實現雞腿排自由！台南35元現炸無骨雞腿排 外酥內嫩 窮哭也吃得起 真的太佛啦
在這什麼都漲漲漲的時代，居然用35元就可以買到現點現炸的無骨雞腿排？這麼佛心的價錢讓人想直呼「老闆，有你真好。」
這家位於台南市永康區的「亞米炸雞」招牌無骨雞腿排，表皮酥脆卡滋，肉質鮮嫩多汁，還貼心的幫你去好骨頭，大口咬都不怕，真是不愛啃骨頭的人的一大福音，更重要的是，一塊只要花你35大洋！沒錯！只要35元，買三塊也只要100初頭，有條件的朋友就不要猶豫了，一大袋給它買起來，話不多說開炫囉！
亞米炸雞
地址：台南市永康區大仁街13號營業時間：11:00-20:00
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