實現雞腿排自由！台南35元現炸無骨雞腿排 外酥內嫩 窮哭也吃得起 真的太佛啦

每次講到嘉義的必吃美食時，大多人都會馬上想到火雞肉飯或是知名的林聰明砂鍋魚頭等等，但其實嘉義除了這些高人氣的美食之外，也有很多非常適合跟朋友一起聚會的高CP值熱炒店，今天編輯就為你整理了4家必吃的嘉義熱炒店推薦，把這些店家收進嘉義必吃的口袋名單，下次跟三五好友去嘉義玩的時候就可以一起去熱炒店用一道道熱騰騰的台式美食搭配啤酒，快樂地度過療癒的夜晚。

2022-08-19 14:01