配料隨你加不加價

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 這間頂茄萣市場愛玉冰也是相當經典的茄萣美食，也是許多在地人相當喜歡的茄萣美食，甚至有很多在地老饕就算搬離茄萣都會為了這一味回來吃吃這間茄

每天只賣3小時！ 嘉義60年老店「黑人魯熟肉」 早期有錢阿舍的高級下午茶

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 南部常見的魯熟肉，其實就是北部的黑白切啦！是地方小吃之一，也是台灣早期飲食文化料理，以前更是有錢阿舍的高級下午茶，現在是一般人可以隨意吃的銅板小吃 下午茶。

最道地台式風味！老饕推薦的「嘉義熱炒店TOP4」 大火快炒配上夏日啤酒最舒爽

每次講到嘉義的必吃美食時，大多人都會馬上想到火雞肉飯或是知名的林聰明砂鍋魚頭等等，但其實嘉義除了這些高人氣的美食之外，也有很多非常適合跟朋友一起聚會的高CP值熱炒店，今天編輯就為你整理了4家必吃的嘉義熱炒店推薦，把這些店家收進嘉義必吃的口袋名單，下次跟三五好友去嘉義玩的時候就可以一起去熱炒店用一道道熱騰騰的台式美食搭配啤酒，快樂地度過療癒的夜晚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。